Баринов перед Катаром: «Хороший соперник, можно сравнить с иранской сборной. Здорово, что они согласились с нами сыграть»

Дмитрий Баринов высказался в преддверии товарищеского матча сборной России с Катаром.

Игра пройдет сегодня в Эль-Вакре.

– Какие впечатления от ?

– Я был здесь на чемпионате мира, поэтому более-менее знаком со стадионами. Конечно, здесь жарко, но в остальном все супер. На стадионе есть все условия, отличное поле, работают кондиционеры. Осталось только играть в футбол. Здорово, что Катар согласился с нами сыграть, это хороший соперник, и игра должна получиться интересной.

– Разбирали соперника?

– Футболистов не знаю, но мы разбирали как Катар выходит из обороны, прессингует. У нас есть понимание об этой команде. Наверное, можно сравнить с иранской сборной, из недавних соперников. Но предлагаю дождаться матча и увидеть все своими глазами.

– Тяжелые были тренировки?

– Поначалу были легкие тренировки, чтобы втянуться, все как мы любим – квадраты, футбол. А вот за три дня до игры интенсивность возросла, – сказал хавбек сборной России.

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