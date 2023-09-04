Нагорных о скандале Дзюбы с журналистом: «Вопрос не оставили, попросим материалы. Артем доказывает, что он по-прежнему топ-игрок»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Юрий Нагорных Матч ТВ Футбол

Юрий Нагорных высказался о скандале Артема Дзюбы с журналистом.

12 августа нападающий «Локомотива», пропускавший матч 4-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1) из-за повреждения, на парковке на территории «РЖД Арены» остался недоволен вопросом журналиста и сказал ему: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз».

Впоследствии КДК РФС дисквалифицировал Дзюбу на две игры услвно и оштрафовал на 50 тысяч рублей.

– Вы говорили, что не видите ничего такого в поведении Дзюбы. Но КДК его оштрафовал…

– Мы не оставили этот вопрос. Мы попросим материалы. Он доказывает своей игрой, что он по‑прежнему топ‑игрок в России, лидер «Локомотива».

– Он не пообщался с журналистами…

– У нас есть определенное количество игроков, которые общаются с прессой. На этот раз он в это количество не попал, – сказал глава «Локомотива».

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8 комментариев

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Джиза
12 августа Дзюба поругался на парковке, 17 августа его оштрафовали, 4 сентября Нагорных говорит: мы запросим материалы. Оперативно работают, умеют
+6
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Spartakus1984
Забил Балтике-топ игрок снова)).
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Leonid73
Да что ж они такие неумехи в коммуникациях, хотя и при должностях! Ладно Дзюба, ему простительно, - некогда было ума-разума набираться, - в «топы» бедолага продирался. Но руководитель-то обязан не пургу нести, а вовремя и красиво «отыгрывать» ходы и горе-подопечных, и незрелых журналюг, и коллег по сообществу.
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Dinamik1
Пока мы будем говорить что дзюба топ игрок мы и будем находится в одном месте сами знаете в каком.
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Xm.md
Ответ тот самый Кадрус
Он ходит пешком по полю, максимум пробежкой, при этом забивает и отдаёт голевые. Многие форвард РПЛ носятся как угорелые весь матч но не могут забить и половины дзюбиного. Ну и в чем Дзюба не топ для РПЛ?
Факел и Балтика - топ соперники, бесспорно
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