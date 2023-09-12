Нагорных о Галактионове: «Локо» абсолютно ему доверяет. Не задумывались об отставке, он очень достойно работает»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Юрий Нагорных Михаил Галактионов Матч ТВ Футбол

Юрий Нагорных рассказал о кредите доверия к Михаилу Галактионову.

После 7 туров «Локомотив» занимает в таблице Мир РПЛ 6-е место.

— Некоторые клубы отправили в отставку своих тренеров после неудачного старта. У «Локомотива» тоже был не самый лучший старт, но у Галактионова, насколько я понимаю, есть кредит доверия? Вы же ни разу не задумывались о его отставке?

 — Мы точно ни в один из периодов в этом году не задумывались об отставке Галактионова. Он очень достойно ведет свою работу, справляется с теми вызовами, которые ему выпадают.

Мы абсолютно доверяем главному тренеру и хотели бы продолжать совместную работу по построению конкурентоспособной команды и выстраиванию всей системы в клубе для подготовки и раскрытия талантливых молодых игроков.

 — Вы можете сказать так: «Галактионов доработает до конца сезона при любых результатах»?

— Это профессиональный спорт и, к сожалению, результат в нем очень важен. На сегодняшний день мы не задумываемся о том, что при каких-то обстоятельствах можем не доверять нашему главному тренеру. Мы ведем совместную работу и преодолеваем сложности, которые иногда возникают, как и в любой команде, – сказал председатель совета директоров «Локомотива».

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3 комментария

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Hubner
прошла половина сезона вторая да, на фоне бегства немцев.
сейчас есть вопросики, в нападении компенсационной игры пока так и не видно в защите вообще молчу.
ну убрать конечно тоже не стоит с горяча.
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Фут.Боль
Дать доработать этот сезон и потом уже делать выводы. Пока неоднозначное впечатление производит.
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Dmitry Orlov
Во-первых, сейчас не особенно-то много вариантов на рынке (не надо предлагать кандидатов типа Евсеева или Пашинина). Во-вторых, гораздо больше вопросов не к тренеру, а к спортивному руководству, которое вроде как должно усилить команду трансферами, но до сих пор этого не сделало.
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