Билялетдинов об уходе Изидора из «Локо» в «Зенит»: «Держать немотивированного игрока нет смысла. Но зачем говорить: «Мечтаю уехать в Европу», а в итоге остаться в РПЛ у конкурента»

Динияр Билялетдинов оценил переход Вильзона Изидора из «Локо» в аренду в «Зенит».

— Вы понимаете логику ? Человек хотел уехать из России, а в итоге перешел в « ».

— Если не хочет играть роль второго форварда, запасного в каких‑то матчах, то надо отпускать.

А вот вторую ситуацию не понимаю. Зачем нужно всегда говорить: «Я мечтаю уехать в Европу, хочу себя там попробовать». А потом в итоге остаться в нашей лиге у конкурента. Но держать немотивированного футболиста в любом случае смысла нет, — сказал бывший полузащитник « ».

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