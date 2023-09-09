Первая лига. «Сокол» примет «КАМАЗ», «Алания» сыграет с «Тюменью» в воскресенье
«Сокол» сыграет дома с «КАМАЗом» в 9-м туре Мелбет Первой лиги.
В воскресенье «Алания» примет «Тюмень».
В понедельник «Химки» встретятся в гостях с «Арсеналом», «Торпедо» будет противостоять «Акрону».
Первая лига
9-й тур
- Дата проведения
- 9 сентября, 16.00, «Локомотив»
- Дата проведения
- 9 сентября, 17.00, «Шинник»
- Дата проведения
- 9 сентября, 18.00, «Нефтехимик»
- Дата проведения
- 10 сентября, 08.00, «им. Ленина»
- Дата проведения
- 10 сентября, 13.30, «стадион Центральный Красноярск»
- Дата проведения
- 10 сентября, 18.00, «Петровский»
- Дата проведения
- 10 сентября, 18.00, «Ахмат-Арена»
- Дата проведения
- 11 сентября, 16.30, «Арсенал»
- Дата проведения
- 11 сентября, 19.30, «Арена Химки»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Думаю, Алания обыграет Тюмень. Хоть сибиряки и высоко в таблице, по качеству игры Алания пока на голову всех сильнее. Не вижу смысла выделять этот матч из девяти. Или тогда уж надо по всем девяти делать подводку.