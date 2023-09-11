Сборная России баннером в стиле Астерикса и Обеликса анонсировала матч с Египтом: «Мудрый Онопко уже сварил зелье силы для молодого Пеняикса»
Сборная России сделала баннер к матчу с Египтом в стиле Астерикса и Обеликса.
Команда сегодня проведет второй матч против олимпийской сборной Египта в Суэце. Ранее Валерий Карпин сообщил, что руководить командой в этой игре будут Виктор Онопко и Юрий Никифоров.
На афише матча Сергей Пиняев изображен в крылатом шлеме Астерикса.
«Мудрый Онопко уже сварил зелье силы для молодого Пеняикса и команды, чтобы одолеть олимпийских фараонов. Какой эффект это даст? Узнаем сегодня», – написала пресс-служба сборной России в телеграм-канале.
Изображение: t.me/teamrussia
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:00 по московскому времени.
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