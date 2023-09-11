Лавия может пропустить полтора месяца из-за повреждения связок голеностопа. Хавбек еще не играл за «Челси»

Теги Челси премьер-лига Англия травмы Ромео Лавия Футбол

Новичок «Челси» Ромео Лавия может пропустить несколько недель из-за травмы.

Напомним, полузащитник лондонской команды повредил голеностоп на тренировке. 

Футболисту сделали снимок на следующий день. Согласно первым оценкам, хавбек получил повреждение связок, из-за которого может пропустить как минимум полтора месяца. 

Лавия перешел в «Челси» из «Саутгемптона» за 53+5 млн фунтов. Он еще не провел ни одной игры в составе «синих». 

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26 комментариев

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Sergey Kuznetsov
Боули - санитар леса! А я про него еще плохо думал. Извини, пожалуйста!
+28
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Кирилл Набухов
некоторые злорадствовали, что Ливерпуль Лавиа и Кайседо не смогли подписать и уступили Челси. Сейчас многие болелы Ливерпуля злорадствуют, что Кайседо "дно" за 100+ млн. фунтов.

А мне даже уже и злорадствовать не хочется. Мне тупо обидно, что имея 100+ миллионов на Кайседо, Ливерпуль не смог подписать Джуда Беллингема, который очень хотел в Ливерпуль сам. А Реал подписал его кажется за те же примерно 100 миллионов ...
+21
-4
+17
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Bunyod Turgunov
Ответ DolJun
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Но всё равно ещё есть два состава из дорогих древесин
+17
-3
+14
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zhenyaspb
Трансферная политика Челси больше похожа на отмыв бабла
+13
-3
+10
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Alex Cardo
Ответ Кирилл Набухов
некоторые злорадствовали, что Ливерпуль Лавиа и Кайседо не смогли подписать и уступили Челси. Сейчас многие болелы Ливерпуля злорадствуют, что Кайседо "дно" за 100+ млн. фунтов. А мне даже уже и злорадствовать не хочется. Мне тупо обидно, что имея 100+ миллионов на Кайседо, Ливерпуль не смог подписать Джуда Беллингема, который очень хотел в Ливерпуль сам. А Реал подписал его кажется за те же примерно 100 миллионов ...
Он "хотел" в Ливерпуль ровно до тех пор, пока не стало понятно что красные не попадают в ЛЧ на следующий сезон.
+6
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Cearvm
Ответ Кирилл Набухов
некоторые злорадствовали, что Ливерпуль Лавиа и Кайседо не смогли подписать и уступили Челси. Сейчас многие болелы Ливерпуля злорадствуют, что Кайседо "дно" за 100+ млн. фунтов. А мне даже уже и злорадствовать не хочется. Мне тупо обидно, что имея 100+ миллионов на Кайседо, Ливерпуль не смог подписать Джуда Беллингема, который очень хотел в Ливерпуль сам. А Реал подписал его кажется за те же примерно 100 миллионов ...
Беллингем, очевидно, хотел в Реал, иначе бы за него боролся не только Ливерпуль.
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Ноно Гомес
так и пролежит как и Фофана...
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Zagashtok
Ответ Кирилл Набухов
некоторые злорадствовали, что Ливерпуль Лавиа и Кайседо не смогли подписать и уступили Челси. Сейчас многие болелы Ливерпуля злорадствуют, что Кайседо "дно" за 100+ млн. фунтов. А мне даже уже и злорадствовать не хочется. Мне тупо обидно, что имея 100+ миллионов на Кайседо, Ливерпуль не смог подписать Джуда Беллингема, который очень хотел в Ливерпуль сам. А Реал подписал его кажется за те же примерно 100 миллионов ...
Не хотел он в Ливерпуль. Клопп как-то в одном из интервью намекал.
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majestic1980
Ответ S. A.
Зато купили😆
Закупились впрок)
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Gestor_36
ну мудрику хоть переодеваться место теперь будет
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Профессор из Кобхэма
Ответ Кирилл Набухов
некоторые злорадствовали, что Ливерпуль Лавиа и Кайседо не смогли подписать и уступили Челси. Сейчас многие болелы Ливерпуля злорадствуют, что Кайседо "дно" за 100+ млн. фунтов. А мне даже уже и злорадствовать не хочется. Мне тупо обидно, что имея 100+ миллионов на Кайседо, Ливерпуль не смог подписать Джуда Беллингема, который очень хотел в Ливерпуль сам. А Реал подписал его кажется за те же примерно 100 миллионов ...
Бла бла бла
Во-первых классно ты сделал выводы по Лавии и Кайседо. Один сыграл 2 матча за Челси, второй еще не сыграл вообще.
Во-вторых, хотел бы Белингем - перешел бы. У вас и Лавия хотел только в Ливерпуль, а потом праздновал свой переход в Челси.
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TheItalian204
Ответ Кирилл Набухов
некоторые злорадствовали, что Ливерпуль Лавиа и Кайседо не смогли подписать и уступили Челси. Сейчас многие болелы Ливерпуля злорадствуют, что Кайседо "дно" за 100+ млн. фунтов. А мне даже уже и злорадствовать не хочется. Мне тупо обидно, что имея 100+ миллионов на Кайседо, Ливерпуль не смог подписать Джуда Беллингема, который очень хотел в Ливерпуль сам. А Реал подписал его кажется за те же примерно 100 миллионов ...
Что за сказка про Беллиншема хотящего в Ливер?)))
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S. A.
Ответ amigo.from.syk@icloud.com
Лёха это ты?
Кто?
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amigo.from.syk@icloud.com
Ответ S. A.
Зато купили😆
Лёха это ты?
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Саша Местный
А может и больше
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Доржи Бордоев
Я вначале не понял, какая Латвия и что пропустит🤣
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Акира_1
Интересно, когда все новчички вернутся из больницы, Почеттино ещё будет тренером Челси?
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Korwin ds
топ трансфер, Челси в очередной раз оберегла Ливерпуль, спасибо 😊😊😊
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S. A.
Зато купили😆
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got_milk
Жесть конечно, превращаемся в ФК Лазарет
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