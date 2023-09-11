«Лион» уволил Блана в пятницу. Гаттузо – фаворит на пост главного тренера
«Лион» уволил Лорана Блана с поста главного тренера.
По информации L’Equipe «Лион» сообщил Блану об увольнении в прошедшую пятницу. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Жан-Франсуа Вулье, входивший в тренерский штаб команды.
Сообщается, что фаворитом на замену Блану является Дженнаро Гаттузо. Ранее стало известно, что от работы в клубе отказался экс-тренер «Челси» Грэм Поттер.
Лоран Блан возглавил «Лион» в октябре 2022 года. В первых 4 турах Лиги 1 в сезоне-2023/24 команда под его руководством набрала лишь одно очко.
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