Первая лига. «Сокол» примет «Ленинградец», «Алания» в гостях у «Кубани»

«Сокол» примет «Ленинградец» в матче 7-го тура Melbet Первой лиги.

Также в субботу « » сыграет с «Кубанью» в гостях.

В воскресенье « » примет « », « » – «Тюмень».

Завершится тур в понедельник матчем « » Тула – «Торпедо».





7-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку