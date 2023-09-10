«Спартак» интересуется 16-летним форвардом «Чертаново» Помалюком

«Спартак» проявляет интерес к форварду «Чертаново» Александру Помалюку.

Как пишет «Спорт-Экспресс», красно-белые уже интересовались возможностью покупки 16-летнего россиянина.

На Помалюка также претендует ряд других московских клубов, которые высоко оценивают потенциал форварда.

В сезоне-2023/24 Помалюк сыграл за «Чертаново» в 6 матчах ЮФЛ. На его счету 5 голов и 3 результативные передачи.

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