Испания — Кипр: прогноз на матч 12 сентября 2023, отборочный турнир Евро 2024

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12 сентября, во вторник, сборная Испании на своем поле примет Кипр в матче 6-го тура квалификации Евро 2024. Встреча пройдет в Гранаде на стадионе «Нуэво Лос Карменес» и начнется 21:45 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: ТБ 3,5; Ф1 (-3).

Испания

 

Перед домашним матчем с Кипром испанцы порезвились в Грузии, обыграв сборную этой страны со счетом 7:1. Всё в этой встрече было решено еще в первом тайме, за который испанцы забили четыре безответных мяча.

После перерыва Испания добавила еще три, а грузины ответили только точным ударом Георгия Чакветадзе из «Уотфорда».

Матч стал примечательным сразу по нескольким причинам: Грузия потерпела крупнейшее поражение в своей истории, Альваро Мората оформил первый хет-трик в матчах за свою страну, а Ламин Ямаль, который дебютировал за испанскую команду, стал самым молодым игроком в ее истории — он вышел на поле в возрасте 16 лет и 57 дней, побив рекорд своего одноклубника по «Барселоне» Гави. Примечательно, что Ламин еще и забил последний гол в этой встрече.

Одержав столь разгромную победу, Испания набрала 6 очков и поднялась на второе место турнирной таблицы. От идущих на первом месте шотландцев команда Луиса де ла Фуэнте отстает на 9 очков, проведя при этом на две игры меньше.

Пропуск игр в отборочном турнире связан с триумфом Испании в Лиге Наций — испанцы обыграли в финале Хорватию и впервые в своей истории завоевали этот трофей.

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Кипр

 

Кипр крайне неудачно проводит отборочный турнир чемпионата Европы 2024 — у команды Темури Кецбая в активе ноль очков в четырех играх.

В последней игре киприоты на своем поле без шансов уступили шотландцам, которые практически гарантировали себе участие в континентальном первенстве.

До этого сборная Кипра уступила тем же шотландцам (0:3), Грузии (1:2) и Норвегии (3:1).

В сборной Кипра традиционно нет звезд и все футболисты преимущественно представляют местный чемпионат. Пожалуй, самый известный игрок сборной — Григорис Кастанос, выступающий за итальянскую «Салернитану».

Испания — Кипр: прогноз на матч

 

По версии аналитиков букмекерской компании Betboom шансов у Кипра нет: на победу Испании дается коэффициент 1.02. Ничья оценивается в 19.83, а успех Кипра в 55.94.

Можно предположить, что Испания после игры в Грузии вошла во вкус и в домашней игре также постарается порадовать своих болельщиков. Так что можно сделать ставку на ТБ 3,5 за 1.7.

Также можно поставить на успех испанцев с форой -3 за 1.64.

Где смотреть матч Испания – Кипр

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Испания – Кипр
Дата проведения
12 сентября, 21.45, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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