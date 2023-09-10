«Спартаку» предложили лучшего бомбардира АЗ Павлидиса. Красно-белые отказались (Metaratings)

Теги Спартак высшая лига Нидерланды премьер-лига Россия возможные трансферы АЗ агенты Эвангелос Павлидис Спорт-Экспресс Футбол

«Спартаку» предложено подписать форварда АЗ Эвангелоса Павлидиса.

По данным Metaratings, посредники сообщили красно-белым, что лучший бомбардир нидерландской команды может быть доступен для трансфера, но московский клуб кандидатура грека не устроила.

В агентстве Sports360 прокомментировали эту информацию.

«АЗ не продаст игрока в «Спартак», так как трансферное окно в Нидерландах уже закрыто, клуб просто не сможет найти достойную замену нападающему», – заявил исполнительный директор Мартин Вонтра «Спорт-Экспрессу».

В Эредивизи-2022/23 Павлидис забил 12 голов за 25 матчей, в этом сезоне – 5 мячей за 3 игры. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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20 комментариев

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kickass
Зачем новость так коряво оформлять - не в Спартаке отказались, а сами голландцы отказались продавать.
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+37
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Дядя ТУРА
у вас текст противоречит самому себе в разных абзацах
+29
-1
+28
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Roman Araslanov
В заголовке одно, в одном абзаце одно, в другом другое!
Кто писал текст?
+7
0
+7
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леннорыч-абрамович
Конечно отказались, они уже Помалюка нашли.
+8
-4
+4
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Фут.Боль
Сначала прочитал Падливиса)
+3
0
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SuperStarrrr
Коньячок с таким названием помню на выпускном, мы удачно распили))
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верблюжья смегма
3 раза перечитал новость, ниче не понял
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Spartakus1984
Ответ Leon9
Спартак в очередной раз делает пол дела.Нападающий необходим,правый защитник необходим,опорник необходим.
Опорник Литвинов и Пруцев,на них можно сделать ставку,ПЗ Тавареш который вернётся после зимнего перерыва, поэтому кучу игроков иметь на одной позиции не целесообразно, нападающий нужен,но это. Павлидис наверное под млн. 20 вместе с агентским обойдется, поэтому и отказались видимо.
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Фёдор Кузнецов
Красно-белые это кто из них?
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Игорь Стукачев
надо не павлидисов подписывать, а искать замену денисову и литвинову. два косяка пара.
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Человек1991
Соболев не хуже , статистика у них почти равная плюс минус за 3 сезона .
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micka
Павлючидис нужен
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NikoVinkovic
Ну вообще-то Павлидис топ.
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Анатолий Мордасов
А зачем нам с его статистикой знакомиться? Вот нахрена? Если его то ли не покупают, то ли не продают
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Sparta26
Павлидис к нам не поедет, ёпт
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Артем Тарасов
Ну ну, конечно Спартак отказался
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Leon9
Спартак в очередной раз делает пол дела.Нападающий необходим,правый защитник необходим,опорник необходим.
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