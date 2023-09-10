«Можно в Саудовской Аравии завершить карьеру, но звездами все равно становятся в Европе. Деньгам трудно укорениться без культуры». Член совета ФИФА Кристиллин о саудовцах

Теги УЕФА ФИФА высшая лига Китай высшая лига Саудовская Аравия деньги Эвелина Кристиллин Футбол

Член совета ФИФА не верит в успех лиги Саудовской Аравии.

«Можно завершить карьеру в Саудовской Аравии, но звездами футбола все равно становятся в Европе – это вопрос истории и соревнований. Деньгам сложно укорениться без культуры, даже если их много.

Несколько лет назад Китай вложил значительные средства и привлек ряд топовых игроков и тренеров, но правительство сделало шаг назад.

Всем любопытно – даже нам в Ньоне – увидеть, как далеко зайдет Саудовская Аравия», – сказала Эвелина Кристиллин, представительница УЕФА в совете ФИФА, в интервью La Gazzetta dello Sport.

«Переход 21-летнего Вейги задел меня сильнее трансфера Роналду. Годы проходят для всех, в том числе и для Криштиану». Член совета ФИФА Кристиллин о Саудовской Аравии

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14 комментариев

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Кокич
А что об этом может сказать Эвелина Блёданс?
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Vićtor Diaź
Открыт новый персонаж - «Представитель УЕФА в составе ФИФА Эвелина Кристиллин».
Уже вторая новость на главной, связанная с интервью этой женщины, чьё мнение абсолютно никому неинтересно и не является авторитетным.
+7
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gangstarr
Поражает снобизм европейский чиновников, теперь почему то хочется чтобы у лиги верблюдов дела шли стабильно хорошо, чтобы европейские попики подгорали, так как бабло мимо них проходит
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Елена Резникова
Ах, да да.
Это всё про сад и дикарей.
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Born is the King
Ну таких Эвелин в каждом 5м метре в Дубае. Удивительно почему они не в Европе
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Нефанатик
Эта страна без футбольной культуры нагнула проект фифа. После чего на ЧМ начали дарить удивительные пенальти
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Клирик
Без культуры?)))
Что знает эта Эвелина про арабскую цивилизацию вообще и в принципе, чтобы такое заявлять?
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Адам Нинуху
занервничали
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Клирик
Ответ Cyle Rayner
Культура (лгбт, проституция, феминизм, бодипозитив)
Ах да!
Мускулинность к ногтю. С голыми сиськами на пляже сидеть можно в любом возрасте, а молодому в меру крепкому мужчине нельзя там появляться. А вдруг комплимент скажет, или тупо смотреть будет - всё! Он дико глазами домогался и изнасиловал меня мысленно. Капец, дело в суде.
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