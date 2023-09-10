«Спартак» интересуется 16-летним форвардом «Чертаново» Помалюком

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Чертаново Спорт-Экспресс Футбол

«Спартак» проявляет интерес к форварду «Чертаново» Александру Помалюку.

Как пишет «Спорт-Экспресс», красно-белые уже интересовались возможностью покупки 16-летнего россиянина.

На Помалюка также претендует ряд других московских клубов, которые высоко оценивают потенциал форварда.

В сезоне-2023/24 Помалюк сыграл за «Чертаново» в 6 матчах ЮФЛ. На его счету 5 голов и 3 результативные передачи.

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15 комментариев

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Никита Самарин
Чертаново продолжает выращивать таланты.
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Жаргал Шадапов
Ответ Ленид Вилькин
А чо,купить на вырост!
Мелёшина сперва отрастите!
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Ленид Вилькин
А чо,купить на вырост!
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леннорыч-абрамович
Пемолюкс
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Георгий Кузьминых
Пемолюкс на вырост
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Faust Doc
Как говорил Ярмольник в фильме Тот самый Мюнхгаузен - убийцы, подлые убийцы!!
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tronikn1
Ответ Дмитрий
А каких вырастили? Умяров и Глушенков таланты? Серьезно?)
Пиняев?
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tronikn1
Ответ Дмитрий
А он уже талант? Как определил?
А много ли в России 18-летних игроков которые играют в основе большого клуба(по меркам РПЛ) и в сборной?
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tronikn1
Ответ Дмитрий
Нет, не много. А это показатель таланта?
Ну меркам России я думаю да
Или Ямаль(который в 16 лет играет в барсе и дебютировал в сборной) для тебя тоже не талант?
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Дмитрий
Ответ tronikn1
Ну меркам России я думаю да Или Ямаль(который в 16 лет играет в барсе и дебютировал в сборной) для тебя тоже не талант?
Сравнить Барсу и Ростов в споре о талантах не корректно) Пиняев, да, согласен, талант РПЛ. Но это один и пока подающий надежды, рано говорить о состоявшемся мастере. Где остальные таланты Чертаново?)
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