Тренер «Лиона» Блан о том, что поменять после двух поражений подряд в Лиге 1: «Тренера, возможно»

Теги Лион лига 1 Франция Лоран Блан ахахаха Футбол

Лоран Блан самокритично высказался о неудачном старте «Лиона» в Лиге 1.

В первых двух турах Лиги 1 «Лион» не набрал ни одного очка, уступив «Страсбуру» (1:2) и «Монпелье» (1:4).

«Нужно сменить тренера», – сказал главный тренер «Лиона», отвечая на вопрос журналиста о том, что необходимо изменить после неудачного старта.

Однако затем Блан заявил, что не хочет покидать «Лион».

«Нет, но вы спрашиваете меня, что нужно сделать – я говорю, что, возможно, придется сменить тренера», – сказал Блан в эфире Prime Video.

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5 комментариев

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Юлия Закаблукова
Продали всех лидеров, и никого не купили, блан топ тренер
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Гоп-стоп
Удачи Блану. Только при нем ПСЖ играл в приличный футбол и выглядел достойно в Европе. А его Бордо был вообще великолепен.
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AF007
Правильно, лучшая защита это нападение (на самого себя)
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Чёрный тюльпан
Ответ Гоп-стоп
Удачи Блану. Только при нем ПСЖ играл в приличный футбол и выглядел достойно в Европе. А его Бордо был вообще великолепен.
Блан - это лучший тренер катарского проекта да и в принципе в истории ПСЖ, судя по их достижениям. Вот у него был коллектив, который реально в футбол играл, а ещё все чашки внутри страны брал, а не последующие позорники, которые так или иначе где-то да сливались. При этом у некоторых так вообще футбола как такового не было.
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