Тороп дебютирует за сборную России в матче с Египтом. Пиняев, Денисов, Оганесян – в старте

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Сборная России по футболу товарищеские матчи (сборные) олимпийская сборная Египта Илья Вахания Вячеслав Литвинов Сергей Пиняев Владислав Тороп Кирилл Кравцов Степан Оганесян Даниил Денисов Владислав Шитов Ярослав Михайлов Виктор Мелехин Никита Ермаков Футбол

Владислав Тороп проведет первый матч за сборную России.

Вратарь ЦСКА попал в стартовый состав команды на матч с олимпийской сборной Египта.

Стартовый состав сборной РоссииТороп, Вахания, Денисов, Ермаков, Кравцов (к), Литвинов, Мелехин, Михайлов, Оганесян, Пиняев, Шитов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:00 по московскому времени.

7 сентября команды сыграли вничью со счетом 1:1.

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37 комментариев

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Каменный конь🐴
Ответ Ебздрогыч
Прикольно, я вроде смотрю наш футбол, но половину основного состава сборной на игру я просто не знаю. Кто эти люди?
Значит не особо погружен в российский футбол
+29
-5
+24
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Ебздрогыч
Прикольно, я вроде смотрю наш футбол, но половину основного состава сборной на игру я просто не знаю. Кто эти люди?
+29
-21
+8
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Bartez1986
Ответ Ебздрогыч
Прикольно, я вроде смотрю наш футбол, но половину основного состава сборной на игру я просто не знаю. Кто эти люди?
если б реально смотрел - знал бы
+10
-3
+7
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xakk
Интересно, будет опять массвоое нытье, что это позор играть с олимпийсмкой сборной Египта или таки разглядят, что это тоже сборная U23 - ни одного игрока старше 22 лет нет
+4
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Иванинью Лав
Ответ Красная стрела
Не знаю, есть ли смысл в радикальных эксперементах. Да, пробовать нужно, но и каждый матч, как с нуля тоже не вариант. Какие то связи всё равно должны держаться. А так - проходной двор. Чисто субъективное мнение.
Это не радикальный эксперимент, это условно олимпийская сборная. Основная будет играть завтра с Каиаром
+4
0
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ygcn5c2ty9
рыжий шарлатан снова пропихнул Денисова…
+4
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Юрий Король
А где посмотреть? Никто не транслирует.
+2
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Каменный конь🐴
Значит не особо погружен в российский футбол
В плюсики Ебздогыч погружён.))
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Илнур Кара
Ответ Ебздрогыч
Прикольно, я вроде смотрю наш футбол, но половину основного состава сборной на игру я просто не знаю. Кто эти люди?
ну ты не только Спартак смотри. Есть ещё 15 клубов в РПЛ . А в Фнл ещё больше
+2
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xakk
Ответ Ебздрогыч
Прикольно, я вроде смотрю наш футбол, но половину основного состава сборной на игру я просто не знаю. Кто эти люди?
Сборная U-23, составленная из игроков команд РПЛ
+2
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Ответ Ебздрогыч
Прикольно, я вроде смотрю наш футбол, но половину основного состава сборной на игру я просто не знаю. Кто эти люди?
новички которых максимально пытаются привлечь к сборной...
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Александр Малышев
Ответ Ебздрогыч
Прикольно, я вроде смотрю наш футбол, но половину основного состава сборной на игру я просто не знаю. Кто эти люди?
Футболисты! 😉
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Фёдор Кузнецов
Ответ Ебздрогыч
Прикольно, я вроде смотрю наш футбол, но половину основного состава сборной на игру я просто не знаю. Кто эти люди?
Это Ваши проблемы, все игроки играют в клубах РПЛ и на слуху
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Илнур Кара
Ответ Красная стрела
Не знаю, есть ли смысл в радикальных эксперементах. Да, пробовать нужно, но и каждый матч, как с нуля тоже не вариант. Какие то связи всё равно должны держаться. А так - проходной двор. Чисто субъективное мнение.
ну как будешь состав выбирать..хотя да, не будешь
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xakk
Ответ Юрий Король
До 21-го года
До 23
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Семен Романов
Ответ Геннадий Иванович К
По какому каналу трансляция, кто знает?
КиноПоиск
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xakk
Ответ Юрий Король
Возможно. А по какому каналу посмотреть?
Обратитесь в справочное бюро
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Юрий Король
Возможно. А по какому каналу посмотреть?
КиноПоиск. не шучу.)
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majestic1980
Ответ Красная стрела
Не знаю, есть ли смысл в радикальных эксперементах. Да, пробовать нужно, но и каждый матч, как с нуля тоже не вариант. Какие то связи всё равно должны держаться. А так - проходной двор. Чисто субъективное мнение.
Ну а что ещё делать в условиях когда все нормальные сопы и турниры недоступны? Только экспериментировать
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Каменный конь🐴
Ответ gukmamop
вы кормите тролля
Благодарю за инф,буду иметь ввиду)
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majestic1980
Ответ Ебздрогыч
Прикольно, я вроде смотрю наш футбол, но половину основного состава сборной на игру я просто не знаю. Кто эти люди?
Зарегся в фентези РПЛ, будешь и не такие российские кадры знать)
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Вячеслав Максименко
Ответ Ебздрогыч
Прикольно, я вроде смотрю наш футбол, но половину основного состава сборной на игру я просто не знаю. Кто эти люди?
Потому-что, ты- дилетант))
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Юрий Король
Ответ Ебздрогыч
Прикольно, я вроде смотрю наш футбол, но половину основного состава сборной на игру я просто не знаю. Кто эти люди?
До 21-го года
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Красная стрела
Не знаю, есть ли смысл в радикальных эксперементах. Да, пробовать нужно, но и каждый матч, как с нуля тоже не вариант. Какие то связи всё равно должны держаться. А так - проходной двор. Чисто субъективное мнение.
+2
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xakk
Ответ </c/>
жуткий состав, где Салтыков который возил в первом матче?
на замене, как и в прошлом матче
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