«Спартак» интересуется 16-летним форвардом «Чертаново» Помалюком
«Спартак» проявляет интерес к форварду «Чертаново» Александру Помалюку.
Как пишет «Спорт-Экспресс», красно-белые уже интересовались возможностью покупки 16-летнего россиянина.
На Помалюка также претендует ряд других московских клубов, которые высоко оценивают потенциал форварда.
В сезоне-2023/24 Помалюк сыграл за «Чертаново» в 6 матчах ЮФЛ. На его счету 5 голов и 3 результативные передачи.
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Или Ямаль(который в 16 лет играет в барсе и дебютировал в сборной) для тебя тоже не талант?