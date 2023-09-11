Сафонов перед Катаром: «Соперник серьезный, но мы намерены порадовать болельщиков игрой и результатом»

Теги Сборная России по футболу Сборная Катара по футболу товарищеские матчи (сборные) Матвей Сафонов Футбол

Матвей Сафонов высказался в преддверии товарищеского матча с Катаром.

«У нас необычный формат, когда два состава играют разные матчи. И мы готовы показать себя с лучшей стороны в Катаре.

Соперник серьезный, но мы намерены порадовать болельщиков игрой и результатом», – сказал вратарь сборной России.

Матч Катар – Россия пройдет 12 сентября.

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1 комментарий

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Крыло советов
Если с одной стороны вы говорите, что можете конкурировать с европейскими клубами и что рпл не дно, команды которого пропускают по 7 от ливерпуля и Атлетико, то с другой стороны Катар не должен быть для вас серьезным соперником. Принципиально. Вы все уверены что заиграете в Европе, но с Катаром у вас какие-то сомнения на счет результата
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