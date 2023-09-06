Дзюба оплатил 14 из 17 штрафов за нарушения ПДД. Форварду «Локо» осталось выплатить 6 тысяч рублей (SHOT)
Артем Дзюба оплатил 14 из 17 автомобильных штрафов.
Ранее сообщалось, что форвард «Локомотива» получил 17 штрафов за последние две недели: 2 за неправильную парковку и 15 за превышение скорости. Их общая сумма составила 20,5 тысячи рублей.
Как сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT, в настоящее время у Дзюбы осталось лишь три неоплаченных штрафа за превышение скорости на общую сумму 6 тысяч рублей.
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