«Расстраивает, что в «Зените» все больше легионеров и все меньше воспитанников». Петржела об Изидоре

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Властимил Петржела лимит на легионеров Вильзон Изидор Футбол

Властимил Петржела прокомментировал переход Вильзона Изидора в «Зенит».

«Зенит» арендовал Изидора у «Локомотива» до конца сезона с обязательным выкупом.

«Ничего не могу сказать о нем, посмотрим. Расстраивает, что в «Зените» становится больше легионеров, в команде с каждым годом все меньше воспитанников. Но я ничего не могу с этим поделать», – сказал бывший главный тренер «Зенита».

Изидор в «Зените» – а ведь так хотел во Францию. И обещал играть в России только за «Локо»

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8 комментариев

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Только Крылья
говорит человек, привозивший пачками чехов/словаков и выезжавший на воспитанниках Морозова
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lazna
Воспитанников пражской Славии, как я понимаю
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giallo-verde
Больше чем предусмотрено лимитом все равно не возьмут.
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Егор Тюшляев
Да какие воспитанники
Максимум воспитанников из академии - это стать средними футболистами как 25-летние Мостовой и Круговой, причем неважно играют ли они в старте из-за лимита или подменяют условного лега
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Клирик
А что он может поделать?)))
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Клирик
Он расстроен из-за того что Изидор воспитанник Локомотива?))
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ТрактоПоктер
То ли дело Гартиги ....
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