Первая лига. «Химки» сыграют с «Кубанью», «Алания» против «Енисея»

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«Химки» примут «Кубань» в 8-м туре Мелбет Первой лиги.

Также в субботу в «Алания» сыграет дома с «Енисеем».

В воскресенье «Акрон» встретится на своем поле с «Черноморцем».

В понедельник «Торпедо» будет противостоять на выезде «Родине».

Первая лига

8-й тур

Волгарь – Сокол
Дата проведения
2 сентября, 17.00, «Центральный»
Онлайн матча

 

Химки – Кубань
Дата проведения
2 сентября, 18.00, «Арена Химки»
Онлайн матча

 

Алания – Енисей
Дата проведения
2 сентября, 18.00, «Ахмат-Арена»
Онлайн матча

 

СКА Хабаровск – Динамо Махачкала
Дата проведения
3 сентября, 10.00, «им. Ленина»
Онлайн матча

 

Шинник – Нефтехимик
Дата проведения
3 сентября, 14.00, «Шинник»
Онлайн матча

 

Акрон – Черноморец
Дата проведения
3 сентября, 15.00, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
Онлайн матча

 

КАМАЗ – Ленинградец
Дата проведения
3 сентября, 17.00, «стадион КАМАЗ»
Онлайн матча

 

Тюмень – Арсенал Тула
Дата проведения
4 сентября, 17.00, «Геолог»
Онлайн матча

 

Родина – Торпедо
Дата проведения
4 сентября, 19.30, «Малая спортивная арена Локомотив»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

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3 комментария

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vzi
И снова подоспел очередной тур Первой лиги.

В планах просмотр, как всегда, игры Сокола. И посещение на стадионе “столичного дерби” в понедельник. По возможности посмотрю второй тайм Алания-Енисей и утром СКА-Динамо.

Из оставшихся игр выделил бы еще Акрон-Черноморец и Тюмень-Арсенал. Если Акрон не будет мудрить, то должен обыгрывать новороссийцев. Тюмень дома всегда опасна, а Арсенал все никак не найдет свою игру, хотя с Торпедо смотрелись лучше соперника, не повезло.
+4
0
+4
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Miron11
Вперёд Сокол!!!
+4
-1
+3
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AlanM
Вперед Алания..⚪️🔴🟡
0
0
0
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