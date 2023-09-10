Саутгейт об 1:1 с Украиной: «Англия не может с разницей в 4 или 7 голов выигрывать каждый матч. Хорошая проверка»

Теги Сборная Украины по футболу Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия квалификация Евро-2024 Футбол

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итоги матча с Украиной.

Команды сыграли вничью в матче квалификации Евро-2024 (1:1). 

«Мы не можем выигрывать каждый матч с разницей в 4 или 7 голов. 

Это была очень хорошая проверка – на выезде, при очень страстной атмосфере, было довольно много изменений, внесенных по сравнению с прошлой игрой.

Иногда, особенно в атакующей игре, кое-что у нас не совсем получается. Мы знаем, что шаблоны, над которыми мы работали в течение недели, – это то, что мы делаем всегда, поэтому дело не в том, что мы подошли к игре по-другому», – сказал Саутгейт

Англичане в рамках квалификации ранее разгромили Мальту (4:0) и Северную Македонию (7:0).

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20 комментариев

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Его Величество Златан
по такому составу Англия должна выходить на топ уровень, а при саутгейте играют трусливо, периодически во что то не понятное, от соперника- если позволят- мы забьем, если нет - ну нет и нет 🤦
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mad butcher
Да ладно Гар.
Мы все понимаем.
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blаncо
Забыл добавить, что играть против Мудрика - это привилегия.
+6
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Этот Райола хочет денег
Англия не может выигрывать все время!. С 1966 года
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mr kovalsky
Ответ SWAGG
гоните физрука. годы идут, а Англия продолжает играть в унылое г. а апогеем некомпетентности физрука с лицом лошади стало пропихивание холодоса и пятки в старт
Как бы холодос играет всегда у Саутгейта и играет неплохо, что за апогея еще, если они до 1/4 чм дошли с ним в старте))
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Univerzzall
Да что там Саутгейт, вот у Деклана Райса интервью...
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Chelsea 2.0
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Зелёный гопник
Зеленский ходит с протянутой рукой, так и скажите 😁
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оле - топ юрген - клоп
Кто-то ожидал победу англичан?)
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Dazdingo
эх Саутгейт... это тебе не Ирландия или Шотландия ))
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Если он сольет это поколение сборной Англии, будет прекол :)
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Кудри Гендузи
Ну выигрывайте с разницей в 1 мяч.
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Slavnov
Опять наверное кукаинцы выпросили.....
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a2wai
У Саутгейта состав на голову выше, чем у украинцев, при всем к ним уважении.

Он обязан выигрывать, но раз за разом он тупо топит надежды англичан что-то выиграть.
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Billy_Shears
Звёзды так совпали, что в Англии появилось очередное золотое поколение, а в Европе нет какой-то доминирующей сборной. И надо было сделать тренером этого физрука, который протратит все полимеры..
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Dan Kennedy
Ответ Dazdingo
эх Саутгейт... это тебе не Ирландия или Шотландия ))
Я боюсь Шотландия их бы разнесла, там сильный нападающий Скотт МакТомини, который уже выносил Испанию)))
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оле - топ юрген - клоп
Ответ Зелёный гопник
Зеленский ходит с протянутой рукой, так и скажите 😁
Они мудрика заслали, что бы зеля отдохнул чуть, у него рука не разгибается уже
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