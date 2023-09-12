«В Европе мы бы скатились в помойную яму. Молодежь у нас погибшая, ее неправильно обучают». Пономарев о проигрыше России 1:2 Египту U23

Владимир Пономарев назвал российских молодых игроков «погибшими».

Бывший игрок сборной СССР высказался после поражения России от олимпийской сборной Египта (1:2).

«Эту игру я не смотрел. Вообще неинтересно на молодежь смотреть. Так, включил, глянул. Думаю, ничего удивительного в поражении нет, у нас сейчас футбол очень слабый, на международной арене нам делать нечего, в Европе мы бы вообще скатились в помойную яму. Молодежь у нас вообще погибшая, их неправильно обучают, закрепощают, не дают индивидуально развиваться.

Завтра обязательно посмотрю на игру с Катаром, хочу увидеть, что из себя наша сборная представляет. Но могу сказать сразу – ничего не представляет. Я смотрю на «Зенит», там иностранцы играют, на ЦСКА, иногда на «Спартак», потому что бегут вперед. Многие тренеры из прошлого с ума бы сошли от такого футбола, они там, наверно, в гробу переворачиваются. Это просто тягомотина, поперек и назад, я сразу выключаю телевизор.

Я не удивлен, сейчас футболисты и болельщиков с дурным вкусом воспитали. Раньше, когда отдавали пас назад вратарю, публика уже свистела. Только вперед, только атака – вот интересный футбол», – заявил .

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