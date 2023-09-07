Клубы Европы хотят гарантий по выплатам за трансферы в Саудовскую Аравию. Местные команды потратили 913 млн евро летом

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Европейские клубы хотят гарантий выплат за трансферы в Саудовскую Аравию.

По данным The Guardian, представители клубов выразили опасения в связи с резко возросшими тратами клубов Саудовской Аравии. Вопрос был поднят во время Генеральной Ассамблеи ECA, проходящей в Берлине 6 и 7 сентября.

Сообщается, что европейские клубы хотят добиться гарантий по выплатам за трансферы от клубов Саудовской Аравии и обеспечить рычаги воздействия в случае неуплат. Действующий регламент УЕФА, позволяющий применять санкции к клубам, имеющим задолженность по трансферам, не распространяется на сделки за пределами Европы.

В это трансферное окно клубы Саудовской Аравии потратили на трансферы в общей сложности 913 млн евро по данным Transfermarkt. Лига стала 2-й после АПЛ по совокупным тратам.

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12 комментариев

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majestic1980
Почему их не волновал этот вопрос на стадии продажи?)
+37
-1
+36
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Leon Betov
Гарантии по выплатам находятся под землёй в Персидском заливе
+23
-2
+21
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fisher40
так просите предоплату
+21
-1
+20
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vzi
Ответ fisher40
так просите предоплату
Вот реально - продавали бы исключительно по предоплате 100%.
Реал так покупал КР, а ПСЖ - Неймара.
+9
-1
+8
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markus_9986@mail.ru
… Виктор Палыч ! Но кидок же планировался с самого начала !?!? Сережа , что смотря ты называешь кидком ! Я хотел посмотреть , что бы наше дело раскрутилось )))
+6
0
+6
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<~Inter~>
гарантии может дать лишь ФИФА
+3
0
+3
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Pavlo Pedko
То есть Сауды не заплатили за всех этх игроков, а пообещали? Вот молодцы, это ж надо уметь ))
+2
0
+2
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Бронислав Каминский
Ответ Pavlo Pedko
То есть Сауды не заплатили за всех этх игроков, а пообещали? Вот молодцы, это ж надо уметь ))
В футболе почти все трансферы так и происходят,никто никогда не платит сразу полную сумму
+1
0
+1
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Доктор Кто
Рычаги воздействия в случае неуплат🤦🏻 а куда смотрели эти «клубы» когда продавали игроков?! Регламент уефа не распространяется 🤡🤡🤡
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fisher40
Ответ vzi
Вот реально - продавали бы исключительно по предоплате 100%. Реал так покупал КР, а ПСЖ - Неймара.
бабки-то есть, ффп не нужен
+1
-1
0
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majestic1980
Ответ markus_9986@mail.ru
… Виктор Палыч ! Но кидок же планировался с самого начала !?!? Сережа , что смотря ты называешь кидком ! Я хотел посмотреть , что бы наше дело раскрутилось )))
Ох уж этот Антибиотик
0
0
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