Тороп дебютирует за сборную России в матче с Египтом. Пиняев, Денисов, Оганесян – в старте
Владислав Тороп проведет первый матч за сборную России.
Вратарь ЦСКА попал в стартовый состав команды на матч с олимпийской сборной Египта.
Стартовый состав сборной России: Тороп, Вахания, Денисов, Ермаков, Кравцов (к), Литвинов, Мелехин, Михайлов, Оганесян, Пиняев, Шитов.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:00 по московскому времени.
7 сентября команды сыграли вничью со счетом 1:1.
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