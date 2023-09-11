Лавия может пропустить полтора месяца из-за повреждения связок голеностопа. Хавбек еще не играл за «Челси»

Новичок «Челси» Ромео Лавия может пропустить несколько недель из-за травмы.

Напомним, полузащитник лондонской команды повредил голеностоп на тренировке.

Футболисту сделали снимок на следующий день. Согласно первым оценкам, хавбек получил повреждение связок, из-за которого может пропустить как минимум полтора месяца.

перешел в « » из «Саутгемптона» за 53+5 млн фунтов. Он еще не провел ни одной игры в составе «синих».

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