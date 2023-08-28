Три армянских футболиста задержаны в Лачинском коридоре – они топтали флаг Азербайджана в 2021 году. Их заключат под стражу на 10 суток и депортируют в Армению

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Трое армянских футболистов задержаны силами Азербайджана в Лачинском коридоре.

Как сообщает азербайджанское издание Trend, в понедельник на КПП в Лачинском коридоре были задержаны три игрока армянского клуба «Аво», базирующегося в Нагорном Карабахе. Утверждается, что в 2021 году задержанные футболисты топтали флаг Азербайджана. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что задержанные будут заключены под стражу на 10 суток, после чего их депортируют в Армению.

В свою очередь, армянская сторона считает задержание футболистов незаконным. По сообщениям портала News.am, во время задержания к ним была применена грубая сила – в частности, сообщается, что одного из задержанных ударили прикладом винтовки.

Клуб «Аво» был основан в 2004 году и назван в честь подполковника, национального героя Армении и героя Арцаха Монте Мелконяна. Республика Арцах – другое название непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

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15 комментариев

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Pb-SE
Что по этому поводу думают Симонян и Кеосаян?
+15
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Nadyr aliev
Это ни когда не закончится ((
+3
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градус ненависти
Ответ Pb-SE
Что по этому поводу думают Симонян и Кеосаян?
Там денег мало, поэтому ничего;)
+3
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⚽️JuventuS⚽️
Ответ BOBBYHULL
Как помирить эти народы?
Самим людям надо перестать гадить друг другу . Эти народы могут дружить , надо идти навстречу друг другу , а не провоцировать оскорблять и тд
+1
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Ваня Шипитко
генрих мхитарян, юра мовсесян и наир тикнизян
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Михон Мясной
Их борьба))
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BOBBYHULL
Как помирить эти народы?
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eskerro
Ответ Pb-SE
Что по этому поводу думают Симонян и Кеосаян?
Им насрать
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Mbest77
Ответ Pb-SE
Что по этому поводу думают Симонян и Кеосаян?
Симонян запрещен въезд в Армению )
Это к тому как к ней в Армении относятся )
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