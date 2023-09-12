Тренер «Акрона» об удалении Калешина после матча с «Торпедо»: «Спросите у их главного тренера, что он демонстрировал»

Теги Евгений Калешин Первая лига Торпедо Пеп Клотет Акрон Футбол

Старший тренер «Акрона» рассказал об удалении главного тренера команды.

После выездного матча тольяттинцев с «Торпедо» (0:1) в Мелбет Первой лиге между соперниками произошла потасовка, в ходе которой Евгений Калешин получил прямую красную карточку.

— Как объясните поведение тренерского штаба команды после финального свистка?

— Проявление неуважения было именно к главному тренеру нашей команды [Калешину]. Вы все прекрасно видели, что судья показал ему красную карточку. Дальше вы спросите у главного тренера «Торпедо» [Клотета], что он демонстрировал.

— О чем говорит безвыигрышная серия команды из пяти матчей?

— Такое бывает. Допустим, с «Черноморцем» забили пенальти, потом два гола пропустили и проиграли. Я считаю, что мы не должны были проигрывать, и у нас было полное преимущество, хотя у «Черноморца» хорошая команда, но с нами закрывается.

Так же, как и «Торпедо». То, что я видел до этого, и что увидел сегодня — мне кажется, что «Торпедо» нас боялось на 99,9%.

— Вы довольны количеством набранных очков, или их должно быть больше?

— Их должно быть больше. Все предпосылки к этому были, но так случилось. Я считаю, что все у нас впереди, — сказал Михаил Семенов.

После 9 туров «Акрон» занимает в таблице 6-е место.

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2 комментария

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Ростов-на-Дону
Клотет дзюбил?
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Гришковец
Чего-то русский Бьелса с эмоциями не дружит-в Хабаровске на красную напрыгал, тут чего-то не поделил…
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