Тренер «Лиона» Блан о том, что поменять после двух поражений подряд в Лиге 1: «Тренера, возможно»
Лоран Блан самокритично высказался о неудачном старте «Лиона» в Лиге 1.
В первых двух турах Лиги 1 «Лион» не набрал ни одного очка, уступив «Страсбуру» (1:2) и «Монпелье» (1:4).
«Нужно сменить тренера», – сказал главный тренер «Лиона», отвечая на вопрос журналиста о том, что необходимо изменить после неудачного старта.
Однако затем Блан заявил, что не хочет покидать «Лион».
«Нет, но вы спрашиваете меня, что нужно сделать – я говорю, что, возможно, придется сменить тренера», – сказал Блан в эфире Prime Video.
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
5 комментариев