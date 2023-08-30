Нигматуллин о США: «Обычные люди о России не думают каждый день. Многие не видят разницы между бывшими союзными республиками»
Руслан Нигматуллин рассказал об отношении жителей США к России.
– Обычные жители США спрашивают вас о России?
– Многие люди не видят разницы между бывшими союзными республиками. Кто-то все еще считает, что Россия, Беларусь и Казахстан – это одна страна.
Обычные люди не думают каждый день о России, как это может многим показаться. Большинство не интересуется тем, что происходит в Европе, – сказал бывший вратарь «Локомотива» и сборной России, ныне живущий в Майами.
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Ну а по поводу того, что не думают - это правда. Дебаты республиканцев и демократов у рядового американца вызовет интереса больше чем все события в других странах
Средняя зарплата россиян $550$
Еду того качества что продают в пятёрочке раздают бесплатно
После карьеры и интернет журнал, и диджейство, и школа вратарей, и какие то перчатки свои. Теперь вот в Майами живёт. Вообще красава, Руслан!
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