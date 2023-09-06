Пол Мерсон: «Хейлунд выглядел настоящей находкой, но лишь на 20 минут. Мудрика я видел 20 минут против «Ливерпуля» в январе – с тех пор его не видно»

Пол Мерсон сравнил Расмуса Хейлунда и Михаила Мудрика.

Хейлунд перешел в « » из «Аталанты» за 75+10 млн евро. Датчанин дебютировал в в прошедшее воскресенье в матче против «Арсенала» (1:3).

« выглядел хорошо – настоящая находка. Но это продолжалось всего 20 минут.

я видел в течение 20 минут против « » в январе, и с тех пор его не видно», – сказал бывший игрок «Арсенала».

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