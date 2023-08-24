Эммануэль Пети: «Кайседо и Лавия перешли в «Челси» из-за денег, я бы выбрал «Ливерпуль». У «синих» нет плана, там 35 игроков – это снова превратится в кошмар»
Эммануэль Пети считает, что Мойсесу Кайседо стоило перейти в «Ливерпуль».
– Как вам дебют Кайседо в «Челси»? Не кажется ли вам, что цена может немного влиять на игрока?
– В футболе сейчас безумные цифры. Порой – оправданно, но чаще всего – нет. Они отражают то, насколько сильно хочется заполучить футболиста.
Кайседо подписал контракт с «Челси», хотя его связывали с «Ливерпулем», как и Лавия. Я не хочу говорить глупостей, но все мы знаем, почему они выбрали «Челси».
С точки зрения спорта лучшим решением был бы переход в «Ливерпуль». На месте Кайседо и Лавии я бы перешел в «Ливерпуль», а не «Челси», потому что не вижу у «синих» четкого плана. У них 35 игроков, бросьте. Сколько футболистов им надо? Это превратится в кошмар, как и в прошлом сезоне.
Если бы я был Кайседо, я бы подписал контракт с «Ливерпулем», чтобы снова объединиться с Мак Аллистером и играть под меньшим давлением, поскольку многие полузащитники покинули клуб.
Для меня ответ очень прост. Если вы спросите кого-нибудь, почему Кайседо и Лавия перешли в «Челси», ответ будет прост: деньги. Деньги говорят за игроков и за клубы, – отметил экс-хавбек лондонцев.
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уйдет клоп и Ливер вернётся в свое естественное состояние- борьба за 6 место.
а с другой стороны молодой проект,который по любасу выстрелит в течение 1-2 лет.
Я просто не понимаю чем они думают, переходя в Челси. Перетряхнули весь состав, на банке сидят "топ-трансферы" зимы, непонятное руководство без идеи и планов. Ей богу, ехали бы в Аравию, там хоть денег заработали бы.
Небось в Ливерпуле больше даже давали. А там тоже не сказать что радужные перспективы, Клопп не факт что долго продержится, да и у него не очень сейчас получается