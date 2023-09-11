«МЮ» ведет переговоры с Qualcomm о титульном спонсорстве. Клуб хочет 60 млн фунтов в год – TeamViewer платит 47 млн

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес игровая форма деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с новым титульным спонсором.

По информации The Athletic, манкунианцы обсуждают потенциальную сделку с Qualcomm – компанией, производящей полупроводниковое и телекоммуникационное оборудование, в частности, мобильные процессоры Snapdragon.

«Манчестер Юнайтед» хочет получить от сделки 60 млн фунтов в год. Если соглашение будет достигнуто, оно, скорее всего, вступит в силу со следующего сезона.

На данный момент титульным спонсором «МЮ» является TeamViewer – немецкий производитель программного обеспечения для удаленного доступа. По этой сделке английский клуб получает 47 млн фунтов в год.

В прошлом году TeamViewer объявил, что не намерен продлевать пятилетнее соглашение, заключенное в 2021 году, и дал «Манчестер Юнайтед» возможность выкупить право на титульное спонсорство.

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23 комментария

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STATIST_IZ_PREISPODNY
Пофиг на спонсора. Лишь бы не тротлили на поле во время игры
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Иван Иванов
Ля, зачем Qualcomm быть спонсором футбольного клуба? Ведь про них итак все технари знают. Ну а обычный человек ведь не купит их процессоры. 🤷🏻‍♂️
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romaroman26
Ответ Peter Parker
Как-то не очень очевидно, зачем куалкому вообще такое спонсорство. Будто бы в своей нише это их не особо и протолкнет вперед
потому что мю в тройке самых крупных брендов мира футбольных
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Ланистер
лучше б TeamViewer также работал, как платит
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oberkorn
Кто выкупит магваера, тот и будет спонсором
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Peter Parker
Ответ romaroman26
потому что мю в тройке самых крупных брендов мира футбольных
Популярность Мю никто и не оспаривает. Но в данном случае это не так важно. Здесь важнее, что продукция куалкома очень специфичная.
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Peter Parker
Как-то не очень очевидно, зачем куалкому вообще такое спонсорство. Будто бы в своей нише это их не особо и протолкнет вперед
+3
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Grime Font
Ответ Иван Иванов
Большинству людей пофиг какой у них там процессор в телефоне.
большинству бумеров*
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Champ19ons
Для сведения, Snapdragon и так один из спонсоров МЮ. Видимо решили выйти вперёд и полностью рекламировать Qualcomm
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ STATIST_IZ_PREISPODNY
Пофиг на спонсора. Лишь бы не тротлили на поле во время игры
Почему пофиг, TeamViewer запрещен в РФ, а Qualcomm выпускают процы для телефонов которые продают в РФ, поэтому нафиг их подальше). Думаю все поняли что это шутка, которая никак не относится к игре МЮ)
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|Muted Horn
Ответ Иван Иванов
Ля, зачем Qualcomm быть спонсором футбольного клуба? Ведь про них итак все технари знают. Ну а обычный человек ведь не купит их процессоры. 🤷🏻‍♂️
Ну хотя бы чтобы при выборе смартфона, выбирали тот, что на снэпдрэганах. Более объяснимо, чем реклама газпрома у Шальке
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Peter Parker
Ответ Sultan Abdulazizov
Qualcomm RedDragon 🙄
Да, прямая дорога в спонсоры Рубина, а не Мю. Айдентика совпадает
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Peter Parker
Ответ |Muted Horn
Ну хотя бы чтобы при выборе смартфона, выбирали тот, что на снэпдрэганах. Более объяснимо, чем реклама газпрома у Шальке
И зачем? BQ уже много лет спонсор Спартака, но я даже на секунду не задумывался, чтобы купить их телефон вместо айфона или их планшет вместо айпада. Один раз задумался, когда пылесос покупал, зашел ради интереса больше, но не купил. Но так у Куалкома, вроде бы нет продукции настолько широкого назначения.
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#SharkTeam
Ответ Grime Font
большинству бумеров*
ой ёёй а ты наверно выбираешь по марке проца, этот беру этот не беру, хотя собраны из кучи разного
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Иван Иванов
Ответ |Muted Horn
Ну хотя бы чтобы при выборе смартфона, выбирали тот, что на снэпдрэганах. Более объяснимо, чем реклама газпрома у Шальке
Большинству людей пофиг какой у них там процессор в телефоне.
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SegaYasch
Ответ llolishe
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Любопытно что скаузеры прилетают на новости про МЮ гораздо быстрее, чем на новости про скаузеров
Зачем следить за своим клубом, если есть клубы поинтереснее
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Peter Parker
Ответ STATIST_IZ_PREISPODNY
Пофиг на спонсора. Лишь бы не тротлили на поле во время игры
Ну, в первые пару минут полетят как не в себя, а вот дальше…
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Sultan Abdulazizov
Qualcomm RedDragon 🙄
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Андрей
команда Марата Башарова хочет быть лицом куалком за 60 лимонов?
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Bor2193
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llolishe
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