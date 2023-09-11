Вильзон Изидор: «Когда играешь против «Зенита», понимаешь, что это самый большой клуб России – как «ПСЖ» во Франции»

Вильзон Изидор назвал «Зенит» самым большим клубом России.

Нападающий дал первое интервью после перехода в состав петербуржской команды из «Локомотива» на правах аренды. « » будет обязан выкупить игрока.

– Вам довелось сыграть против «Зенита». Что думали о сине-бело-голубых в тот момент и что думаете сейчас?

– Да, я играл против «Зенита» дважды – один раз мы проиграли 0:5, второй раз – 1:3, поэтому воспоминания о тех матчах не самые приятные. Но, когда играешь против «Зенита», понимаешь, что это самый большой клуб России, это как «ПСЖ» во Франции.

Это большая команда, большой стадион, потрясающие болельщики и сильные игроки, поэтому я очень счастлив быть здесь и продолжать свое развитие вместе с этими парнями и с этим городом. Это точно пойдет мне только на пользу, – сказал .

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