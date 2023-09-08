В Азербайджане прекратили уголовное дело против трех футболистов.

В августе на КПП в Лачинском коридоре были задержаны три игрока армянского клуба «Аво», базирующегося в Нагорном Карабахе. Утверждается, что в 2021 году задержанные футболисты топтали флаг Азербайджана. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело.

Как передает азербайджанское издание Trend, начальник следственного управления Генпрокуратуры Немат Заманов сообщил, что прекращение уголовного дела в отношении трех футболистов армянского происхождения, оскорбивших азербайджанских флаг, является «примером гуманистической позиции азербайджанского государства».

Он отметил, что никакие народы, проживающие в Азербайджане, «не подвергаются дискриминации и все имеют равные права».

«Было учтено, что эти лица ранее не совершали преступлений, а также их искреннее раскаяние.

С учетом того, что они распространили кадры с содеянным на интернет-ресурсах, разместили в интернете запрещенную информацию, в их отношении в административном порядке был вынесен приговор в виде лишения свободы сроком на 10 дней», – сказал Заманов.

10-дневный административный срок наказания недавно истек. Футболисты были переданы армянской стороне.

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