Первая лига. «Химки» сыграют с «Кубанью», «Алания» против «Енисея»
«Химки» примут «Кубань» в 8-м туре Мелбет Первой лиги.
Также в субботу в «Алания» сыграет дома с «Енисеем».
В воскресенье «Акрон» встретится на своем поле с «Черноморцем».
В понедельник «Торпедо» будет противостоять на выезде «Родине».
8-й тур
- Дата проведения
- 2 сентября, 17.00, «Центральный»
- Дата проведения
- 2 сентября, 18.00, «Арена Химки»
- Дата проведения
- 2 сентября, 18.00, «Ахмат-Арена»
- Дата проведения
- 3 сентября, 10.00, «им. Ленина»
- Дата проведения
- 3 сентября, 14.00, «Шинник»
- Дата проведения
- 3 сентября, 15.00, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
- Дата проведения
- 3 сентября, 17.00, «стадион КАМАЗ»
- Дата проведения
- 4 сентября, 17.00, «Геолог»
- Дата проведения
- 4 сентября, 19.30, «Малая спортивная арена Локомотив»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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В планах просмотр, как всегда, игры Сокола. И посещение на стадионе “столичного дерби” в понедельник. По возможности посмотрю второй тайм Алания-Енисей и утром СКА-Динамо.
Из оставшихся игр выделил бы еще Акрон-Черноморец и Тюмень-Арсенал. Если Акрон не будет мудрить, то должен обыгрывать новороссийцев. Тюмень дома всегда опасна, а Арсенал все никак не найдет свою игру, хотя с Торпедо смотрелись лучше соперника, не повезло.