Нагорных о Галактионове: «Локо» абсолютно ему доверяет. Не задумывались об отставке, он очень достойно работает»

Юрий Нагорных рассказал о кредите доверия к Михаилу Галактионову.

После 7 туров «Локомотив» занимает в таблице Мир 6-е место.

— Некоторые клубы отправили в отставку своих тренеров после неудачного старта. У «Локомотива» тоже был не самый лучший старт, но у , насколько я понимаю, есть кредит доверия? Вы же ни разу не задумывались о его отставке?

— Мы точно ни в один из периодов в этом году не задумывались об отставке Галактионова. Он очень достойно ведет свою работу, справляется с теми вызовами, которые ему выпадают.

Мы абсолютно доверяем главному тренеру и хотели бы продолжать совместную работу по построению конкурентоспособной команды и выстраиванию всей системы в клубе для подготовки и раскрытия талантливых молодых игроков.

— Вы можете сказать так: «Галактионов доработает до конца сезона при любых результатах»?

— Это профессиональный спорт и, к сожалению, результат в нем очень важен. На сегодняшний день мы не задумываемся о том, что при каких-то обстоятельствах можем не доверять нашему главному тренеру. Мы ведем совместную работу и преодолеваем сложности, которые иногда возникают, как и в любой команде, – сказал председатель совета директоров « ».

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