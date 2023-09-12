Тебас об увольнении Рубиалеса после поцелуя с Эрмосо: «Это должно было случиться. Были и более серьезные вещи – оргии после рабочего дня»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига Хавьер Тебас Федерация футбола Испании Футбол

Хавьера Тебаса не удивило увольнения Луиса Рубиалеса.

Напомним, президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) подвергся критике после поцелуя с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо по окончании финала женского чемпионата мира, в котором испанки обыграли сборную Англии (1:0). Через некоторое время Рубиалес подал в отставку.

– Вы удивлены тем, как он ушел?

– Я не удивлен. Он довел все до предела. Были и более серьезные вещи. Он знал, что однажды что-то произойдет.

Оргии после рабочего дня, приглашение друзей на паэлью... Были вещи, которые нельзя назвать нормальными. Это замечали, но не придавали значения. Когда-нибудь это должно было случиться, и это случилось. Я думал, все сойдет ему с рук. 

Он доводит все до крайности, не думая о последствиях, которые могут возникнуть, – сказал президент Ла Лиги

Рубиалес о поцелуе с Эрмосо: «Смысл был таким же, как и в поцелуе с дочерью – никакого сексуального подтекста, никакой агрессии. Мне следовало действовать более сдержанно»

Тебас об отставке Рубиалеса на фоне скандала: «Самая громкая новость в истории цифровых медиа. Репутационный ущерб от этой ситуации серьезнее, чем от теракта 11 сентября»

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56 комментариев

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Алексей Ненахов
Ответ Vićtor Diaź
Я так понимаю, оргии должны были быть во время рабочего дня и тогда бы всё было ок? А на паэлью друзей с каких пор приглашать нельзя? Одному надо есть? 🤡
Просто Тебас не был другом , и его не звали
+72
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+72
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Vićtor Diaź
Я так понимаю, оргии должны были быть во время рабочего дня и тогда бы всё было ок?
А на паэлью друзей с каких пор приглашать нельзя? Одному надо есть?
🤡
+72
-2
+70
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Бритва Борисович
Тебаса бомбит, потому что его на эти оргии не звали? 🤔
+42
-2
+40
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Aleksey Yashin
"Были и более серьезные вещи. Оргии после рабочего дня, на которые меня не звали" - добавил Тебас
+22
0
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red hikkikomori
Рубиалес об оргиях : смысл был таким же как и в поцелуе с дочерью)
+21
-2
+19
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Palm_beach
Тебас недалекий какой-то. Сам себя дискредитирует такими высказываниями. Ну и конечно же состояние испанского футбола тому подтверждение.
+12
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rasso
Ну оргии ладно, но пригласить друзей на паэлью - это слишком
+12
-1
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L.K.
Не, ну ладно оргии на работе, бывает. Но приглашать друзей на паэлью – это омерзительно, такое нельзя терпеть!
+9
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+8
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majestic1980
Приглашение друзей на паэлью это конечно ни в какие ворота)
+8
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Tristan...
А минусы какие?...
+8
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Balt
Ответ Бритва Борисович
Тебаса бомбит, потому что его на эти оргии не звали? 🤔
Или ему не понравилась роль на них... Столько вопросов и так мало ответов. 🤔
+5
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Born is the King
Ответ Бритва Борисович
Тебаса бомбит, потому что его на эти оргии не звали? 🤔
Потому что на халявную паэлью не пригласил
+5
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Алексей Ненахов
Ответ Palm_beach
Тебас недалекий какой-то. Сам себя дискредитирует такими высказываниями. Ну и конечно же состояние испанского футбола тому подтверждение.
А то что он вчера выдал , вообще в логику здорового человека не вписывается
+5
-1
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Ярик01
Оргии это еще ничего, но вот приглашение друзей на паэлью - это никуда не годится!
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Alex1104
Ответ Isshin88
С кем хоть оргии были? С футболистками?
Ну это маловероятно, страшные же
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0:4 на спотифай камп ноу
При нем Испания как сборная и женская и мужская так и клубы играли на высшем уровне, посмотрим пойдёт ли такое увольнение на пользу
+4
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Пикачу82
А откуда он знает про оргии? Или сам в них участвовал или тупо сплетник!
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viktorpavlov70
Нельзя пинать мёртвого льва. Рубиалесу в принципе уже нечего терять, поэтому смело может заявить, что на паэлью к нему неоднократно приходил именно Тебас, да и в оргиях он принимал непосредственное участие, отсюда и его осведомлённость. И пусть потом отмывается.
+2
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Born is the King
Тебас:" Глобальное потепление, Вторая мировая война и Карибский кризис это всё Рубиалес. Да и Первую мировую он начал "
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utsh44psmr
Ну после рабочего дня, это конечно не порядок, надо в рабочее
+3
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Marcus-light
Ответ Vićtor Diaź
Я так понимаю, оргии должны были быть во время рабочего дня и тогда бы всё было ок? А на паэлью друзей с каких пор приглашать нельзя? Одному надо есть? 🤡
Видимо это связанные вещи. Сначала вроде как друг, приглашенный на паэлью, а потом оказывается, что это как-то извращенский термин для оргии, а ты скорее дрюг
+2
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SergSV
Я правильно понимаю, что оргии это - норм, а вот за обоюдный поцелуй - увольнение ? 🤔
+1
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Николай Козлов
Ответ Born is the King
Потому что на халявную паэлью не пригласил
Планировал под видом участника поесть халявную паэлью на оргии, но не фартануло..
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as009595@icloud.com
За что Тебаса держат на посту, не пойму, он сплошной вредитель везде и для всех
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Arty Novikoff
"Приглашение друзей на паэлью"
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Да уже только за это надо было гнать его поганой метлой.
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