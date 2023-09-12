Тер Стеген не считает, что Хави «предал ДНК» «Барсы»: «Это полная чушь. Любая философия должна эволюционировать»

Теги Барселона Хави Ла Лига Марк-Андре тер Стеген Футбол

Марк-Андре тер Стеген высказался о тактике «Барселоны» при Хави.

Вратарь каталонского клуба ответил на вопрос о критике стиля команды под руководством Хави. Некоторые люди считают, что тренер «предал ДНК клуба» ради более оборонительной игры. 

«Это полная чушь. Любая философия должна эволюционировать.

Когда Хави играл, качество состава «Барса» было значительно выше по сравнению с конкурентами. С тех пор все стало более сбалансированным, особенно в плане физики. Вот почему сейчас мы должны находить новые решения. 

Особенно в начале он [Хави] пытался придать команде некоторую стабильность, и это было необходимо», – сказал тер Стеген

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21 комментарий

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Олег Петров
Ответ А. Мостовой
Сказал человек пустивший 8 от Баварии
а он при Хави их пропустил? хейтером Барсы быть конечно можно ,но не таким же бестолковым 🤡
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Профессор из Кобхэма
Ответ Marcus-light
Мое мнение, во времена Хави разница между Реалом и Барселоной, и всеми остальными в Ла Лиге, с точки зрения футболистов, была меньше чем сейчас. Но тогда были абсолютно гениальные тренеры. Сейчас разница между составом Барселоны и Сосьедада - пропасть.
По-моему наоборот.
10 лет назад и Реал, и Барса были объективно сильнее по составу, по понятным причинам.
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Алексей Ненахов
Ответ Профессор из Кобхэма
По-моему наоборот. 10 лет назад и Реал, и Барса были объективно сильнее по составу, по понятным причинам.
Они были всегда сильнее , иногда Атлетико могло пободаться, но не более
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Леван Сиукаев
ради более оборонительной игры? а где это оборонительная игра?( я и на такое согласень) в каждом матче в этом сезоне,горит и полыхает в штрафной каталонцев,просто чистое везенье что соперники свои убойные моменты не забивают
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majestic1980
Ответ Marcus-light
Мое мнение, во времена Хави разница между Реалом и Барселоной, и всеми остальными в Ла Лиге, с точки зрения футболистов, была меньше чем сейчас. Но тогда были абсолютно гениальные тренеры. Сейчас разница между составом Барселоны и Сосьедада - пропасть.
Скорее пропасть между составом Барселоны/Реала и Валенсии. В сосьедаде сейчас есть Кубо, Мерино, Оярсабаль, вполне сопоставимые с условными Карпиным, Хохловым, Нихатом и Ковачевичем. А вот у Валенсии нет Аймара, Пьохо Лопеса, Кили Гонсалеса, Барахи и Мендьеты
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TheFrosty
Ответ majestic1980
Скорее пропасть между составом Барселоны/Реала и Валенсии. В сосьедаде сейчас есть Кубо, Мерино, Оярсабаль, вполне сопоставимые с условными Карпиным, Хохловым, Нихатом и Ковачевичем. А вот у Валенсии нет Аймара, Пьохо Лопеса, Кили Гонсалеса, Барахи и Мендьеты
Айяла, Вилья, Бараха, Марчена, Клюйверт, Карбони, Миста, Аймар, Альбиоль, Канисарес
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Слончик
Испания вообще деградировала.
Недавно на спорце был материал, чистое игровое время уже чуть ли не 50 минут из 90. Самый низкий показатель.
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Александр Киричев
Ответ Очки Дани Алвеса
Без Тер Штегена зевнули бы 15
при 14 ударах в створ, дада! фантазер
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Александр Киричев
Ответ Очки Дани Алвеса
О, нифига себе, тебе настолько делать нечего, что ты аж загуглил статистику, чтобы мне ответить на шуточный комментарий?
шутки, такие себе, даже для уровня поля чудес.
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Marcus-light
Ответ Профессор из Кобхэма
По-моему наоборот. 10 лет назад и Реал, и Барса были объективно сильнее по составу, по понятным причинам.
Конечно были сильнее. Но и составы Севильи, Бильбао, Валенсии, Вильяреала, Малаги, Атлетико было значительно сильнее. А сейчас что? Сплошная борьба за существование за пределами топ-3, какой тут спортивный аспект
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Marcus-light
Ответ majestic1980
Скорее пропасть между составом Барселоны/Реала и Валенсии. В сосьедаде сейчас есть Кубо, Мерино, Оярсабаль, вполне сопоставимые с условными Карпиным, Хохловым, Нихатом и Ковачевичем. А вот у Валенсии нет Аймара, Пьохо Лопеса, Кили Гонсалеса, Барахи и Мендьеты
Вы глубоко копнули. Я скорее о том, что было 10-15 лет назад. В начале двутысячных вообще почти таких пропастей, как сегодня, в составах практически не было, за исключением редких пиков, вроде Галактикос, Лацио, Юве, Милана.
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