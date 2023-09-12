Глушенков о желании игроков РПЛ уехать на Запад: «Всем хочется там поиграть. Уровень там повыше, чем в России»
Максим Глушенков высказался о желании молодых российских игроков уехать на Запад.
«Всем хочется там поиграть. Условно говоря, фактор еврокубков важен сейчас. Раньше можно было провести на том уровне 5-6 матчей в группе и больше, если пройдешь в плей-офф. В Европе матчей на таком уровне больше именно в чемпионате.
Как показывает качество футбола, уровень там повыше, чем в России», — сказал вингер «Локомотива».
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Комментарии