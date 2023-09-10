«Расстраивает, что в «Зените» все больше легионеров и все меньше воспитанников». Петржела об Изидоре

Властимил Петржела прокомментировал переход Вильзона Изидора в «Зенит».

«Зенит» арендовал у « » до конца сезона с обязательным выкупом.

«Ничего не могу сказать о нем, посмотрим. Расстраивает, что в «Зените» становится больше легионеров, в команде с каждым годом все меньше воспитанников. Но я ничего не могу с этим поделать», – сказал бывший главный тренер «Зенита».

Изидор в «Зените» – а ведь так хотел во Францию. И обещал играть в России только за «Локо»

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