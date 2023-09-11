Попов о сборной России: «Это не элитная команда, а сборище средних игроков РПЛ, Карпин берет всех подряд. Все понимают, что сборная никуда не готовится и никому не нужна, играют спустя рукава»

Алексей Попов считает, что уровень сборной России существенно упал.

– Как думаете, нынешняя сборная могла бы выиграть у ?

– Почему нет? И та, и другая команды могли друг у друга выиграть. Судя по тому, как у нас сборная играет, эта команда – сброд, непонятно кто и откуда. Играют по 50 человек, каждый матч новые составы, которые ничего не наигрывают. Каким образом они собираются стабилизировать игру и понимать требования главного тренера – непонятно.

В матче сборной России с Египтом никому ничего не нужно. Игроки пытаются не получить травму, чтобы играть в чемпионате дальше. Все понимают, что сборная ни о чем, никуда не готовится и никому не нужна. Поэтому и играют за нее спустя рукава.

– А ответственность и престиж от вызова в сборную сейчас уже не важны?

– Ответственность и престиж зависят от Карпина, который набирает всех подряд, увеличивая ценник любого футболиста. Теперь любой футболист в Премьер-лиге говорит: «Что эта сборная? В нее каждый может попасть». Это уже стала не элитная команда сборной страны, а сборище средних игроков .

Цена увеличивается, рынок раздувается в Премьер-лиге. Будут говорить, что на трансферы потратили не миллиард, а 15 миллиардов. Хотя эти игроки какими были, такими и остались, но ценник вырос, потому что они сейчас в сборной играют. Пока все так, – сказал бывший игрок «Амкара», выступавший за сборную Казахстана.

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