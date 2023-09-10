«Крылья» за 40 млн рублей выкупят Бабкина у «Локо». 20-летний хавбек подпишет контракт на 4 года

«Крылья Советов» выкупят Сергея Бабкина у «Локомотива».

По информации инсайдера Ивана Карпова, «Крылья Советов» активируют опцию выкупа полузащитника, выступающего за клуб на правах аренды из « », за 40 миллионов рублей.

Бабкин подпишет с самарцами контракт на 4 года. Его презентация в качестве игрока « » пройдет 12 или 14 сентября.

В текущем сезоне Мир РПЛ Бабкин отметился 2 голами в 6 матчах Мир РПЛ. Подробная статистика 20-летнего полузащитника доступна здесь.

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