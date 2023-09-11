«Лион» объявил об отставке Блана. Контракт расторгнут по соглашению сторон

Теги Лион лига 1 Франция отставки Лоран Блан Футбол

«Лион» объявил об отставке Лорана Блана.

Клуб и тренер расторгли контракт по соглашению сторон. Вместе с Бланом «Лион» покинут Франк Пасси и Филипп Ламбер, входившие в его тренерский штаб.

Лоран Блан возглавлял «Лион» с октября 2022 года. В первых четырех турах нынешнего сезона Лиги 1 команда под его руководством трижды проиграла и один раз сыграла вничью. С одним набранным очком «Лион» идет в Лиге 1 на последней строчке таблицы.

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6 комментариев

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corazón blanco
Блан так здорово работал в Париже, но потом совсем не пошла тренерская карьера. Плюс руководство Лиона не понятно чем руководствуется, только распродавая игроков и не предприняла никаких шагов для усиления.
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Balt39
Ответ corazón blanco
Блан так здорово работал в Париже, но потом совсем не пошла тренерская карьера. Плюс руководство Лиона не понятно чем руководствуется, только распродавая игроков и не предприняла никаких шагов для усиления.
Да ну, бросьте..... Чем вам запомнился Блан в ПСЖ? В Бордо - да. А в ПСЖ только внутряки брал. С таким составом, да в то время - немудрено
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Olympiq
Надеюсь придет норм тренер, и вместе с ним игра тоже
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bibendum
Как-то после ПСЖ не пошло у него. Четырёхлетняя пауза. Странно, что никто не приглашал. Неудача в Катаре, и теперь неудача в Лионе. А начинал отлично: чемпионство с Бордо, неплохая работа со сборной. С ПСЖ давал результат. Не повезло только в ЛЧ.
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