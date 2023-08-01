Клопп о Саудовской Аравии: «Их трансферное окно продлится еще три недели после Европы. Это не помогает. УЕФА или ФИФА должны найти решение»
Юрген Клопп отреагировал на трансферы клубов из Саудовской Аравии.
«Влияние команд из Саудовской Аравии значительное.
В этой ситуации, думаю, самое худшее то, что их трансферное окно продлится на три недели дольше [чем в Европе]. Я слышал что-то подобное, и если я прав, по крайней мере Европе это не помогает.
УЕФА или ФИФА должны найти решение. Но на данный момент я не знаю, что произойдет в дальнейшем», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
В топ-лигах Европы трансферное окно закроется 1 сентября. В Саудовской Аравии клубы могут совершать трансферы до 20 сентября.
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