Хейлунд взял 11-й номер в «МЮ», Байындыр – 1-й. Гарначо сменил 49-й на 17-й
Новички «Манчестер Юнайтед» выбрали игровые номера.
Нападающий Расмус Хейлунд взял 11-й номер, который ранее принадлежал Мэйсону Гринвуду. Под этим же номером форвард играет за сборную Дании.
Вингер Алехандро Гарначо сменил 49-й номер, под которым выступал в прошлом сезоне, на 17-й.
Вратарь Алтай Байындыр взял 1-й номер, который был свободен после ухода Давида Де Хеа из клуба.
Защитник Серхио Регилон взял 15-й номер, а Джонни Эванс – 35-й. Эванс выступал под этим номером в академии «МЮ».
Номер Софьяна Амрабата станет известен позднее.
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Еще забавно выглядит запасной вратарь с номером 1. Понятно, что Онана играет под другим, поэтому все логично, но глаз немного режет.