Поттер отказался возглавить «Лион». Вместо Блана могут назначить Фонсеку или Лопетеги

Грэм Поттер отклонил предложение возглавить «Лион».

По информации L’Equipe, « » в ближайшее время может уволить после того, как команда набрала лишь одно очко в первых 4 турах Лиги 1.

Отмечается, что Блан и игроки «Лиона» уверены в скорой отставке главного тренера. В качестве одного из кандидатов руководство клуба рассматривало .

Однако, как сообщает Sky Sports, экс-тренер « » отклонил предложение «Лиона». Другими кандидатами на пост главного тренера являются , возглавляющий «Лилль», и , недавно покинувший «Вулверхэмптон».

Тренер «Лиона» Блан о том, что поменять после двух поражений подряд в Лиге 1: «Тренера, возможно»

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