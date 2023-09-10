Лионель Месси высказался о стихийном бедствии с эпицентром рядом с Марракешем.

Землетрясение магнитудой 6,8 балла произошло в ночь на 9 сентября. Число погибших превысило 2000 человек.

«Мои соболезнования всем семьям жертв землетрясения в Марокко. Сил раненым и пострадавшим от ужасной катастрофы», – написал форвард « » и сборной Аргентины.

Роналду о землетрясении в Марокко: «Мои глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших. Посылаю любовь и молитвы всем жителям страны 🙏»

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