Эммануэль Пети: «Кайседо и Лавия перешли в «Челси» из-за денег, я бы выбрал «Ливерпуль». У «синих» нет плана, там 35 игроков – это снова превратится в кошмар»

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Эммануэль Пети Мойсес Кайседо Ромео Лавия Футбол

Эммануэль Пети считает, что Мойсесу Кайседо стоило перейти в «Ливерпуль».

– Как вам дебют Кайседо в «Челси»? Не кажется ли вам, что цена может немного влиять на игрока?

– В футболе сейчас безумные цифры. Порой – оправданно, но чаще всего – нет. Они отражают то, насколько сильно хочется заполучить футболиста.

Кайседо подписал контракт с «Челси», хотя его связывали с «Ливерпулем», как и Лавия. Я не хочу говорить глупостей, но все мы знаем, почему они выбрали «Челси».

С точки зрения спорта лучшим решением был бы переход в «Ливерпуль». На месте Кайседо и Лавии я бы перешел в «Ливерпуль», а не «Челси», потому что не вижу у «синих» четкого плана. У них 35 игроков, бросьте. Сколько футболистов им надо? Это превратится в кошмар, как и в прошлом сезоне.

Если бы я был Кайседо, я бы подписал контракт с «Ливерпулем», чтобы снова объединиться с Мак Аллистером и играть под меньшим давлением, поскольку многие полузащитники покинули клуб.

Для меня ответ очень прост. Если вы спросите кого-нибудь, почему Кайседо и Лавия перешли в «Челси», ответ будет прост: деньги. Деньги говорят за игроков и за клубы, – отметил экс-хавбек лондонцев.

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28 комментариев

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Drovosek
Ответ Хозяин патриотов
А другие факторы не учитываются? Например, жить в Лондоне или в портовом городе, который как из средневековья(только на современный лад). По-моему, выбор очевиден.
Я жил и там и там. В Лондоне - да, веселее, мест куда пойти больше. Но с точки зрения удобства и безопасности - Ливерпуль привлекательнее.
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Sabyrzhan Sarbalayev
А в Ливерпуль бы он не пошёл из-за денег, ага
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Zemanuha
Ответ red hikkikomori
В смысле за деньги? Там же вроде Челси большие лички не даёт игрокам, большая часть зп вроде как бонусы, которые ещё заслужить надо результатами. Небось в Ливерпуле больше даже давали. А там тоже не сказать что радужные перспективы, Клопп не факт что долго продержится, да и у него не очень сейчас получается
Кайседо 175К, Нкунку 230К
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Акира_1
Ответ Balt
Мне вот тоже не понятно чисто с футбольной точки зрения, как можно было предпочесть Челси вместо Ливерпуля.
Все просто. Кайседо и Лавиа росли и смотрели футбол тогда, когда Ливерпуль боролся за 7 место со Старриджем и Кэрроллом, а Челси брал ЛЧ и ЛЕ. Конечно, они считают Челси сильнее.
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Balt
Мне вот тоже не понятно чисто с футбольной точки зрения, как можно было предпочесть Челси вместо Ливерпуля.
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Легенда шахтера
Тут на самом деле хороший вопрос , ведь они не получили шикарные контракты , у них сильно мненьше 100 тыс в неделю на 7-8 лет
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CriminalJoint62
Легенда Челси фигни не скажет
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Акира_1
35 игроков. Пети даже не смог открыть состав Челси и посмотреть сколько там игроков осталось после ТО, особенно в центре, нет, он лучше накинет на вентилятор.
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Илья Ганин
У Клоппа последние годы в Ливерпуле, а Лига Европы не приоритет.
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Born is the King
Ответ Мансур Мадаев
всю историю, кроме 10 летнего отрезка
Кроме 30 летнего ты хотела сказать?
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Sans Skeleton
Ответ Balt
Мне вот тоже не понятно чисто с футбольной точки зрения, как можно было предпочесть Челси вместо Ливерпуля.
чисто с футбольной точки зрения,проект Ливерпуля мертвый. бей вперёд,комбинация придёт.у команды нет никакой мысли,вообще.
уйдет клоп и Ливер вернётся в свое естественное состояние- борьба за 6 место.
а с другой стороны молодой проект,который по любасу выстрелит в течение 1-2 лет.
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free_walker
Эммануэль берёте деньги и мы не открываем черный ящик
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Atremio
Совсем не против того, что мы "упустили" Лавиа и Кайседо. Ну не эти, так Эндо и еще кто-то.

Я просто не понимаю чем они думают, переходя в Челси. Перетряхнули весь состав, на банке сидят "топ-трансферы" зимы, непонятное руководство без идеи и планов. Ей богу, ехали бы в Аравию, там хоть денег заработали бы.
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Андрей Andrey
35 игроков в Челси 🤣🤣 кто-то переодевается в душе.... мест нет
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Мансур Мадаев
Ответ Born is the King
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всю историю, кроме 10 летнего отрезка
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Born is the King
Ответ Евгений Александрович
Всегда был! Историю изучи сначала, чтоб глупости не писать
Ливер за 30 лет смог только 1 раз выиграть АПЛ и то в особых условиях. То что Ливер коллекционировал жестянки полулюбительского Английского 1го дивизион не имеет значения.
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Born is the King
Ответ Мансур Мадаев
не унывай ещё миллиард евро потратит боэли, возможно обыграете кого нибудь, а то ходят слухи что почти 20 матчей без побед😂 ФК мем
Ну Боули потратит , а Ливер как примерная слуга будет работать для кармана ФСГ и глоры будут этим гордиться))
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red hikkikomori
В смысле за деньги? Там же вроде Челси большие лички не даёт игрокам, большая часть зп вроде как бонусы, которые ещё заслужить надо результатами.
Небось в Ливерпуле больше даже давали. А там тоже не сказать что радужные перспективы, Клопп не факт что долго продержится, да и у него не очень сейчас получается
+7
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JFT96
Ответ Хозяин патриотов
А другие факторы не учитываются? Например, жить в Лондоне или в портовом городе, который как из средневековья(только на современный лад). По-моему, выбор очевиден.
Жителю Подзалупинска виднее)
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Kahn01
Ответ Drovosek
Я жил и там и там. В Лондоне - да, веселее, мест куда пойти больше. Но с точки зрения удобства и безопасности - Ливерпуль привлекательнее.
Именно так. А ещё фишка в том, когда у тебя большие деньги, тебе все равно где жить. Нынешняя транспортная доступность позволит тебе быть где угодно за считанные часы
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