«Зенит» может отдать Коваленко в аренду «Крыльям». Там он играл в прошлом сезоне (Тимур Гурцкая)

«Зенит» может отдать Александр Коваленко в аренду «Крыльям Советов».

Об этом сообщил футбольный агент Тимур Гурцкая в телеграм-канале «Это футбол, брат!»

«Достаточно любопытная трансферная новость – возможная аренда Коваленко из «Зенита» в «Крылья Советов». Должна быть в ближайшее время осуществлена», – сказал Гурцкая.

Напомним, прошлый сезон Коваленко провел в «Крыльях» на правах аренды из «Сочи».

Коваленко перешел в «Зенит» из «Сочи» этим летом за 200 млн рублей. Он дебютировал за петербуржцев в матче Мир РПЛ с «Пари НН» (2:0).

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