Первая лига. «Сокол» примет «КАМАЗ», «Алания» сыграет с «Тюменью» в воскресенье

«Сокол» сыграет дома с «КАМАЗом» в 9-м туре Мелбет Первой лиги.

В воскресенье « » примет « ».

В понедельник « » встретятся в гостях с « », « » будет противостоять «Акрону».

Первая лига

9-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

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