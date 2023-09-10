«Крылья» за 40 млн рублей выкупят Бабкина у «Локо». 20-летний хавбек подпишет контракт на 4 года

Теги Локомотив Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Сергей Бабкин Футбол

«Крылья Советов» выкупят Сергея Бабкина у «Локомотива».

По информации инсайдера Ивана Карпова, «Крылья Советов» активируют опцию выкупа полузащитника, выступающего за клуб на правах аренды из «Локомотива», за 40 миллионов рублей.

Бабкин подпишет с самарцами контракт на 4 года. Его презентация в качестве игрока «Крыльев Советов» пройдет 12 или 14 сентября.

В текущем сезоне Мир РПЛ Бабкин отметился 2 голами в 6 матчах Мир РПЛ. Подробная статистика 20-летнего полузащитника доступна здесь.

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18 комментариев

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Фут.Боль
Ответ igorkurpil
Мне показалось 40 млн долларов я пересрал
Мне показалось Бабкину, я тоже.
+26
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+25
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igorkurpil
Мне показалось 40 млн долларов я пересрал
+19
-2
+17
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Глыба
Для КС сейчас очень важный игрок, в паре с Констанцей отлично в центре работают. Продадут потом в Зенит за 300-400 млн
+5
0
+5
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Тимофей Березной
хороший игрок ,и нормальная цена
+4
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Никита Самарин
Грамотное вложение денег в молодого игрока, которой хорошо смотрится на старте сезона.
+4
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Novak
С точки зрения игрока правильное решение, в таком возрасте играть надо постоянно. В Локомотиве было бы тяжело в основу пробиться.
+4
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#SharkTeam
Стали писать в рублях, а то в другой валюте несолидно выглядит?
+3
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Soames Forsyte
Удачи Сергею в новом клубе и без травм!
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noname noname
Ответ Глыба
Для КС сейчас очень важный игрок, в паре с Констанцей отлично в центре работают. Продадут потом в Зенит за 300-400 млн
Я думаю в Локо подстраховались и есть сумма обратного выкупа за 2-3 млн зеленых .
+2
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King_X
Здорово!
С конца того сезона оч хорошо играет, прям радует
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Spaten
Дорого? А, бабкины семечки!
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Александр Зубков
Бабки на .
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micka
Надежда на Бабкина
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Ярик01
Ответ Pertinax Gandi
Небось очередной Андреева клиент?
Отрок из старой партии Шпинёва
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