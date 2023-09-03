Хейлунд взял 11-й номер в «МЮ», Байындыр – 1-й. Гарначо сменил 49-й на 17-й

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Джонни Эванс игровая форма Софьян Амрабат Серхио Регилон Алтай Байындыр Расмус Хейлунд Алехандро Гарначо Футбол

Новички «Манчестер Юнайтед» выбрали игровые номера.

Нападающий Расмус Хейлунд взял 11-й номер, который ранее принадлежал Мэйсону Гринвуду. Под этим же номером форвард играет за сборную Дании.

Вингер Алехандро Гарначо сменил 49-й номер, под которым выступал в прошлом сезоне, на 17-й.

Вратарь Алтай Байындыр взял 1-й номер, который был свободен после ухода Давида Де Хеа из клуба. 

Защитник Серхио Регилон взял 15-й номер, а Джонни Эванс – 35-й. Эванс выступал под этим номером в академии «МЮ».

Номер Софьяна Амрабата станет известен позднее.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

39 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gleb Bryantsev
Ответ Igorsm
Пожалуй самый крутой футболист под эти номером кто играл в МЮ был наш с Вами соотечественник, Андрей Канчельскис
Ну да, Гиггс слабенький был
+104
-4
+100
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
damondiamond
4 Амрабат
+28
-2
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Streetbor
Эванс 35 до января, потом менять придется))
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Romanian_Daddy
Ответ ман сити фейк
Комментарий скрыт
Забавляет, что глоры сити до сих пор верят в 75 млн, забывая что покупали игрока у агентства Райолы)
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
like a boss
Ответ Streetbor
Эванс 35 до января, потом менять придется))
Я календарь переверну...
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TiGra
Очень интересно посмотреть на Хейлунда в МЮ. Центрфорвард нынешней команде жизненно необходим.
Еще забавно выглядит запасной вратарь с номером 1. Понятно, что Онана играет под другим, поэтому все логично, но глаз немного режет.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander Yavriantz
Ответ ман сити фейк
Комментарий скрыт
Всё, после сегодняшнего матча решишь его судьбу?))
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bego Yusupov
Ответ Стюардесс по имени Жанн
Комментарий скрыт
какой ты у нас шутник
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bego Yusupov
Ответ bayyafberkerim@gmail.com
всем удачи
ты куда?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aibek Mak
Я как то и подзабыл что МЮ купил Хейлунда)) очень интересно посмотреть как он себя проявит в АПЛ.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BZB
С Гарначо можно сказать, что от перестановки мест слагаемых сумма не поменяется.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bayyafberkerim@gmail.com
всем удачи
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Under
Ответ bayyafberkerim@gmail.com
Эрик Бали почему не продали кто знает
потому что никому не нужен?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
Ответ Железный Манк
Гарначо лучше бы не номер, а игровой стиль сменил 🤡 Еще сопляк, а понтов на поле как у звезды
А в чем выражаются эти понты его?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
max84_84
Ответ Gleb Bryantsev
Ну да, Гиггс слабенький был
Ахаха
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bego Yusupov
Ответ like a boss
Я календарь переверну...
гениально🤣🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sardor Abdujalilov
Ответ like a boss
Я календарь переверну...
😹🫂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bayyafberkerim@gmail.com
Ответ Bego Yusupov
Байи*
sagbolow
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
мс-мешок
Ответ ман сити фейк
Комментарий скрыт
почему вы так считаете?? Холланда Боруссия отпустила так дёшево из-за отпускных в контракте , поверьте Дортмунд бы продал гораздо дороже
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Under
Ответ Muni Klar
легенда Эвертона?
Фиорентины
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bayyafberkerim@gmail.com
Ответ Igorsm
Пожалуй самый крутой футболист под эти номером кто играл в МЮ был наш с Вами соотечественник, Андрей Канчельскис
Эрик Бали почему не продали кто знает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Muni Klar
Ответ Gleb Bryantsev
Ну да, Гиггс слабенький был
игрок ротации)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Muni Klar
Ответ Igorsm
Пожалуй самый крутой футболист под эти номером кто играл в МЮ был наш с Вами соотечественник, Андрей Канчельскис
легенда Эвертона?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bego Yusupov
Ответ Николай Сибурдзадзе
Новички уровня Чемпионшипа
да что ты
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Николай Сибурдзадзе
Новички уровня Чемпионшипа
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий