Хейлунд взял 11-й номер в «МЮ», Байындыр – 1-й. Гарначо сменил 49-й на 17-й

Новички «Манчестер Юнайтед» выбрали игровые номера.

Нападающий Расмус Хейлунд взял 11-й номер, который ранее принадлежал Мэйсону Гринвуду. Под этим же номером форвард играет за сборную Дании.

Вингер Алехандро Гарначо сменил 49-й номер, под которым выступал в прошлом сезоне, на 17-й.

Вратарь Алтай Байындыр взял 1-й номер, который был свободен после ухода Давида Де Хеа из клуба.

Защитник Серхио Регилон взял 15-й номер, а – 35-й. Эванс выступал под этим номером в академии « ».

Номер Софьяна Амрабата станет известен позднее.

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