Тренер «Лиона» Блан о том, что поменять после двух поражений подряд в Лиге 1: «Тренера, возможно»

Лоран Блан самокритично высказался о неудачном старте «Лиона» в Лиге 1.

В первых двух турах Лиги 1 «Лион» не набрал ни одного очка, уступив «Страсбуру» (1:2) и «Монпелье» (1:4).

«Нужно сменить тренера», – сказал главный тренер « », отвечая на вопрос журналиста о том, что необходимо изменить после неудачного старта.

Однако затем Блан заявил, что не хочет покидать «Лион».

«Нет, но вы спрашиваете меня, что нужно сделать – я говорю, что, возможно, придется сменить тренера», – сказал в эфире Prime Video.

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