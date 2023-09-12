«В Европе мы бы скатились в помойную яму. Молодежь у нас погибшая, ее неправильно обучают». Пономарев о проигрыше России 1:2 Египту U23

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Владимир Алексеевич Пономарев товарищеские матчи (сборные) олимпийская сборная Египта Футбол

Владимир Пономарев назвал российских молодых игроков «погибшими».

Бывший игрок сборной СССР высказался после поражения России от олимпийской сборной Египта (1:2).

«Эту игру я не смотрел. Вообще неинтересно на молодежь смотреть. Так, включил, глянул. Думаю, ничего удивительного в поражении нет, у нас сейчас футбол очень слабый, на международной арене нам делать нечего, в Европе мы бы вообще скатились в помойную яму. Молодежь у нас вообще погибшая, их неправильно обучают, закрепощают, не дают индивидуально развиваться.

Завтра обязательно посмотрю на игру с Катаром, хочу увидеть, что из себя наша сборная представляет. Но могу сказать сразу – ничего не представляет. Я смотрю на «Зенит», там иностранцы играют, на ЦСКА, иногда на «Спартак», потому что бегут вперед. Многие тренеры из прошлого с ума бы сошли от такого футбола, они там, наверно, в гробу переворачиваются. Это просто тягомотина, поперек и назад, я сразу выключаю телевизор.

Я не удивлен, сейчас футболисты и болельщиков с дурным вкусом воспитали. Раньше, когда отдавали пас назад вратарю, публика уже свистела. Только вперед, только атака – вот интересный футбол», – заявил Пономарев.

Россия влетела Египту U-23. Не пугайтесь слишком сильно – опять играла молодежь

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6 комментариев

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Михаил Опякин
Эту игру я не смотрел, так включил глянул. Невероятно.
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Birdman NBA
Даже до уровня "дешёвого повидла" ребята не дотягивают
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