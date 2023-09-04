Нагорных о скандале Дзюбы с журналистом: «Вопрос не оставили, попросим материалы. Артем доказывает, что он по-прежнему топ-игрок»

Юрий Нагорных высказался о скандале Артема Дзюбы с журналистом.

12 августа нападающий «Локомотива», пропускавший матч 4-го тура Мир против «Крыльев Советов» (1:1) из-за повреждения, на парковке на территории «РЖД Арены» остался недоволен вопросом журналиста и сказал ему: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз».

Впоследствии КДК РФС дисквалифицировал на две игры услвно и оштрафовал на 50 тысяч рублей.

– Вы говорили, что не видите ничего такого в поведении Дзюбы. Но КДК его оштрафовал…

– Мы не оставили этот вопрос. Мы попросим материалы. Он доказывает своей игрой, что он по‑прежнему топ‑игрок в России, лидер «Локомотива».

– Он не пообщался с журналистами…

– У нас есть определенное количество игроков, которые общаются с прессой. На этот раз он в это количество не попал, – сказал глава « ».

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