«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с новым титульным спонсором.

По информации The Athletic, манкунианцы обсуждают потенциальную сделку с Qualcomm – компанией, производящей полупроводниковое и телекоммуникационное оборудование, в частности, мобильные процессоры Snapdragon.

«Манчестер Юнайтед» хочет получить от сделки 60 млн фунтов в год. Если соглашение будет достигнуто, оно, скорее всего, вступит в силу со следующего сезона.

На данный момент титульным спонсором «МЮ» является TeamViewer – немецкий производитель программного обеспечения для удаленного доступа. По этой сделке английский клуб получает 47 млн фунтов в год.

В прошлом году TeamViewer объявил, что не намерен продлевать пятилетнее соглашение, заключенное в 2021 году, и дал « » возможность выкупить право на титульное спонсорство.

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