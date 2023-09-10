Лионель Месси: «Соболезнования семьям жертв землетрясения в Марокко. Сил пострадавшим от ужасной катастрофы»
Лионель Месси высказался о стихийном бедствии с эпицентром рядом с Марракешем.
Землетрясение магнитудой 6,8 балла произошло в ночь на 9 сентября. Число погибших превысило 2000 человек.
«Мои соболезнования всем семьям жертв землетрясения в Марокко. Сил раненым и пострадавшим от ужасной катастрофы», – написал форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины.
Роналду о землетрясении в Марокко: «Мои глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших. Посылаю любовь и молитвы всем жителям страны 🙏»
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Если Роналду даже на лавке выиграет ЧМ, то все вопросы будут закрыты. ЧМ - самый главный и важный турнир в истории.
Ромка 18.12.2022:
7 игр не решают кто лучший.
Я просто полистал его комменты от декабря 2022, парню пришлось нелегко)))
https://x.com/izemanass/status/1700587630818136123?s=46&t=c3OuzN3HaGW0Db6qp9gUKA
https://x.com/arobasegiovanny/status/1700656734493085971?s=46&t=c3OuzN3HaGW0Db6qp9gUKA
К сожалению😭
Еще есть Артем из той же серии.