Поттер отказался возглавить «Лион». Вместо Блана могут назначить Фонсеку или Лопетеги

Теги Лион Лилль Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция Лоран Блан Хулен Лопетеги Паулу Фонсека Грэм Поттер Футбол

Грэм Поттер отклонил предложение возглавить «Лион».

По информации L’Equipe, «Лион» в ближайшее время может уволить Лорана Блана после того, как команда набрала лишь одно очко в первых 4 турах Лиги 1.

Отмечается, что Блан и игроки «Лиона» уверены в скорой отставке главного тренера. В качестве одного из кандидатов руководство клуба рассматривало Грэма Поттера.

Однако, как сообщает Sky Sports, экс-тренер «Челси» отклонил предложение «Лиона». Другими кандидатами на пост главного тренера являются Паулу Фонсека, возглавляющий «Лилль», и Хулен Лопетеги, недавно покинувший «Вулверхэмптон».

Тренер «Лиона» Блан о том, что поменять после двух поражений подряд в Лиге 1: «Тренера, возможно»

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гуркюфф
Собрали шлак и виновным сделали Блана. Надо выгнать этих америкосов. Сделали из топ клуба какую то тряпку
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зверёк
Ответ hiper74
Боже, только не Лопетеги.
Классный тренер,из всех этих вариантов лучший это Хулен.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
16TH STATE
Ответ hiper74
В чём классный? Везде после Порту он провалился.
ну да, выиграть ЛЕ с Севильей это конечно полный провал
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Давид Agabekyan
Ответ 16TH STATE
ну да, выиграть ЛЕ с Севильей это конечно полный провал
Да и вулвс в АПЛ спасти тоже провал
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Акира_1
Поттеру до сих пор зарплата от Боэли капает, зачем ему работать?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hiper74
Боже, только не Лопетеги.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ksandvankneshas
Недолго Блан на работе продержался после перерыва
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
градус ненависти
У Поттера сейчас главный вопрос это какой остров на Карибах купить, не до мячика вашего
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pertinax Gandi
И Вадим Евсеев уже свободен.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Яков Фридман
Вот если бы Паддлмир Юнайтед пригласили!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hiper74
Ответ Зверёк
Классный тренер,из всех этих вариантов лучший это Хулен.
В чём классный? Везде после Порту он провалился.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий