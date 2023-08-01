Клопп о Саудовской Аравии: «Их трансферное окно продлится еще три недели после Европы. Это не помогает. УЕФА или ФИФА должны найти решение»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп УЕФА ФИФА высшая лига Саудовская Аравия Футбол

Юрген Клопп отреагировал на трансферы клубов из Саудовской Аравии.

«Влияние команд из Саудовской Аравии значительное.

В этой ситуации, думаю, самое худшее то, что их трансферное окно продлится на три недели дольше [чем в Европе]. Я слышал что-то подобное, и если я прав, по крайней мере Европе это не помогает.

УЕФА или ФИФА должны найти решение. Но на данный момент я не знаю, что произойдет в дальнейшем», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

В топ-лигах Европы трансферное окно закроется 1 сентября. В Саудовской Аравии клубы могут совершать трансферы до 20 сентября.

7 комментариев

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Shadow1882
Почему под вас должны подстраиваться другие? Вечно чем-то недовольны обеспеченные топы
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Акира_1
Решение чего? Некоторые клубы, например, рады слить свой шлак в Аравию по выгодной цене.
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Q1W2E3A!S!D!
а что такое? англосаксы потихоньку теряют своё влияние, скоро весь мир будет смотреть на восток
+5
-3
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хавбек+
еврошовинизм только ещё больше мотивируют шейхов в продавливании своих интересов))
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Alex
Платите игрокам больше - останутся. Топы такие бедные, опять не так, как они хотят
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Aggrrist
Ответ Акира_1
Решение чего? Некоторые клубы, например, рады слить свой шлак в Аравию по выгодной цене.
Честно говоря, шлак арабы не берут.
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