«Можно в Саудовской Аравии завершить карьеру, но звездами все равно становятся в Европе. Деньгам трудно укорениться без культуры». Член совета ФИФА Кристиллин о саудовцах
Член совета ФИФА не верит в успех лиги Саудовской Аравии.
«Можно завершить карьеру в Саудовской Аравии, но звездами футбола все равно становятся в Европе – это вопрос истории и соревнований. Деньгам сложно укорениться без культуры, даже если их много.
Несколько лет назад Китай вложил значительные средства и привлек ряд топовых игроков и тренеров, но правительство сделало шаг назад.
Всем любопытно – даже нам в Ньоне – увидеть, как далеко зайдет Саудовская Аравия», – сказала Эвелина Кристиллин, представительница УЕФА в совете ФИФА, в интервью La Gazzetta dello Sport.
«Переход 21-летнего Вейги задел меня сильнее трансфера Роналду. Годы проходят для всех, в том числе и для Криштиану». Член совета ФИФА Кристиллин о Саудовской Аравии
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Уже вторая новость на главной, связанная с интервью этой женщины, чьё мнение абсолютно никому неинтересно и не является авторитетным.
Это всё про сад и дикарей.
Что знает эта Эвелина про арабскую цивилизацию вообще и в принципе, чтобы такое заявлять?
Мускулинность к ногтю. С голыми сиськами на пляже сидеть можно в любом возрасте, а молодому в меру крепкому мужчине нельзя там появляться. А вдруг комплимент скажет, или тупо смотреть будет - всё! Он дико глазами домогался и изнасиловал меня мысленно. Капец, дело в суде.