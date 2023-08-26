Первая лига. «Сокол» примет «Ленинградец», «Алания» в гостях у «Кубани»

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«Сокол» примет «Ленинградец» в матче 7-го тура Melbet Первой лиги.

Также в субботу «Алания» сыграет с «Кубанью» в гостях. 

В воскресенье «Енисей» примет «СКА Хабаровск», «Акрон» – «Тюмень».

Завершится тур в понедельник матчем «Арсенал» Тула – «Торпедо». 

Первая лига

7-й тур

Химки – Волгарь
Дата проведения
26 августа, 17.00, «Арена Химки»
Онлайн матча

 

Сокол – Ленинградец
Дата проведения
26 августа, 17.30, «Локомотив»
Онлайн матча

 

Кубань – Алания
Дата проведения
26 августа, 18.30, «стадион Кубань»
Онлайн матча

 

Енисей – СКА Хабаровск
Дата проведения
27 августа, 14.00, «Футбол-арена Енисей»
Онлайн матча

 

Акрон – Тюмень
Дата проведения
27 августа, 17.00, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
Онлайн матча

 

Нефтехимик – Родина
Дата проведения
27 августа, 18.00, «Нефтехимик»
Онлайн матча

 

Динамо Махачкала – Шинник
Дата проведения
27 августа, 19.00, «Stadion Trud»
Онлайн матча

 

Черноморец – КАМАЗ
Дата проведения
27 августа, 19.00, «Центральный»
Онлайн матча

 

Арсенал Тула – Торпедо
Дата проведения
28 августа, 19.00, «Арсенал»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

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1 комментарий

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vzi
Вот и подоспел очередной тур Первой лиги (никогда не называл ее ФНЛ и хорошо, что историческое название вернули).

Опять, что ни матч, то песня! Но особо выделю некоторые.

Енисей-СКА: восточное дерби.
Акрон-Тюмень: укрепит ли Акрон лидерство.
Нефтехимик-Родина: обе команды идут ниже ожиданий, а для Родины так вообще одна победа на старте из шесть - почти скандал.
Арсенал-Торпедо: приблизит ли Тула отставку испанского мертвеца?

Сам же по традиции уделю основное внимание Соколу: вперед, Саратов, мы с тобой!
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