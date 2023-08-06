«Зенит» может отдать Коваленко в аренду «Крыльям». Там он играл в прошлом сезоне (Тимур Гурцкая)
«Зенит» может отдать Александр Коваленко в аренду «Крыльям Советов».
Об этом сообщил футбольный агент Тимур Гурцкая в телеграм-канале «Это футбол, брат!»
«Достаточно любопытная трансферная новость – возможная аренда Коваленко из «Зенита» в «Крылья Советов». Должна быть в ближайшее время осуществлена», – сказал Гурцкая.
Напомним, прошлый сезон Коваленко провел в «Крыльях» на правах аренды из «Сочи».
Коваленко перешел в «Зенит» из «Сочи» этим летом за 200 млн рублей. Он дебютировал за петербуржцев в матче Мир РПЛ с «Пари НН» (2:0).
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Он решение принял, пусть пылится на лавке Зенита :)
Или едет в НН, или Балтику.
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Теперь Коваленко будет скитаться по арендам до истечения долгосрочного контракта, если Семак не изменит своего мнения?
Всего месяц назад гл.тренер «Зенита» очень убедительно хвалил молодого новичка, упомянув и Вендела, но ведь не исключено, что Вендел и зимой опять не уйдёт в «Фламенго», вполне ведь реальный вариант?
С семьёй и агентами (почему именно агентами?) твёрдо решили идти по наилучшему варианту - только в «Зенит». Похвально... Если такое продолжение карьеры(аренды) наилучший вариант, то успехов.
Ну, а агенту сегодня сам Коваленко уже совершенно не интересен, сделка состоялась, деньга плавно «перетекла» в карман «талантливого» специалиста и его миссия на этом завершена.
И зачем «заарендованный», в свои неполные 20 лет, Коваленко "Крыльям"? Чтобы его в самый неподходящий момент забрали? В угоду одному «талантливому»? Так достаточно уже, «накушались» и пора уже от таких туда-сюда-аренд избавляться. Как недавний пример - Глушенков и Пруцев...