«Лион» уволил Блана в пятницу. Гаттузо – фаворит на пост главного тренера

Теги Лион Дженнаро Гаттузо лига 1 Франция отставки Лоран Блан Футбол

«Лион» уволил Лорана Блана с поста главного тренера.

По информации L’Equipe «Лион» сообщил Блану об увольнении в прошедшую пятницу. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Жан-Франсуа Вулье, входивший в тренерский штаб команды.

Сообщается, что фаворитом на замену Блану является Дженнаро Гаттузо. Ранее стало известно, что от работы в клубе отказался экс-тренер «Челси» Грэм Поттер.

Лоран Блан возглавил «Лион» в октябре 2022 года. В первых 4 турах Лиги 1 в сезоне-2023/24 команда под его руководством набрала лишь одно очко.

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7 комментариев

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Metalloid
Круговорот физруков.
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der Genosse
Ответ marco -81
После смены хозяев Лион превращается в середняка, даже по меркам Лиги 1.
Согласен с Вами! Зачем «Лиону» понадобился Гаттузо. Он же провалился в «Валенсии». Если я ничего не путаю, агентом Гаттузо является Жорже Мендеш. Так что следующей зимой ожидаю массовый приход игроков Мендеша в «Лион». Неужели вариантов поинтереснее не нашлось. Уж лучше, Галатье возглавил бы «Лион». Всё-таки, Кристоф Галатье имеет хороший опыт. Да и с «Лиллем» он становился чемпионом Франции.
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marco -81
После смены хозяев Лион превращается в середняка, даже по меркам Лиги 1.
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окечуква
Лион явно в кризисе последние несколько сезонов.
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savik-A.M.
вроде Гаттузо нигде ничего не добивался как тренер , команд симпатичных не создавал , а ходит по командам прям как Талалаевы - Евсеевы в России
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Антон Фалафель
Как у Гаттузо это получается????
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alik055
Новые владельцы Лиона чета вообще не заинтересованы в развитие клуба
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