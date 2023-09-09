Первая лига. «Сокол» примет «КАМАЗ», «Алания» сыграет с «Тюменью» в воскресенье

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«Сокол» сыграет дома с «КАМАЗом» в 9-м туре Мелбет Первой лиги.

В воскресенье «Алания» примет «Тюмень».

В понедельник «Химки» встретятся в гостях с «Арсеналом», «Торпедо» будет противостоять «Акрону».

Первая лига

9-й тур

Сокол – КАМАЗ
Дата проведения
9 сентября, 16.00, «Локомотив»
Онлайн матча

 

Шинник – Черноморец
Дата проведения
9 сентября, 17.00, «Шинник»
Онлайн матча

 

Нефтехимик – Кубань
Дата проведения
9 сентября, 18.00, «Нефтехимик»
Онлайн матча

 

СКА Хабаровск – Волгарь
Дата проведения
10 сентября, 08.00, «им. Ленина»
Онлайн матча

 

Енисей – Родина
Дата проведения
10 сентября, 13.30, «стадион Центральный Красноярск»
Онлайн матча

 

Ленинградец – Динамо Махачкала
Дата проведения
10 сентября, 18.00, «Петровский»
Онлайн матча

 

Алания – Тюмень
Дата проведения
10 сентября, 18.00, «Ахмат-Арена»
Онлайн матча

 

Арсенал Тула – Химки
Дата проведения
11 сентября, 16.30, «Арсенал»
Онлайн матча

 

Торпедо – Акрон
Дата проведения
11 сентября, 19.30, «Арена Химки»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

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6 комментариев

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alexsem69
Сокол - КамАЗ как в старые добрые времена 😀
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vzi
Ответ i.ivanov...russia.dca......
что ни матч, то песня -------------------------------------- Об Алания-Тюмень ни слова?
Я выделил три игры на свой вкус и цвет.
Думаю, Алания обыграет Тюмень. Хоть сибиряки и высоко в таблице, по качеству игры Алания пока на голову всех сильнее. Не вижу смысла выделять этот матч из девяти. Или тогда уж надо по всем девяти делать подводку.
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vzi
Ответ alexsem69
Сокол - КамАЗ как в старые добрые времена 😀
2004 год, гол Шипилова с 30 метров. 1:0 победили. Увы, не помогло с выходом в РПЛ. :(
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