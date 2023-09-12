«Европа будет нам пакостить, пока есть возможность. Когда мы победим, все по-другому будет». Масалитин об УЕФА

Теги премьер-лига Россия УЕФА Валерий Масалитин Политика Футбол

Валерий Масалитин поделился мнением об отношении УЕФА к России.

«УЕФА перед каждым матчем делает минуту молчания из-за землетрясения в Марокко? Думаю, случись подобное в России, то они бы такое не сделали, не проявили бы солидарность. А если бы и сделали, то только скрипя зубами.

Сейчас трудно рассуждать, все организации настроены против России. Наших везде только под нейтральным флагом пускают и заставляют отказываться от гимна. Нам ничего хорошего от этих организаций ждать не стоит. 

Если что-то касается России, то они могут и промолчать, ничего не делать. У нас только один шанс – победа. Когда мы победим, то уже все по-другому будет. Сейчас пока есть возможность, то Европа будет нам пакостить. Ничего бы они для нас не сделали», – сказал экс-игрок ЦСКА.

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27 комментариев

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Ихарь Окенфэйлов
Кого он там побеждать собрался? Ты с кем воевал то в своей жизни, кроме жены и детей? Очередной герой диванный нашёлся. Взял бы автомат, да на передовую, показать каков патриот ты в деле
+25
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+20
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Ебздрогыч
Да-да, конечно, практически уже выиграли. Нам до победы - как Луне-25 до прилунения
+19
-6
+13
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Истинный зенитовец
Мне вот интересно, что они подразумевают когда про какую-то победу говорят
+13
-2
+11
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лицемерный гнус
Он реально уверен, что если Россия победит, то команды будут допускать до еврокубков? Просто клоун.
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Антон Фалафель
В Третьем Рейхе тоже сначала на таком же гоноре были, но потом что-то пошло не так.
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Savarona25
Ага, пакостили. Только в 90-е и позже - и кормили, и поили, и кредиты давали, и производства международных брендов открывали (те самые рабочие места). Не могли нарадоваться что РФ на цивилизованный путь свернула. Рано радовались.
+12
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Александр Александров
Ответ Истинный зенитовец
Мне вот интересно, что они подразумевают когда про какую-то победу говорят
Над Катаром
+4
0
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Santa-Barbara
Опять он забыл таблетки выпить
+5
-2
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Назар Игорь
И кого он собрался побеждать?
Инфляцию, рост цен и тарифов, ворюг- чиновников?
Удачи ему в этом начинании.
+5
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ERNST
Хороший аутотренинг.
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АБДЭЛЬ МАТЬ ЕГО КАДЕР
Ответ Красная стрела
Как здорово, что ты поклонник симонянши и цитируешь ее, считая слова заявлением чуть ли не государства 🤪
Какой поклонник Симонянши? Ты здоров?
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Олег Сагайдачный
Ответ Красная стрела
Не думаю, что УЕФА как-то плохо настроено. Просто чиновники боятся вышестоящих чиновников, которые занимаются политикой🤷‍♂️никто не хочет потерять хлебное место. Обычная история 🤷‍♂️как будут какие- то договоренности- вернут обратно. И никаких «гиен» европы не спросят. А военный результат действительно будет сказываться на переговорах. Почему это у кого- то вызывает удивление ? Вы учебник по истории то возьмите хоть раз 🤪разница между успешными действиями и провальными - огромна. Посмотрите итоги двух мировых войн, с разным нашим результатом🤷‍♂️И конечно это всё сказывается на переговорах, ну или торге. А они ОБЯЗАТЕЛЬНО будут. Потому что все войны имеют свойство заканчиваться.
Заканчиваться победой России.
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Красная стрела
Ответ АБДЭЛЬ МАТЬ ЕГО КАДЕР
Какой поклонник Симонянши? Ты здоров?
Ну так кто эти два- три дня продвигали? Симонянши, Скабеевы. Еще там кто-то 😂а ты до сих пор их цитируешь . Красавец .
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tankist231
Ответ Красная стрела
Не думаю, что УЕФА как-то плохо настроено. Просто чиновники боятся вышестоящих чиновников, которые занимаются политикой🤷‍♂️никто не хочет потерять хлебное место. Обычная история 🤷‍♂️как будут какие- то договоренности- вернут обратно. И никаких «гиен» европы не спросят. А военный результат действительно будет сказываться на переговорах. Почему это у кого- то вызывает удивление ? Вы учебник по истории то возьмите хоть раз 🤪разница между успешными действиями и провальными - огромна. Посмотрите итоги двух мировых войн, с разным нашим результатом🤷‍♂️И конечно это всё сказывается на переговорах, ну или торге. А они ОБЯЗАТЕЛЬНО будут. Потому что все войны имеют свойство заканчиваться.
Здешняя аудитория этого не поймёт))
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Filipp Gorski
Вот таких клоунов в первую очередь в мясорубку отправлять надо
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АБДЭЛЬ МАТЬ ЕГО КАДЕР
Так за три дня же Киев взяли, не?
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Sumin
Главное что все по плану!
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Tybalt
Гарик Харламов на кастинге для Евровидения:
- здаровай! я победю, я побеждать, я победи!
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Красная стрела
Не думаю, что УЕФА как-то плохо настроено. Просто чиновники боятся вышестоящих чиновников, которые занимаются политикой🤷‍♂️никто не хочет потерять хлебное место. Обычная история 🤷‍♂️как будут какие- то договоренности- вернут обратно. И никаких «гиен» европы не спросят.
А военный результат действительно будет сказываться на переговорах. Почему это у кого- то вызывает удивление ? Вы учебник по истории то возьмите хоть раз 🤪разница между успешными действиями и провальными - огромна. Посмотрите итоги двух мировых войн, с разным нашим результатом🤷‍♂️И конечно это всё сказывается на переговорах, ну или торге. А они ОБЯЗАТЕЛЬНО будут. Потому что все войны имеют свойство заканчиваться.
+2
-2
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tumas
опустите пожалуйста правую руку
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