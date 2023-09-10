Саутгейт об 1:1 с Украиной: «Англия не может с разницей в 4 или 7 голов выигрывать каждый матч. Хорошая проверка»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итоги матча с Украиной.

Команды сыграли вничью в матче квалификации Евро-2024 (1:1).

«Мы не можем выигрывать каждый матч с разницей в 4 или 7 голов.

Это была очень хорошая проверка – на выезде, при очень страстной атмосфере, было довольно много изменений, внесенных по сравнению с прошлой игрой.

Иногда, особенно в атакующей игре, кое-что у нас не совсем получается. Мы знаем, что шаблоны, над которыми мы работали в течение недели, – это то, что мы делаем всегда, поэтому дело не в том, что мы подошли к игре по-другому», – сказал .

Англичане в рамках квалификации ранее разгромили Мальту (4:0) и Северную Македонию (7:0).

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