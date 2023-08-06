«Зенит» может отдать Коваленко в аренду «Крыльям». Там он играл в прошлом сезоне (Тимур Гурцкая)

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Тимур Гурцкая Александр Коваленко Это футбол, брат! Футбол

«Зенит» может отдать Александр Коваленко в аренду «Крыльям Советов».

 Об этом сообщил футбольный агент Тимур Гурцкая в телеграм-канале «Это футбол, брат!»

«Достаточно любопытная трансферная новость – возможная аренда Коваленко из «Зенита» в «Крылья Советов». Должна быть в ближайшее время осуществлена», – сказал Гурцкая. 

Напомним, прошлый сезон Коваленко провел в «Крыльях» на правах аренды из «Сочи».

Коваленко перешел в «Зенит» из «Сочи» этим летом за 200 млн рублей. Он дебютировал за петербуржцев в матче Мир РПЛ с «Пари НН» (2:0).

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

Материалы по теме

44 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ну лучше в Крыльях играть, нежели сидеть на лавке, плюс саморазвитие…
+36
-6
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А может в Локо в аренду)))))
+17
-5
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ therealgreenman
Ну лучше в Крыльях играть, нежели сидеть на лавке, плюс саморазвитие…
Крыльям то он зачем? Наладить, настроить, форму дать и вернуть?
Он решение принял, пусть пылится на лавке Зенита :)
Или едет в НН, или Балтику.
+21
-12
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Fjordy
Непонятно зачем вообще подписывали, даже шанса не получил. Тогда сразу бы и оставили в аренде, бред.
скорее всего его хотели оставить если Вендел уйдёт, а теперь он скорее всего вернётся и Коваленко в аренду
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
В Сочи и Оренбурге места закончились что-ли?
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Семаку только готовые игроки нужны и обязательно сильнее чем у соперников. Иначе получается унылая Уфа как в этом сезоне.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чтот уже на комедию похоже.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Anatoliy1981
Крыльям то он зачем? Наладить, настроить, форму дать и вернуть? Он решение принял, пусть пылится на лавке Зенита :) Или едет в НН, или Балтику.
А в прошлом году зачем нужен был?
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Опытные скамеечники прогнали молодого)
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Garikus89
Даже с учетом возвращения Вендела, все равно играть будет регулярно. Всяко лучше Ерохина)
Ток че-т пока именно Ерохин регулярно играет..
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Anatoliy1981
В том году он не выезжал из команды + давал результат. Как получил травму и понял, что выходить не будет больше. Принял факт, что больше не игрок КС. Сидел на трибуне и с пох...змом ржал с друзьями, когда команде было тяжело. Он больше не игрок Крыльев и все этот факт приняли!
он и в прошлом сезоне был в Крыльях в аренде из сочи
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Обидно будет если так. Зачем вообще покупать тогда было?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Круговорот Коваленко в РПЛ.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Роман Олегов
Обидно будет если так. Зачем вообще покупать тогда было?
Чтобы Локо насолить!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Роман Олегов
Ток че-т пока именно Ерохин регулярно играет..
В этом и вопрос, с какого перепугу он с банки в основу пересел)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Roman
Коваленко Зениту не нужен был. Этот трансфер нужен был только для того, чтобы подгадить Локо
И Спартаку тоже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Фёдор Кузнецов
скорее всего его хотели оставить если Вендел уйдёт, а теперь он скорее всего вернётся и Коваленко в аренду
"скорее всего" относительно нынешнего Вендела - это очень поспешное суждение)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Karl Franz F. Brandt
Зачем брали? Ясно же, что он не замена Далеру. Говорят, Богданыч от него просто в ужасе сейчас, хотя когда-то сам настаивал на покупке и лично убеждал перейти именно в ’Зенит’. Почему тогда не перевести в молодёжную команду? Ему 19 лет всего. Практически аналогичная ситуация недавно была с Гойло, которого только выкупили, но он не понравился совсем тренеру. Сейчас с Ду Кейросом, похоже, та же фигня. Страшно представить, что будет с Педро. Парню 18 только стукнет, он сидит на лавке (тренер боится выпускать, чтобы не получил травму). Человек впервые приедет на другой конец света, ЗИМОЙ в морозы! Мы потеряли двух ключевых игроков, которым нет и не будет замены. Боюсь, Зарема права. С Ерохиным мы не возьмём чемпионат.
а чё б не взять за 2 миллиона? вдруг пригодится когда-нибудь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Roman Araslanov
Легендарный трансфер. Наряду с Адамовым, Молло, Набиуллиным, Вукашином Йовановичем и Новосельцевым. Легендарней только Лумб
Да далеко этим легендам до Терри, Тигиева, Гулиева, Петковича...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ aarseniy
он и в прошлом сезоне был в Крыльях в аренде из сочи
Ну, терпеть не могу повторяться, но в этом случае сделаю исключение: оказывается, Коваленко и правда уже был в "Крыльях" в прошлом сезоне! Только тогда он был арендован из "Сочи". А теперь "Зенит" может отправить его в "Крылья" на аренду. Вот такой футбольный переход, полный взаимных перемещений! Может, следующий сезон он проведет в "Зените", но арендованный из "Крыльев Советов"? Кто его знает! Лучше всего, чтобы Коваленко просто прокатился на транспорте между клубами, чтобы все были довольны. 🚌🚏🎉
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ therealgreenman
Ну лучше в Крыльях играть, нежели сидеть на лавке, плюс саморазвитие…
а кому на лавке сидеть тогда?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ therealgreenman
Ну лучше в Крыльях играть, нежели сидеть на лавке, плюс саморазвитие…
Согласнен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ therealgreenman
Ну лучше в Крыльях играть, нежели сидеть на лавке, плюс саморазвитие…
А зачем тогда было приобретать ??!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
а можно семака отдать в аренду?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вот несколько заголовков новостей на sports.ru из совсем недавнего:
«Контракт Коваленко с «Зенитом» – на 5 лет. Хавбек «Сочи» прошел медосмотр»
Семак о Коваленко: «Очень талантлив. У него есть шанс выиграть конкуренцию в «Зените»
Александр Коваленко: «С семьей и агентами решили, что «Зенит» — наилучший вариант. Не было такого, что больше хотел в «Локо»
Теперь Коваленко будет скитаться по арендам до истечения долгосрочного контракта, если Семак не изменит своего мнения?
Всего месяц назад гл.тренер «Зенита» очень убедительно хвалил молодого новичка, упомянув и Вендела, но ведь не исключено, что Вендел и зимой опять не уйдёт в «Фламенго», вполне ведь реальный вариант?
С семьёй и агентами (почему именно агентами?) твёрдо решили идти по наилучшему варианту - только в «Зенит». Похвально... Если такое продолжение карьеры(аренды) наилучший вариант, то успехов.
Ну, а агенту сегодня сам Коваленко уже совершенно не интересен, сделка состоялась, деньга плавно «перетекла» в карман «талантливого» специалиста и его миссия на этом завершена.
И зачем «заарендованный», в свои неполные 20 лет, Коваленко "Крыльям"? Чтобы его в самый неподходящий момент забрали? В угоду одному «талантливому»? Так достаточно уже, «накушались» и пора уже от таких туда-сюда-аренд избавляться. Как недавний пример - Глушенков и Пруцев...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий