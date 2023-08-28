Три армянских футболиста задержаны в Лачинском коридоре – они топтали флаг Азербайджана в 2021 году. Их заключат под стражу на 10 суток и депортируют в Армению
Трое армянских футболистов задержаны силами Азербайджана в Лачинском коридоре.
Как сообщает азербайджанское издание Trend, в понедельник на КПП в Лачинском коридоре были задержаны три игрока армянского клуба «Аво», базирующегося в Нагорном Карабахе. Утверждается, что в 2021 году задержанные футболисты топтали флаг Азербайджана. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.
Сообщается, что задержанные будут заключены под стражу на 10 суток, после чего их депортируют в Армению.
В свою очередь, армянская сторона считает задержание футболистов незаконным. По сообщениям портала News.am, во время задержания к ним была применена грубая сила – в частности, сообщается, что одного из задержанных ударили прикладом винтовки.
Клуб «Аво» был основан в 2004 году и назван в честь подполковника, национального героя Армении и героя Арцаха Монте Мелконяна. Республика Арцах – другое название непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
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Это к тому как к ней в Армении относятся )