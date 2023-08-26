Первая лига. «Сокол» примет «Ленинградец», «Алания» в гостях у «Кубани»
«Сокол» примет «Ленинградец» в матче 7-го тура Melbet Первой лиги.
Также в субботу «Алания» сыграет с «Кубанью» в гостях.
В воскресенье «Енисей» примет «СКА Хабаровск», «Акрон» – «Тюмень».
Завершится тур в понедельник матчем «Арсенал» Тула – «Торпедо».
7-й тур
- Дата проведения
- 26 августа, 17.00, «Арена Химки»
- Дата проведения
- 26 августа, 17.30, «Локомотив»
- Дата проведения
- 26 августа, 18.30, «стадион Кубань»
- Дата проведения
- 27 августа, 14.00, «Футбол-арена Енисей»
- Дата проведения
- 27 августа, 17.00, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
- Дата проведения
- 27 августа, 18.00, «Нефтехимик»
- Дата проведения
- 27 августа, 19.00, «Stadion Trud»
- Дата проведения
- 27 августа, 19.00, «Центральный»
- Дата проведения
- 28 августа, 19.00, «Арсенал»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опять, что ни матч, то песня! Но особо выделю некоторые.
Енисей-СКА: восточное дерби.
Акрон-Тюмень: укрепит ли Акрон лидерство.
Нефтехимик-Родина: обе команды идут ниже ожиданий, а для Родины так вообще одна победа на старте из шесть - почти скандал.
Арсенал-Торпедо: приблизит ли Тула отставку испанского мертвеца?
Сам же по традиции уделю основное внимание Соколу: вперед, Саратов, мы с тобой!