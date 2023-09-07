Поттер отказался возглавить «Лион». Вместо Блана могут назначить Фонсеку или Лопетеги
Грэм Поттер отклонил предложение возглавить «Лион».
По информации L’Equipe, «Лион» в ближайшее время может уволить Лорана Блана после того, как команда набрала лишь одно очко в первых 4 турах Лиги 1.
Отмечается, что Блан и игроки «Лиона» уверены в скорой отставке главного тренера. В качестве одного из кандидатов руководство клуба рассматривало Грэма Поттера.
Однако, как сообщает Sky Sports, экс-тренер «Челси» отклонил предложение «Лиона». Другими кандидатами на пост главного тренера являются Паулу Фонсека, возглавляющий «Лилль», и Хулен Лопетеги, недавно покинувший «Вулверхэмптон».
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