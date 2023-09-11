Вильзон Изидор: «Когда играешь против «Зенита», понимаешь, что это самый большой клуб России – как «ПСЖ» во Франции»

Теги Зенит премьер-лига Россия Вильзон Изидор Футбол

Вильзон Изидор назвал «Зенит» самым большим клубом России.

Нападающий дал первое интервью после перехода в состав петербуржской команды из «Локомотива» на правах аренды. «Зенит» будет обязан выкупить игрока. 

– Вам довелось сыграть против «Зенита». Что думали о сине-бело-голубых в тот момент и что думаете сейчас?

– Да, я играл против «Зенита» дважды – один раз мы проиграли 0:5, второй раз – 1:3, поэтому воспоминания о тех матчах не самые приятные. Но, когда играешь против «Зенита», понимаешь, что это самый большой клуб России, это как «ПСЖ» во Франции.

Это большая команда, большой стадион, потрясающие болельщики и сильные игроки, поэтому я очень счастлив быть здесь и продолжать свое развитие вместе с этими парнями и с этим городом. Это точно пойдет мне только на пользу, – сказал Изидор

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43 комментария

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Кирилл Дёминский
Новости 24 сентября: Изидор разогнался со скамейки запасных до 35,97 км/ч во время забега после гола «Зенита» Локомотиву
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+57
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El False
Ответ Алешка Терминатор
Как Сконто в Латвии
Спартак как Сассуоло в Италии
+46
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IceBear27
Ответ Metalloid
Понятно, человек подлизывается ко всем денежным мешкам без истории.
Слушай, я понимаю, что тебе хочется накинуть. Но разве 10 чемпионств страны, 5 кубков, 9 суперкубков, кубок и Суперкубок УЕФА - это не история?)
+41
-18
+23
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Fg Gf
Ответ Metalloid
Понятно, человек подлизывается ко всем денежным мешкам без истории.
спартачи только и могут говорить о истории в прошлом, ведь в нынешней истории они ничего не добились ,а только позорились по полной))
+18
-4
+14
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Иван Тасминский
Ответ El False
Спартак как Сассуоло в Италии
1."Болельщик Спартака засрал Зенит"
2. "В ответ на это болельшик Зенита засрал Спартак"

Болельщик Спартака: – Ууу, провинциальные комплексы!
+9
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Алешка Терминатор
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Как Сконто в Латвии
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IceBear27
Ответ Spartakus1984
История газпрома.
Так у спартака история любви от членов политбюро, история Уренгойгазпрома, AKAI и Лукойла. Но это тебя не смущает)
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alexei_toporov
Ответ Алешка Терминатор
Провинциальные комплексы выглядят вот так: в любой непонятной ситуации вспоминай Спартак
Все провинциалы с комплексами переехали в Москву уже
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Герман Кулагин
Ответ Spartakus1984
История газпрома.
у твоего Спартака, вообще истории никакой нет....
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theuser
Газпром - мечты сбываются ...
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LeSang
Классно, что Изидор сравнил сравнил Зенит с ПСЖ. И тот и другой, слюна на палочке до прихода газа и нефти. Зенит-за все годы чемпионата СССР с 1936 по 1991-одно золото и одна бронза. У ПСЖ, практически то же самое, плюс одно серебро. Идо конца нулевых и те и другие тоже большей части наяривали. Но! потом пришло большое бабло -и история появилась. Так в историю эти команды и войдут-команда нефтяного бабла и газовая игрушка корешка одного человека.
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Prise
Шарит)
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igls54
Когда понимаешь, что лучше быть с Зенитом, чем против него
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ЗЕНИТ65
Ответ Spartakus1984
История газпрома.
История ВЦСПС и ЦК КПСС тебя не смущает?
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a2wai
Он видимо хочет пойти путем Паредеса.
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Зелёный гопник
Ответ El False
Спартак как Сассуоло в Италии
Хорош 😂
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Дмитрий Рабко
Ответ 45_percent
А беременная жена знает, в какой стране Санкт-Петербург находится?)
Конечно же знает - в детстве "Тома Сойера" читала.
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Spartakus1984
Ответ Зелёный гопник
В Спартак нападающий когда приедет? Там неликвид Марега в свободных агентах. Советуем обратить внимание!
Спасибо, ведь я работаю в Спартаке, твой совет мне очень пригодится.
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Александр Жердин
Ответ Алешка Терминатор
Как Сконто в Латвии
Ты то здесь что забыл?
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zzzeeerrrooo
Ответ El False
Спартак как Сассуоло в Италии
Или Осасуна в Испании
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Metalloid
Понятно, человек подлизывается ко всем денежным мешкам без истории.
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Кирилл Устинов
Ответ Алешка Терминатор
Провинциальные комплексы выглядят вот так: в любой непонятной ситуации вспоминай Спартак
Ситуация очень даже понятна. Спартак же действительно максимально сасуолло, будем объективны 🤷🏻‍♂️
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ЗЕНИТ65
Ответ Fg Gf
спартачи только и могут говорить о истории в прошлом, ведь в нынешней истории они ничего не добились ,а только позорились по полной))
Причём к той, советской истории, их клуб не имеет никакого отношения.
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IceBear27
Ответ Metalloid
НУ и, как говорит тренер сборной? Это последние 15-20 лет, с тех пор, как клуб стал политпроектом, до этого одно подаренное чемпионство и пердив.
Извините, не мог Зенит забирать понравившихся игроков в армию, как ЦСКА в советские годы. Вот это самый жирнющий админресурс на моей памяти))
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Дмитрий9779
Доказывай своей игрой,что достоин основы Зенита,удачи!
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