Билялетдинов об уходе Изидора из «Локо» в «Зенит»: «Держать немотивированного игрока нет смысла. Но зачем говорить: «Мечтаю уехать в Европу», а в итоге остаться в РПЛ у конкурента»
Динияр Билялетдинов оценил переход Вильзона Изидора из «Локо» в аренду в «Зенит».
— Вы понимаете логику Изидора? Человек хотел уехать из России, а в итоге перешел в «Зенит».
— Если не хочет играть роль второго форварда, запасного в каких‑то матчах, то надо отпускать.
А вот вторую ситуацию не понимаю. Зачем нужно всегда говорить: «Я мечтаю уехать в Европу, хочу себя там попробовать». А потом в итоге остаться в нашей лиге у конкурента. Но держать немотивированного футболиста в любом случае смысла нет, — сказал бывший полузащитник «Локомотива».
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