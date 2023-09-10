«Спартаку» предложили лучшего бомбардира АЗ Павлидиса. Красно-белые отказались (Metaratings)

«Спартаку» предложено подписать форварда АЗ Эвангелоса Павлидиса.

По данным Metaratings, посредники сообщили красно-белым, что лучший бомбардир нидерландской команды может быть доступен для трансфера, но московский клуб кандидатура грека не устроила.

В агентстве Sports360 прокомментировали эту информацию.

« не продаст игрока в « », так как трансферное окно в Нидерландах уже закрыто, клуб просто не сможет найти достойную замену нападающему», – заявил исполнительный директор Мартин Вонтра «Спорт-Экспрессу».

В Эредивизи-2022/23 забил 12 голов за 25 матчей, в этом сезоне – 5 мячей за 3 игры. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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