Нигматуллин о США: «Обычные люди о России не думают каждый день. Многие не видят разницы между бывшими союзными республиками»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу Руслан Нигматуллин Политика Футбол

Руслан Нигматуллин рассказал об отношении жителей США к России.

– Обычные жители США спрашивают вас о России?

– Многие люди не видят разницы между бывшими союзными республиками. Кто-то все еще считает, что Россия, Беларусь и Казахстан – это одна страна.

Обычные люди не думают каждый день о России, как это может многим показаться. Большинство не интересуется тем, что происходит в Европе, – сказал бывший вратарь «Локомотива» и сборной России, ныне живущий в Майами.

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128 комментариев

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Leon Betov
Да как так? нам же рассказывают, как американцы завидуют нашей мощи и величию
+144
-33
+111
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Антон Фалафель
Зато в России все "беспокоятся", что США загибается и доллар скукоживается.
+106
-13
+93
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Aleksandr Dubovik
Живу в Штатах 7 лет, до всем известных событий для них что Беларусь, что Казахстан, Что Украина все было Россия.
Ну а по поводу того, что не думают - это правда. Дебаты республиканцев и демократов у рядового американца вызовет интереса больше чем все события в других странах
+85
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+80
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Ярик01
у них российский президент не гадит в подъезды, им проще жить
+69
-7
+62
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summer-winter
Ответ фк сибирь
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для многих американцев мировая карта - это исключительно границы США
+42
-5
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Fonbaron
Был в Нью Йорке неделю.Скажем так, я был до глубины души потрясен тем, что они оказываются вежливые и деликатные юди. Всегда здороваются в лифте или на лестнице, хотя видим друг друга в первый раз. У меня соседи в моем городе не такие вежливые. Думал что если ты русский, для них это повод для удивления. Странно, никакого сюрприза, для них что Россия, что Португалия, хоть Бангладеш - все одно. Что вне США им вообще абсолютно до лампочки. Им другой штат как для нас заграница. Что меня поразило в них-это вежливость и радушие. Все эти рассуждения про неискренность - я не заметил. Мне просто было приятно с ними. И я точно не хочу всяких потрясений для них, они просто хорошие люди. Что Майкл, что Дженни, что Тим и прочие прочие прочие. Думал негры агрессивные, но мне попадались нормальные. К бомажам я не подходил (они были), в метро тоже были ассоциальные типы. Но в целом, кто не был в америке и что-то там им предьявляет после просмотра первого канала, будет сильно удивлен если сьездит на недельку. Признаться, везде люди добрые. что в Турции мне попдались исключительно хорошие, что ОАЭ, что в Италии, что в США. Да и у нас в России меня окружают хорошие люди. Не судите американцев плохо, такие же люди как мы, со своими болячками и проблемами. Одно отличие, мы на ни зациклены, они про нас вообще не думают. Даже обидно как-то
+35
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Водяра
Средняя зарплата пендосов 4.200$
Средняя зарплата россиян $550$
+44
-14
+30
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alexmixer9
Врет и не краснеет, всем известно что каждый там нам завидует и думает как бы нам насолить!
+36
-12
+24
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Assylkhan Ibrayev
Ответ AERN
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россия 24 включи по телику) для канала с таким названием, почему то только новостные сюжеты про штаты)
+29
-10
+19
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ariuntrius
Ответ Блог номер 12
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Дороже это факт, но сказки про в десятки раз можете рассказывать таким же экспертам как и вы коих 80% которые дальше своей области а РФ не выежали
+17
-1
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summer-winter
обычный человек в США вообще не факт, что правильно покажет где находится Россия на карте.
+29
-13
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Uriy walmart
Ответ Блог номер 12
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На телефоны, автомобили ниже.
Еду того качества что продают в пятёрочке раздают бесплатно
+17
-4
