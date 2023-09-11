Сафонов перед Катаром: «Соперник серьезный, но мы намерены порадовать болельщиков игрой и результатом»

Матвей Сафонов высказался в преддверии товарищеского матча с Катаром.

«У нас необычный формат, когда два состава играют разные матчи. И мы готовы показать себя с лучшей стороны в Катаре.

Соперник серьезный, но мы намерены порадовать болельщиков игрой и результатом», – сказал вратарь сборной России.

Матч Катар – Россия пройдет 12 сентября.

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