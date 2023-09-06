Дзюба оплатил 14 из 17 штрафов за нарушения ПДД. Форварду «Локо» осталось выплатить 6 тысяч рублей (SHOT)

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия происшествия деньги Футбол

Артем Дзюба оплатил 14 из 17 автомобильных штрафов.

Ранее сообщалось, что форвард «Локомотива» получил 17 штрафов за последние две недели: 2 за неправильную парковку и 15 за превышение скорости. Их общая сумма составила 20,5 тысячи рублей.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT, в настоящее время у Дзюбы осталось лишь три неоплаченных штрафа за превышение скорости на общую сумму 6 тысяч рублей.

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34 комментария

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Leon Betov
Когда оплатит 15-ый штраф, срочно сообщите об этом. Желательно push-уведомлением
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Денис Ширинов
ЗП 10 числа просто, может не дотянуть, хотя на воскресенье выпадает, значит в пятницу придет, хорошо бы до обеда, а то можно и без обеда остаться, ну думаю протянет как-нибудь, все ок будет
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Rassvetoff
Ответ Leon Betov
Когда оплатит 15-ый штраф, срочно сообщите об этом. Желательно push-уведомлением
Вот тебя сейчас залайкают, а редакция увидит в этом проявление воли посетителей поп-спортивного сайта и сделает как ты саркастично просишь, прикинь?!
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Rus Donskoy
все штрафы оплачивал правой рукой
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Cearvm
Верим в последний хет-трик, давай, Дзюба!
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majestic1980
Просто до оплаты 15-го штрафа пока руки не доходят)
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JENNINGS
Вас давно не было в уличных гонках )))
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Rudenzik
20 тыс всё таки большая сумма, зарплату за месяц получит и отдаст,бенз подорожал, коммуналка, такую сумму надо накопить сначала
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Даниил К
Не забудьте проверить, заплатил ли Дзюба за газ, вроде 30 рублей ещё должен, как же так пропустили такое событие.
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Team_Coach
Осталось хет трик оформить
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Человек из футбола
оплатил из шкафчика Быстрова
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Виталик Украинский
Тигиев поступал более мудро: у него мама все штрафы оплачивала.
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Forte Live
Браво! Из этого сделать новость... 😂
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idemidov
Из этого можно сделать 17 новостей, по каждому факту оплаты написать сколько штрафов оплатил и сколько штрафов осталось.
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ДнепрЧемпион1983
17 штрафов?! Всего то?! Да он паинька
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Виталик Украинский
Артём мужик чести: в долги влезет, но задолженность покроет.
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Назар Игорь
Болельщикам Локо придëтся срочно скидываться по рублику, выручайте кумира.
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Огюст
Сказал ,что с аванса закроет долги и даже на будущие нарушения заначку сделает-зуб даёт !
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Nik Yeremich
а шо, в Локо не платят достаточно чтобы 6 тыщ погасить?
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6tspey7tb5
Артём пошла по большому. Во время паузы чемпионатов будем ждать таких постов?
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Кот Мартовскый
а за свет и газ? там всё уплочено?
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Lavinka
Денег не хватило ?
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mahurat
К концу месяца поднакопит, наверное.
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Руслан Узденов
Пора вводить закон, по которому сумма подобных штрафов будет согласна уровню доходов. А то, с доходами условного Дзюбы, о существовании ПДД вообще можно не вспоминать.
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Доктор Верховцев
Зачем мне эта информация? Тем более без подробностей, какие штрафы, за что, где и т.д.
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