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Oleg Olegov
У Нигматуллина прям интересная жизнь. Карьера в футболе огонь, из Казаги через Челны в Москву, тут и Спартак, и Локо, и ЦСКА, и попадание в десятку лучших в мире, и перфомансы навека, и чемпионат мира, и немного серия А.
После карьеры и интернет журнал, и диджейство, и школа вратарей, и какие то перчатки свои. Теперь вот в Майами живёт. Вообще красава, Руслан!
+12
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Pigmalion
Ответ Ярик01
у них российский президент не гадит в подъезды, им проще жить
Ну гадит на самом деле. Тот же Байден говорит про путин’с инфлейшн в США.
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Uriy walmart
Ответ Aleksandr Dubovik
Живу в Штатах 7 лет, до всем известных событий для них что Беларусь, что Казахстан, Что Украина все было Россия. Ну а по поводу того, что не думают - это правда. Дебаты республиканцев и демократов у рядового американца вызовет интереса больше чем все события в других странах
Ну спасибо гаранту, теперь про Украину так не думают
+12
-7
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fbd
Ну вообще как бы не секрет, что американцы самая глобальная нация с точки зрения влияния на мир и одновременно одна из самых зацикленный на себе с одними из самых высоких изоляционистских настроений в мире вообще. Вот такой забавный парадокс. В США есть огромный пласт населения, которые ни Россию, ни Украину на карте даже не покажут, но при этом чуть ли не каждую деревню своего штата знают. Не из воздуха же такие пикчи появляются, причем от самих американцев, которые эту тему высмеивают:
https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/1537151/pub_6109395ebc30b22ec191590d_6109397526e9815fd44f795f/scale_2400
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Stas Zaitsev
Ответ summer-winter
обычный человек в США вообще не факт, что правильно покажет где находится Россия на карте.
зато русский всё про всех знает и всем показывает, где что находится и в каких границах
+5
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Aleksandr Dubovik
Ответ Зубы Дзюбы
И смысл в этих дебатах, если в итоге поехавший дед в кресло сядет?
Потому что здесь по крайней мере выборы не показушные и власть сменяема.
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Злобный Конь
Люди живут интересами своей страны. И налоги их идут на профессиональную армию,чтобы у президента не было соблазна вот так просто объявить мобилизацию...
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Газонокосильщик Хави
Обычные люди не думают каждый день о России, как это может многим показаться. - а как же "они хотят захватить наши ресурсы, наши карельские бараки и читинские свалки". или "амеркианцы ненавидят байдена и ждут такого как путин у себя в сша"?
+4
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Андрей Максимкин
Ответ Rus Donskoy
сша в плане образования отстала страна, об этом сами же говорят, далеки от истории географии
и все же могут попробовать расставить знаки препинания не хуже вас
+3
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ПавелАвер
Ответ Водяра
Средняя зарплата пендосов 4.200$ Средняя зарплата россиян $550$
скукоживается только рублик
+5
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Чёрный тюльпан
Ответ Блог номер 12
Комментарий скрыт
Начнём с того, что цены, как и зарплаты там коррелируют от штатов и городов, как и в России. Правда у них цены высокие там разве что во Флориде ( где Майами), Калифорнии (Лос-Анжелес, Сан-Франциско и т.д.), Нью-Йорке и Массачусетсе (это там, где Бостон), а в остальных штатах вполне можно жить и на 2000-2500 тысячи долларов зарплаты, но и цены на продукты и услуги сравнимы с российскими (на что-то такие же, на что-то чуть выше, а на что-то и ниже). Тогда как у нас цены на продукты в какой-нибудь Самаре или Саратове могут быть выше, чем в Санкт-Петербурге или Москве, тогда как зарплаты в последних заметно выше, чем в первых. Вот такая вот хулиномика вместо экономики в стране. И да, сравнивать нужно не тупо цену на товары и услуги, а относительно зарплаты, что ты и сколько на неё позволить можешь.
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Илья Савчук
Ответ summer-winter
Комментарий удален пользователем
какой ещё кругозор, как это к нему относится. лишь бы написать...
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Felp
Ответ Leon Betov
Да как так? нам же рассказывают, как американцы завидуют нашей мощи и величию
Кто рассказывает? На лентаче?
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