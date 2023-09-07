Клубы Европы хотят гарантий по выплатам за трансферы в Саудовскую Аравию. Местные команды потратили 913 млн евро летом
Европейские клубы хотят гарантий выплат за трансферы в Саудовскую Аравию.
По данным The Guardian, представители клубов выразили опасения в связи с резко возросшими тратами клубов Саудовской Аравии. Вопрос был поднят во время Генеральной Ассамблеи ECA, проходящей в Берлине 6 и 7 сентября.
Сообщается, что европейские клубы хотят добиться гарантий по выплатам за трансферы от клубов Саудовской Аравии и обеспечить рычаги воздействия в случае неуплат. Действующий регламент УЕФА, позволяющий применять санкции к клубам, имеющим задолженность по трансферам, не распространяется на сделки за пределами Европы.
В это трансферное окно клубы Саудовской Аравии потратили на трансферы в общей сложности 913 млн евро по данным Transfermarkt. Лига стала 2-й после АПЛ по совокупным тратам.
Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS
Реал так покупал КР, а ПСЖ - Неймара.