«Лион» объявил об отставке Блана. Контракт расторгнут по соглашению сторон

«Лион» объявил об отставке Лорана Блана.

Клуб и тренер расторгли контракт по соглашению сторон. Вместе с Бланом «Лион» покинут Франк Пасси и Филипп Ламбер, входившие в его тренерский штаб.

возглавлял «Лион» с октября 2022 года. В первых четырех турах нынешнего сезона Лиги 1 команда под его руководством трижды проиграла и один раз сыграла вничью. С одним набранным очком «Лион» идет в Лиге 1 на последней строчке таблицы.

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