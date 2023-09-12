Марк-Андре тер Стеген высказался о тактике «Барселоны» при Хави.

Вратарь каталонского клуба ответил на вопрос о критике стиля команды под руководством Хави. Некоторые люди считают, что тренер «предал ДНК клуба» ради более оборонительной игры.

«Это полная чушь. Любая философия должна эволюционировать.

Когда Хави играл, качество состава «Барса» было значительно выше по сравнению с конкурентами. С тех пор все стало более сбалансированным, особенно в плане физики. Вот почему сейчас мы должны находить новые решения.

Особенно в начале он [Хави] пытался придать команде некоторую стабильность, и это было необходимо», – сказал тер .

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS