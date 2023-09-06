Пол Мерсон: «Хейлунд выглядел настоящей находкой, но лишь на 20 минут. Мудрика я видел 20 минут против «Ливерпуля» в январе – с тех пор его не видно»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Пол Мерсон Михаил Мудрик Расмус Хейлунд Футбол

Пол Мерсон сравнил Расмуса Хейлунда и Михаила Мудрика.

Хейлунд перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты» за 75+10 млн евро. Датчанин дебютировал в АПЛ в прошедшее воскресенье в матче против «Арсенала» (1:3).

«Расмус Хейлунд выглядел хорошо – настоящая находка. Но это продолжалось всего 20 минут.

Михаила Мудрика я видел в течение 20 минут против «Ливерпуля» в январе, и с тех пор его не видно», – сказал бывший игрок «Арсенала».

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18 комментариев

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blаncо
Утром найдёт себя на Миротворце.
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Блуждающий странник
Так Хейлунда ещё не оскорбляли
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Ебздрогыч
Думаю, 20 минут и Рассказов бы неплохо смотрелся, но только если бы не против Лестера играл
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SWAGG
мудрик это собирательный образ баста и только днарь а-ля тодд бройлер мог повестись на этого бегунка
фанатам мю тоже не расслабляться)) с умением 7хага подписывать молодых топчиков ожидаю провал холанда заменителя.
супер скиллов там нет, какой то запредельной статы тоже. трансфер по принципу мудрика, он молодой...так выбросим 70 мультов и посмотрим что будет)
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Neron
Мне вообще понравился матч с Арсом! Честно! Лучшая игра из всех на старте! Гарначо забил чистый гол! А когда оборона жадный Харри и Джонни - привоз, проиграть можно и Лутону!))) у Райса был рикошет, кстати, так что удача была с канонирами, а не заслуга! Ждём следующую игру, думаю Хойлунд себя ещё покажет!
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Rezuan Bidzhiev
Ответ SWAGG
мудрик это собирательный образ баста и только днарь а-ля тодд бройлер мог повестись на этого бегунка фанатам мю тоже не расслабляться)) с умением 7хага подписывать молодых топчиков ожидаю провал холанда заменителя. супер скиллов там нет, какой то запредельной статы тоже. трансфер по принципу мудрика, он молодой...так выбросим 70 мультов и посмотрим что будет)
Кстати, а почему 7Хаг, а не 10Хаг?))
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dimamak10
Ответ Neron
Мне вообще понравился матч с Арсом! Честно! Лучшая игра из всех на старте! Гарначо забил чистый гол! А когда оборона жадный Харри и Джонни - привоз, проиграть можно и Лутону!))) у Райса был рикошет, кстати, так что удача была с канонирами, а не заслуга! Ждём следующую игру, думаю Хойлунд себя ещё покажет!
Мне тоже игра понравилась больше чем победа над Вулвс, не попади Гарначо в офсайд ( я считаю что он был ) мю бы закрался и вполне возможно сам поймал канониров на контратаке и счет бы был 3:1, но уже в пользу мю) а вот вины Магуайера и Эванса не вижу
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ blаncо
Утром найдёт себя на Миротворце.
Мехводом в Челленджере. Как раз язык знает, в инструкцию быстро вникнет🤓
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Руслан
Ответ Neron
Мне вообще понравился матч с Арсом! Честно! Лучшая игра из всех на старте! Гарначо забил чистый гол! А когда оборона жадный Харри и Джонни - привоз, проиграть можно и Лутону!))) у Райса был рикошет, кстати, так что удача была с канонирами, а не заслуга! Ждём следующую игру, думаю Хойлунд себя ещё покажет!
В этом щас то что ты сказал я тоже соглашусь. Но а так в целом если взять арсенал большего заслуживал. Просто у МЮ всегда должен быть какая то причина. щас например не все в форме, казик например. А почему не в форме я не знаю.
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Lavinka
Да , выглядел хорошо , особенно как боролся с не маленьким Габриэлем .
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Руслан
Если так продолжит он, то он себя покажет ещё, щас многое зависит от тренера для правильного подхода к нему как его использовать. Переломный момент зависит от тренера и своего желания тоже конечно.
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NikoVinkovic
Ответ Bunyod Turgunov
Мне становится жалко МЮ. 7Хаг долго не протянет, уйдёт наверное в следующем году. И что будет делать следующий тренер с этими балластами. Каждый раз менеджеры МЮ зовут разных тренеров. Например Сити до прихода Гвардиолы готовили команду под его стиль с Пеллегрини. До Пеллегрини из Барсы взяли Чики Бегстрайна и думаю именно он готовил и комплектовал состав под Гвардиолу. У Сити был цель и за десять лет они выиграли все возможные трофеи и ставят рекорды за рекордом. А там МЮ мучается сезон за сезоном
Мне нравится, с какой быстротой принялись поливать Тен Хага, похоже на то, как поливали Артету-доминатора после его провального старта.
Да, МЮ сейчас выглядит, мягко говоря, хреново. Но сочтёмся по весне. Тен Хаг прекрасно знает, что он делает, и то, что на данный момент он получает по носу, лишь ему в плюс - легко в АПЛ не бывает никому, и тот же Клопп не раз по носу получал, и даже у Гвардиолы на заре не всё так радужно было. Дайте человеку разобраться с проблемами и научиться на ошибках.
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Фанат спорта01
Ответ Lavinka
Да , выглядел хорошо , особенно как боролся с не маленьким Габриэлем .
Габриэля много кто может продавить,а вот Салиба другое дело.
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Neron
Ответ dimamak10
Мне тоже игра понравилась больше чем победа над Вулвс, не попади Гарначо в офсайд ( я считаю что он был ) мю бы закрался и вполне возможно сам поймал канониров на контратаке и счет бы был 3:1, но уже в пользу мю) а вот вины Магуайера и Эванса не вижу
Это карма, бро!)))
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Neron
Ответ Руслан
В этом щас то что ты сказал я тоже соглашусь. Но а так в целом если взять арсенал большего заслуживал. Просто у МЮ всегда должен быть какая то причина. щас например не все в форме, казик например. А почему не в форме я не знаю.
Каз пасует прекрасно, ему бы в помощь Амрабата поскорей и Эриксен будет выходить на замену, но центр больше не проиграем! Все 4 игры проходной двор по центру!
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