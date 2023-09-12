«Европа будет нам пакостить, пока есть возможность. Когда мы победим, все по-другому будет». Масалитин об УЕФА

Валерий Масалитин поделился мнением об отношении УЕФА к России.

«УЕФА перед каждым матчем делает минуту молчания из-за землетрясения в Марокко? Думаю, случись подобное в России, то они бы такое не сделали, не проявили бы солидарность. А если бы и сделали, то только скрипя зубами.

Сейчас трудно рассуждать, все организации настроены против России. Наших везде только под нейтральным флагом пускают и заставляют отказываться от гимна. Нам ничего хорошего от этих организаций ждать не стоит.

Если что-то касается России, то они могут и промолчать, ничего не делать. У нас только один шанс – победа. Когда мы победим, то уже все по-другому будет. Сейчас пока есть возможность, то Европа будет нам пакостить. Ничего бы они для нас не сделали», – сказал экс-игрок ЦСКА.

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