Хавбек Португалии Перейра о 9:0 с Люксембургом: «Если бы Роналду играл, результат был бы таким же. Он бы помог голами и ассистами»
Данилу Перейра оценил победу сборной Португалии над Люксембургом (9:0).
Команды встречались в рамках 6-го тура отбора Евро-2024.
«Если бы Роналду играл, результат был бы таким же. Он бы помог голами и ассистами.
Мы выиграли с разницей в девять мячей не из-за отсутствия Криштиану», – сказал хавбек сборной Португалии.
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будьте уже мужиками и скажите ему чтоб отстал от сборной!
...мы выиграли ее из-за отсутствия Роналду...
ага, щаззз... он отсутствовал, поэтому и выиграли. Если б играл, наколотил бы стоя у штанги как горохом об стенку 2-3 гола и как павлин бегал бы со своим : СИИУ!
Уверен логти кусал во время матча типа почему не играю!
Всё работали и носились, никто не стоял у штанги.
Вы хотя бы видеообзор посмотрите. А то для вас личные достижения вашего кумира важны. А то что страдает сборная из-за его статы, это так: они для вас, как вы выразились -БЕЗДАРИ!
Жесть конечно!
великий вы наш!!!
Если кринж не отстанет от сборной, то результаты будут плачевными.
Есть все предпосылки к этому: бесхребетный Мартинес, игроки, которые с роналду вынуждены играть ограниченно.
Команда уничтожила не слабую( по нынешним меркам) сборную Люксембурга , а вопросы про Роналду
Команда играла как единое целое , без пассажиров
Во дворах и мусорных баках всех городов,сегодня можно найти порванные стринги