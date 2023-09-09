У Мудрика нет результативных действий в 5 последних матчах за «Челси» и сборные Украины

Михаил Мудрик не отличился результативными действиями в 5-м матче подряд.

Вингер сборной вышел в стартовом составе своей команды на матч против Англии в квалификации Евро-2024 (1:1). Он был заменен на 90-й минуте и за время на поле не отличился результативными действиями.

У 22-летнего футболиста нет голов и ассистов в 5 последних матчах за сборные своей страны – главную и молодежную, с которой он выступал на чемпионате Европы U-21, – и « ». В последний раз он отличился результативными действиями в игре молодежной сборной Украины против Франции в 1/4 финала Евро 2 июля (3:1), отдав голевой пас.

Подробную статистику можно найти здесь.

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