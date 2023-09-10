«Можно в Саудовской Аравии завершить карьеру, но звездами все равно становятся в Европе. Деньгам трудно укорениться без культуры». Член совета ФИФА Кристиллин о саудовцах

Член совета ФИФА не верит в успех лиги Саудовской Аравии.

«Можно завершить карьеру в Саудовской Аравии, но звездами футбола все равно становятся в Европе – это вопрос истории и соревнований. Деньгам сложно укорениться без культуры, даже если их много.

Несколько лет назад Китай вложил значительные средства и привлек ряд топовых игроков и тренеров, но правительство сделало шаг назад.

Всем любопытно – даже нам в Ньоне – увидеть, как далеко зайдет Саудовская Аравия», – сказала Эвелина Кристиллин, представительница в совете , в интервью La Gazzetta dello Sport.

«Переход 21-летнего Вейги задел меня сильнее трансфера Роналду. Годы проходят для всех, в том числе и для Криштиану». Член совета ФИФА Кристиллин о Саудовской Аравии

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