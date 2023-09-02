Первая лига. «Химки» сыграют с «Кубанью», «Алания» против «Енисея»

«Химки» примут «Кубань» в 8-м туре Мелбет Первой лиги.

Также в субботу в « » сыграет дома с « ».

В воскресенье « » встретится на своем поле с «Черноморцем».

В понедельник « » будет противостоять на выезде « ».

8-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

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