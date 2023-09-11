Лавия может пропустить полтора месяца из-за повреждения связок голеностопа. Хавбек еще не играл за «Челси»
Новичок «Челси» Ромео Лавия может пропустить несколько недель из-за травмы.
Напомним, полузащитник лондонской команды повредил голеностоп на тренировке.
Футболисту сделали снимок на следующий день. Согласно первым оценкам, хавбек получил повреждение связок, из-за которого может пропустить как минимум полтора месяца.
Лавия перешел в «Челси» из «Саутгемптона» за 53+5 млн фунтов. Он еще не провел ни одной игры в составе «синих».
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А мне даже уже и злорадствовать не хочется. Мне тупо обидно, что имея 100+ миллионов на Кайседо, Ливерпуль не смог подписать Джуда Беллингема, который очень хотел в Ливерпуль сам. А Реал подписал его кажется за те же примерно 100 миллионов ...
Во-первых классно ты сделал выводы по Лавии и Кайседо. Один сыграл 2 матча за Челси, второй еще не сыграл вообще.
Во-вторых, хотел бы Белингем - перешел бы. У вас и Лавия хотел только в Ливерпуль, а потом праздновал свой переход в Челси.