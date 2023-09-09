У Мудрика нет результативных действий в 5 последних матчах за «Челси» и сборные Украины

Теги Челси Сборная Украины по футболу сборная Украины U-21 Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия квалификация Евро-2024 Михаил Мудрик Футбол

Михаил Мудрик не отличился результативными действиями в 5-м матче подряд.

Вингер сборной Украины вышел в стартовом составе своей команды на матч против Англии в квалификации Евро-2024 (1:1). Он был заменен на 90-й минуте и за время на поле не отличился результативными действиями.

У 22-летнего футболиста нет голов и ассистов в 5 последних матчах за сборные своей страны – главную и молодежную, с которой он выступал на чемпионате Европы U-21, – и «Челси». В последний раз он отличился результативными действиями в игре молодежной сборной Украины против Франции в 1/4 финала Евро 2 июля (3:1), отдав голевой пас. 

Подробную статистику Мудрика можно найти здесь

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23 комментария

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Vovker
Да как вы смеете!!!! Он вообще-то украинец!!! Почему до сих пор ему не выделена помощь в виде результативных очков в статистике??? Вы что, за Путина...
+45
-11
+34
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SWAGG
челси за эти деньги мог купить сборную ямайки по бегу и результат был бы +/- такой же, а может и лучше
+25
-1
+24
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Гегенпрессинг Рангника
Развод века, у парня красная цена стоимость 500 тысяч рублей, а купили за 100 лямов евро 🤣🤣
+16
-3
+13
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Элдор ШоуУродов
Ответ Марат Каримуллин
заканчивать пора значит. либо в фнл
Он Челси не потянул, какая ему Лучшая лига мира? 🌚
+11
-1
+10
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Элдор ШоуУродов
Престарелого Милнера в дебютном матче уделал? Уделал.
Ну и всё, остальное в стоимость трансфера не входило.
И да, кстати, дайте ще трохи грошей 🤌
+9
-3
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Марат Каримуллин
заканчивать пора значит. либо в фнл
+4
-1
+3
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лицемерный гнус
Ответ Vovker
Да как вы смеете!!!! Он вообще-то украинец!!! Почему до сих пор ему не выделена помощь в виде результативных очков в статистике??? Вы что, за Путина...
Кринж.
+16
-14
+2
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AnMe
Я не фанат прям Челси, но для меня это клуб фаворит АПЛ, смотрю матчи и радуюсь за успехи команды. Вот даже мне обидно, что тратят деньги на такой шлак.
Обидно также, что купили Энцо, который стал для меня настоящим открытием на ЧМ, очень перспективный и потрясающий игрок, о котором я не слышал ранее и с азартом наблюдаю за ним в сборной и в клубе. Я хоть и сочувствию достойным и адекватным фанатам и самому клубу, но видя игру сейчас, мне, как болелу Аргентины, жаль его карьеру. Я не знаю, что должно случится, чтобы Чесли вернул себе статус великого клуба и начал показывать хоть какой-то результат. Хотя, казалось бы, не считают копейки, как Барселона та же, а наоборот, но с такими возможностями творить такую Х это еще умудриться надо.
+2
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Александр Чижов
сто лямов в деле
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_Beast_
у мудрика нет футбольной мысли и техники 🤷🏻‍♂️
Зачем вообще нужно было его так пиарить чтобы сейчас стебаться…
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Как дела на заводе
Мудрик - легенда спортс. ру)
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Iomov
К.клы кинули саксов на деньги! Очень приятно!
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Sadn Jutr
Самое результативное-это падение в конце матча. Теперь хотя бы зп можно оправдать: мол травмирован теперь, надо восстанавливаться.
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Hakuna Matata!
Могёт, умеет, практикует!
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Bazilic
Смесь Азара и Мбаппе не тянет
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Streetbor
Статистика Мудрика удостоилась отдельной новости как Месси и Роналду. Такие времена настали..
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Марат Каримуллин
как хотят так и имеют Европу, а она их
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Алексей Ненахов
Шёл 2050 год , Мудрик был перспективным новичком
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madjer163
Никто никогда не купил бы это полено за такие деньги, но тут чисто политика
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Дмитрий Крутенко
Ответ Bazilic
Смесь Азара и Мбаппе не тянет
Он смесь Азара с бургером)))
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Leon Betov
Ответ SWAGG
челси за эти деньги мог купить сборную ямайки по бегу и результат был бы +/- такой же, а может и лучше
Усейн Болт после ухода из бега хотел стать футболистом, даже в Австралии сыграл матч. Вот кого надо было брать Челси
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Николай Васильков
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Развод века, у парня красная цена стоимость 500 тысяч рублей, а купили за 100 лямов евро 🤣🤣
То есть ты хочешь сказать, что он стоит в 10 раз дороже Сутормина?
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