Лионель Месси: «Соболезнования семьям жертв землетрясения в Марокко. Сил пострадавшим от ужасной катастрофы»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу происшествия Сборная Марокко по футболу высшая лига Марокко Интер Майами Футбол

Лионель Месси высказался о стихийном бедствии с эпицентром рядом с Марракешем.

Землетрясение магнитудой 6,8 балла произошло в ночь на 9 сентября. Число погибших превысило 2000 человек.

«Мои соболезнования всем семьям жертв землетрясения в Марокко. Сил раненым и пострадавшим от ужасной катастрофы», – написал форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины.

Роналду о землетрясении в Марокко: «Мои глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших. Посылаю любовь и молитвы всем жителям страны 🙏»

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28 комментариев

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Гамаль Хайдаров
Ответ Holy Diver
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что ты куришь
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Domian
Ответ Zed_patriot
а Роман его проклинал.. Вот что значит желчь
Ромка 10.12.2022:
Если Роналду даже на лавке выиграет ЧМ, то все вопросы будут закрыты. ЧМ - самый главный и важный турнир в истории.

Ромка 18.12.2022:
7 игр не решают кто лучший.

Я просто полистал его комменты от декабря 2022, парню пришлось нелегко)))
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Бритва Борисович
Как же забавно наблюдать, как те же самые люди, которые с пеной у рта кидались на тех, кто язвил под новостью о соболезнованиях Роналду, пришли делать то же самое под новостью о соболезнованиях Месси. Всё-таки ничего более лицемерного и двуличного, чем фаны Роналду, в комьюнити футбольных болельщиков не существует
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Отец Абду
Ответ rej1sta
Мне интересно, а зачем Генка до сих пор распространяет фейк про предоставление жилья в отеле, который Роналду принадлежит? Его уже опровергли https://x.com/izemanass/status/1700587630818136123?s=46&t=c3OuzN3HaGW0Db6qp9gUKA https://x.com/arobasegiovanny/status/1700656734493085971?s=46&t=c3OuzN3HaGW0Db6qp9gUKA
А чего ты ожидал от пиар компании Роналду?:) Щас его фанаты нам расскажут, что Месси подкупил Marca и теперь редакторы мадридского журнала выдают такие ложные новости...
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Zed_patriot
а Роман его проклинал.. Вот что значит желчь
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rej1sta
Мне интересно, а зачем Генка до сих пор распространяет фейк про предоставление жилья в отеле, который Роналду принадлежит? Его уже опровергли

https://x.com/izemanass/status/1700587630818136123?s=46&t=c3OuzN3HaGW0Db6qp9gUKA

https://x.com/arobasegiovanny/status/1700656734493085971?s=46&t=c3OuzN3HaGW0Db6qp9gUKA
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A.G
Турция, теперь Марокко, жаль людей
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majestic1980
Ответ Holy Diver
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В случаях выражения скорби пострадавшим особенно странно считать "первонахи"
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Men77
Ответ Holy Diver
Я фанат меси с 2006 года, помню как ему гормоны роста кололи, чтоб карликом не остался. По своему опыту могу сказать что месе не повезло родиться в эпоху Роналду, увы ето так...
позволю не согласиться с тобой, я фанат Роналду с 1973 года, к сожалению он как был второй после Месси, так и остался.
К сожалению😭
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songbilong
в Марокко беда, а здесь пишут, кто первый написал слова поддержки... люди, что с вами??
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Domian
Ответ Dexter Morgan
Месси добрый человек.
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Holy Diver
Ответ Men77
позволю не согласиться с тобой, я фанат Роналду с 1973 года, к сожалению он как был второй после Месси, так и остался. К сожалению😭
Ты обычный клоун за нашего стероидного глиномесси, увы ето так.
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Men77
Ответ Holy Diver
Ты обычный клоун за нашего стероидного глиномесси, увы ето так.
нет, я фанат роналду с детства, а ты просто петушок, раз открываешь рот на моего аппетитного фруктика 😈
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Domian
Ответ EneNRa -OD
Что за Рома?
Роман, фанат роналду, известный своей кринжатиной персонаж на спортс ру.
Еще есть Артем из той же серии.
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Xm.md
Ответ Men77
а ты уверен. что ты все комментарии читаешь или видишь только то, что тебе выгодно? Тоже самое можно наоборот сказать
Я не фанатик Геля, поэтому смотрю на все вещи с точки зрения нейтрального болельщика
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