Эммануэль Пети: «Кайседо и Лавия перешли в «Челси» из-за денег, я бы выбрал «Ливерпуль». У «синих» нет плана, там 35 игроков – это снова превратится в кошмар»

Эммануэль Пети считает, что Мойсесу Кайседо стоило перейти в «Ливерпуль».

– Как вам дебют Кайседо в «Челси»? Не кажется ли вам, что цена может немного влиять на игрока?

– В футболе сейчас безумные цифры. Порой – оправданно, но чаще всего – нет. Они отражают то, насколько сильно хочется заполучить футболиста.

Кайседо подписал контракт с «Челси», хотя его связывали с « », как и . Я не хочу говорить глупостей, но все мы знаем, почему они выбрали «Челси».

С точки зрения спорта лучшим решением был бы переход в «Ливерпуль». На месте Кайседо и Лавии я бы перешел в «Ливерпуль», а не «Челси», потому что не вижу у «синих» четкого плана. У них 35 игроков, бросьте. Сколько футболистов им надо? Это превратится в кошмар, как и в прошлом сезоне.

Если бы я был Кайседо, я бы подписал контракт с «Ливерпулем», чтобы снова объединиться с Мак Аллистером и играть под меньшим давлением, поскольку многие полузащитники покинули клуб.

Для меня ответ очень прост. Если вы спросите кого-нибудь, почему Кайседо и Лавия перешли в «Челси», ответ будет прост: деньги. Деньги говорят за игроков и за клубы, – отметил экс-хавбек лондонцев.

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