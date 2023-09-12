Хавбек Португалии Перейра о 9:0 с Люксембургом: «Если бы Роналду играл, результат был бы таким же. Он бы помог голами и ассистами»

Данилу Перейра оценил победу сборной Португалии над Люксембургом (9:0).

Команды встречались в рамках 6-го тура отбора Евро-2024.

«Если бы Роналду играл, результат был бы таким же. Он бы помог голами и ассистами.

Мы выиграли с разницей в девять мячей не из-за отсутствия », – сказал хавбек сборной .

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