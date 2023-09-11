Сборная России баннером в стиле Астерикса и Обеликса анонсировала матч с Египтом: «Мудрый Онопко уже сварил зелье силы для молодого Пеняикса»

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Сборная России сделала баннер к матчу с Египтом в стиле Астерикса и Обеликса.

Команда сегодня проведет второй матч против олимпийской сборной Египта в Суэце. Ранее Валерий Карпин сообщил, что руководить командой в этой игре будут Виктор Онопко и Юрий Никифоров.

На афише матча Сергей Пиняев изображен в крылатом шлеме Астерикса.

«Мудрый Онопко уже сварил зелье силы для молодого Пеняикса и команды, чтобы одолеть олимпийских фараонов. Какой эффект это даст? Узнаем сегодня», – написала пресс-служба сборной России в телеграм-канале.

Изображение: t.me/teamrussia

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:00 по московскому времени.

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27 комментариев

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Тиджани Бабангида
Так себе креатив,конечно. Впрочем как и весь спортивный антураж этого поединка
+35
0
+35
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TaR
Фотошоп первого уровня 😀
+19
0
+19
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damondiamond
какой матч, такой и баннер) особенно, футболка со складками от юбки)
+12
0
+12
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НеПотерплю!
Ответ Sergey Kuznetsov
а кто будет Обеликсом в этой вселенной?
Газзаев в роли идея Фикса)
+6
-1
+5
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Andrey Yaroslavtsev
Как-то колхозно.
+4
0
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OhneNamee
Ответ Sergey Kuznetsov
а кто будет Обеликсом в этой вселенной?
Тут ничего выдумывать не надо - смотаться в Мордовию, Депардье разбудить в его халупе, пусть отрабатывает
+4
0
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Ответ года
Ага, ещё заголовок: "Россия готова показать Пеникс египетским фараонам!"
+2
0
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Pb-SE
Ответ Сергей Галынский
Что они курят?
Зелье- там даже на картинке написано
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a2wai
Пиняев после матча будет проходить жукотест?
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Pb-SE
Представляю статью на Спортсе лет через 10: "Участники странного матча против олимпийской сборной Египта: где они сейчас?".
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Sergey Kuznetsov
а кто будет Обеликсом в этой вселенной?
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Гамарджоба Генацвале
Где-то там и джин Губер летает.
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Kuryanin
Пеняикс и Пеняигрек.
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БолельщикСоСтажем
Я думал что хуже телеграмм-канала московского «Динамо» уже ничего не может быть, но тут я увидел тг сборной России…
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Roman
А причем тут Пиняев и Египет? Пиняй же сегодня играть не будет
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Уся Ваткин
Намёк на допинг?
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Kuryanin
Ответ Уся Ваткин
Намёк на допинг?
Ага, бромантан.
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balander09
школьники и то лучше сделают
настолько коряво и убого
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Дима Климочкин
Линия атаки Пиняев,Оганесян ,Салтаков ,вообще было бы класс!!
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Артём Вишняков
Какая игра у сборной - такие и баннеры. Клоуны.
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Pb-SE
Я так и думал, что они какое-то зелье употребляют
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avcgloronalduMU
треш, уволить за такое
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Ксяоми Ноутов
Мем "папей г.... "
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Max Zhomkov
очень интересно (нет)
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mars
кринж момент
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