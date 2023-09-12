Хавбек Португалии Перейра о 9:0 с Люксембургом: «Если бы Роналду играл, результат был бы таким же. Он бы помог голами и ассистами»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу сборная Люксембурга по футболу квалификация Евро-2024 Данилу Перейра Футбол

Данилу Перейра оценил победу сборной Португалии над Люксембургом (9:0).

Команды встречались в рамках 6-го тура отбора Евро-2024.

«Если бы Роналду играл, результат был бы таким же. Он бы помог голами и ассистами.

Мы выиграли с разницей в девять мячей не из-за отсутствия Криштиану», – сказал хавбек сборной Португалии.

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18 комментариев

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Barsa! bolshe chem klub
да хватит подлизиваться!
будьте уже мужиками и скажите ему чтоб отстал от сборной!

...мы выиграли ее из-за отсутствия Роналду...

ага, щаззз... он отсутствовал, поэтому и выиграли. Если б играл, наколотил бы стоя у штанги как горохом об стенку 2-3 гола и как павлин бегал бы со своим : СИИУ!
Уверен логти кусал во время матча типа почему не играю!
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Phantomm
Если бы играл Рон ,то весь матч требовал бы пасов у штанги и вам всем пришлось бы играть на него ,на его стату
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Раиль Гайнетдинов
Вы бы играли на его стату, а не в футбол!
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Zed_patriot
иначе в сборную больше не вызовут
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ Великий Алонсо
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Никто не забил больше 2 х голов, потому что они играли на команду, а не на какого-то замыкателя.
Всё работали и носились, никто не стоял у штанги.
Вы хотя бы видеообзор посмотрите. А то для вас личные достижения вашего кумира важны. А то что страдает сборная из-за его статы, это так: они для вас, как вы выразились -БЕЗДАРИ!
Жесть конечно!
великий вы наш!!!
+12
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+5
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окечуква
Мы выиграли не из-за отсутствия Роналду, а из-за его отрицательного присутствия! Сиии.
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majestic1980
Последний абзац как будто он оправдывается, что крупно выиграли без Роналду
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Domian
Вот португальцы уже оправдываются а это плохой звоночек.
Если кринж не отстанет от сборной, то результаты будут плачевными.
Есть все предпосылки к этому: бесхребетный Мартинес, игроки, которые с роналду вынуждены играть ограниченно.
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Rule1
Не удивлюсь если 🐫 сам потребовал так сказать
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melmi
Журналюги все не унимаются
Команда уничтожила не слабую( по нынешним меркам) сборную Люксембурга , а вопросы про Роналду
Команда играла как единое целое , без пассажиров
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Rule1
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Роналду наверное от злости стринги порвал. Это же можно было сколько халявных голов забить! :))
Не только 🐫 но и половина его подписчиков со Спортса :)
Во дворах и мусорных баках всех городов,сегодня можно найти порванные стринги
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Пирс Морган
Интервью - оправдание какое-то
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Игорь Климов
Ответ Barsa! bolshe chem klub
да хватит подлизиваться! будьте уже мужиками и скажите ему чтоб отстал от сборной! ...мы выиграли ее из-за отсутствия Роналду... ага, щаззз... он отсутствовал, поэтому и выиграли. Если б играл, наколотил бы стоя у штанги как горохом об стенку 2-3 гола и как павлин бегал бы со своим : СИИУ! Уверен логти кусал во время матча типа почему не играю!
Factos!
+1
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