Каррера о «Спартаке»: «Есть результат – ты в истории, не побеждаешь – плохой тренер. Я сделал то, чего хотят болельщики – победил»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Массимо Каррера Футбол

Массимо Каррера объяснил свою популярность среди болельщиков «Спартака».

– Вы не работаете в России уже 5 лет, но вас помнят и любят – в матче легенд трибуна скандировала несколько раз вашу фамилию. Вы удивлены?

– Рад и польщен тому, что мне болельщики дали в прошлом и дают сейчас. Я очень польщен.

– С чем связываете свою популярность в России?

– Ответ самый простой – я победил. Сделал то, чего болельщики хотят от своей команды. Тренеров помнят за их победы. Если побеждаешь – ты молодец, не побеждаешь – плохой тренер.

За кулисами есть много нюансов, сложностей, но тренера помнят за его победы. Есть результат – ты в истории, – сказал экс-тренер «Спартака».

Массимо Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые выиграли чемпионат и Суперкубок России.

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7 комментариев

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bostonKG
Факт
+7
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Руслан Узденов
Ответ Красная стрела
Может на багаже Абаскаля повторим ? 😁
Там багаж чуть ли не два состава - толковый тренер, системный, может добиться результата. А рыжий шарахается и поплыл.
+5
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Красная стрела
Может на багаже Абаскаля повторим ? 😁
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-1
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ParvizLNDRreal
Как бы это не звучало, но контратаки Спартака периода Массимо, были похожи на атаки Реала. Кинжальный выход. Просто на космической скорости летели вперёд.
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qwaza
Похоже, у Карреры деньжата подошли к концу.
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RW_4ever
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Ответ DiegoBaggioRonaldinho
Как он уже заыбал
Ивич то, и не говори
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