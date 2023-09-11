Тороп дебютирует за сборную России в матче с Египтом. Пиняев, Денисов, Оганесян – в старте

Владислав Тороп проведет первый матч за сборную России.

Вратарь ЦСКА попал в стартовый состав команды на матч с олимпийской сборной Египта.

Стартовый состав сборной России: , Вахания, , , (к), , Мелехин, Михайлов, Оганесян, Пиняев, Шитов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:00 по московскому времени.

7 сентября команды сыграли вничью со счетом 1:1.

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