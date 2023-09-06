Пол Мерсон: «Хейлунд выглядел настоящей находкой, но лишь на 20 минут. Мудрика я видел 20 минут против «Ливерпуля» в январе – с тех пор его не видно»
Пол Мерсон сравнил Расмуса Хейлунда и Михаила Мудрика.
Хейлунд перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты» за 75+10 млн евро. Датчанин дебютировал в АПЛ в прошедшее воскресенье в матче против «Арсенала» (1:3).
«Расмус Хейлунд выглядел хорошо – настоящая находка. Но это продолжалось всего 20 минут.
Михаила Мудрика я видел в течение 20 минут против «Ливерпуля» в январе, и с тех пор его не видно», – сказал бывший игрок «Арсенала».
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фанатам мю тоже не расслабляться)) с умением 7хага подписывать молодых топчиков ожидаю провал холанда заменителя.
супер скиллов там нет, какой то запредельной статы тоже. трансфер по принципу мудрика, он молодой...так выбросим 70 мультов и посмотрим что будет)
Да, МЮ сейчас выглядит, мягко говоря, хреново. Но сочтёмся по весне. Тен Хаг прекрасно знает, что он делает, и то, что на данный момент он получает по носу, лишь ему в плюс - легко в АПЛ не бывает никому, и тот же Клопп не раз по носу получал, и даже у Гвардиолы на заре не всё так радужно было. Дайте человеку разобраться с проблемами и научиться на ошибках.