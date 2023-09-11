«МЮ» ведет переговоры с Qualcomm о титульном спонсорстве. Клуб хочет 60 млн фунтов в год – TeamViewer платит 47 млн
«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с новым титульным спонсором.
По информации The Athletic, манкунианцы обсуждают потенциальную сделку с Qualcomm – компанией, производящей полупроводниковое и телекоммуникационное оборудование, в частности, мобильные процессоры Snapdragon.
«Манчестер Юнайтед» хочет получить от сделки 60 млн фунтов в год. Если соглашение будет достигнуто, оно, скорее всего, вступит в силу со следующего сезона.
На данный момент титульным спонсором «МЮ» является TeamViewer – немецкий производитель программного обеспечения для удаленного доступа. По этой сделке английский клуб получает 47 млн фунтов в год.
В прошлом году TeamViewer объявил, что не намерен продлевать пятилетнее соглашение, заключенное в 2021 году, и дал «Манчестер Юнайтед» возможность выкупить право на титульное спонсорство.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Зачем следить за своим клубом, если есть клубы поинтереснее