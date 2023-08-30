Нигматуллин о США: «Обычные люди о России не думают каждый день. Многие не видят разницы между бывшими союзными республиками»

Руслан Нигматуллин рассказал об отношении жителей США к России.

– Обычные жители США спрашивают вас о России?

– Многие люди не видят разницы между бывшими союзными республиками. Кто-то все еще считает, что Россия, Беларусь и Казахстан – это одна страна.

Обычные люди не думают каждый день о России, как это может многим показаться. Большинство не интересуется тем, что происходит в Европе, – сказал бывший вратарь « » и сборной России, ныне живущий в Майами.

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