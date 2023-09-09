У Мудрика нет результативных действий в 5 последних матчах за «Челси» и сборные Украины
Михаил Мудрик не отличился результативными действиями в 5-м матче подряд.
Вингер сборной Украины вышел в стартовом составе своей команды на матч против Англии в квалификации Евро-2024 (1:1). Он был заменен на 90-й минуте и за время на поле не отличился результативными действиями.
У 22-летнего футболиста нет голов и ассистов в 5 последних матчах за сборные своей страны – главную и молодежную, с которой он выступал на чемпионате Европы U-21, – и «Челси». В последний раз он отличился результативными действиями в игре молодежной сборной Украины против Франции в 1/4 финала Евро 2 июля (3:1), отдав голевой пас.
Подробную статистику Мудрика можно найти здесь.
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Ну и всё, остальное в стоимость трансфера не входило.
И да, кстати, дайте ще трохи грошей 🤌
Обидно также, что купили Энцо, который стал для меня настоящим открытием на ЧМ, очень перспективный и потрясающий игрок, о котором я не слышал ранее и с азартом наблюдаю за ним в сборной и в клубе. Я хоть и сочувствию достойным и адекватным фанатам и самому клубу, но видя игру сейчас, мне, как болелу Аргентины, жаль его карьеру. Я не знаю, что должно случится, чтобы Чесли вернул себе статус великого клуба и начал показывать хоть какой-то результат. Хотя, казалось бы, не считают копейки, как Барселона та же, а наоборот, но с такими возможностями творить такую Х это еще умудриться надо.
Зачем вообще нужно было его так пиарить чтобы сейчас стебаться…