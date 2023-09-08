В рамках шестого тура отборочного турнира Евро-2024 пройдет игра Армения — Хорватия. Сборные представляют группу D. Игра пройдет в столице Армении Ереване на поле Республиканского стадиона. Начало встречи в 19:00 по московскому времени.

Сборные делят второе и третье место в группе с одинаковым количеством очков. Обе сборные отстают от лидирующей Турции на три балла. За армянскую команду выступают игроки РПЛ Эдуард Сперцян, Угочукву Иву и Наир Тикнизян. Все трое вышли в стартовом составе на матч с Турцией.

Сборная Хорватии получила статус явного фаворита матча. По составу исполнителей хорватская команда сильнее своего оппонента, но у Армении есть хорошая мотивация, плюс сборная играет на домашней арене. История противостояния команд насчитывает всего один матч. В 2021 году Армения и Хорватия сыграли товарищеский матч. Он завершился вничью 1:1. За Хорватию отличился Иван Перишич, за Армению забил Вбеймар Ангуло.

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Рекомендованная ставка: гол Армении, «обе забьют — да», ТБ2,5.

Армения

В последней игре квалификации сборная Армении взяла одно очко в гостевой встрече с Турцией. Матч завершился вничью 1:1. Оба гола были забиты во втором тайме. Счет матча открыла Армения. На 49 минуте забил Артак Дашян. Армянская команда не сумела удержать преимущество. Турция сравняла счет на 88 минуте. Отличился Бертуг Йылдырым.

В текущем отборочном цикле сборная Армении стартовала с домашнего поражения от Турции 1:2. Далее последовали две победы: в гостях обыграли Уэльс 4:2 и на домашней арене победа 2:1 над Латвией. Также у армянской сборной гостевая ничья с Турцией. У Армении 7 очков и третье место в группе. Отставание от Турции 3 балла, но турецкая команда провела на один матч больше. Разница голов в 4 играх 8:6.

Результаты Армении в пяти играх:

Отбор Евро-2024, Турция — Армения 1:1;

Отбор Евро-2024, Армения — Латвия 2:1;

Отбор Евро-2024, Уэльс — Армения 2:4;

Товарищеский, Армения — Кипр 2:2.

Отбор Евро-2024, Армения — Турция 1:2.

На отрезке в 10 матчей у Армении две победы, три ничьи и пять поражений. Разница голов 15:24. В статусе домашней команды у Армении три победы, две ничьи и пять поражений. Разница голов 10:24.

Интересные статистические факты по игре Армении:

Лукас Селарраян самый результативный в квалификации — два гола и голевая передача, на втором месте Наир Тикнизян с голом и голевой передачей;

Армения забивает в 7 из 8 домашних встречах;

Армения забивает в 5 последних матчах;

Армения пропускает в 10 играх кряду;

В 7 из 8 и 5 матчах подряд забивает обе команды;

В 6 из 8 домашних матчах Армении в квалификации забивается как минимум три гола;

Армения пропускает во втором тайме в 6 играх.

В прошлой квалификации на Евро Армения заняла пятое место в группе J с 10 очками в 10 матчах. В соперниках были Лихтенштейн, Босния и Герцеговина, Греция, Финляндия и Италия. В активе команды три победы, ничья и шесть поражений. Разница голов 14:25.

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Хорватия

В последней игре квалификации сборная Хорватии без особых проблем обыграла сборную Латвии. Домашняя победа со счетом 5:0. Три гола были забиты в первом тайме. Дубль оформил Бруно Петкович, голы на 3 и 44 минутах. Два мяча Петковича разделил гол Луки Иванушека на 13 минуте. Асситентом выступил Петкович. Во втором тайме отличились Андрей Крамарич и Марио Пашалич. Голы на 68 и 78 минутах. Две голевые передачи на счету Ивана Перишича.

В текущем отборе у Хорватии всего три игры. На домашней арене ничья с Уэльсом и победа над Латвией. В гостевой встрече была обыграна Турция. С 7 очками сборная на втором месте. Отставание от Турции три балла. По потерянным очкам Хорватия лидирует в отборочной группе. Разница голов в 3 встречах 8:1.

Результаты Хорватии в пяти последних встречах:

Отбор Евро-2024, Хорватия — Латвия 5:0;

Лига наций УЕФА, Хорватия — Испания 0:0, СП 4:5;

Лига наций УЕФА, Нидерланды — Хорватия 2:4 ДВ;

Отбор Евро-2024, Турция — Хорватия 0:2;

Отбор Евро-2024, Хорватия — Уэльс 1:1.

В 10 последних матчах у хорватской сборной шесть побед, две ничьи и два поражения. Разница голов 16:9. В статусе гостевой команды у Хорватии восемь побед, ничья и поражение. Разница голов 20:8.

Интересные статические факты по игре Хорватии:

Бруно самый результативный в отборе — два гола и голевая передача, по два голу у Матео Ковачича и Андрея Крамарича, две голевые передачи у Ивана Перишича;

Хорватия забивает в 8 из 10 гостевых играх;

Хорватия проиграла всего 1 из 10 гостевых матчей;

В 4 из 6 играх Хорватия забивает более гола;

Хорватия не проигрывает в 9 играх отбора на Евро;

Хорватия забивает в 10 играх квалификации, в 6 из 9 матчах забивает более гола.

В прошлой квалификации Хорватия выиграла группу с Уэльсом, Словакией, Венгрией и Азербайджаном. На счету команды пять побед, две ничьи и поражение. Разница голов 17:7. На Евро-2020 Хорватия вышла из группы, но в 1/8 финала проиграла Испании.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Армения — Хорватия

Бронзовые призеры чемпионата мира в Катаре получили статус фаворита гостевой встречи матча. Хорватия не проигрывает в квалификации на Евро в девяти матчах. У Армении всего три победы в 10 играх квалификации на домашней арене, шесть матчей сборная проиграла.

Коэффициенты на матч Армения — Хорватия от букмекерской конторы BetBoom:

Победа Армении — 8,78;

Ничья — 4,80;

Победа Хорватии — 1,38;

ТБ2,5 — 1,87;

ТМ2,5 —1,96;

«Обе забьют — да» — 2,22;

«Обе забьют — нет» — 1,67.

Армения удачно съездила в Турцию у сумела не проиграть. Сборная могла и три очка увезти, но пропустила в самой концовке. После удачного выезда к одному из основных конкурентов у Армении прибавится сил и мотивации на игру с еще более грозным оппонентом. Хорватия провела всего три матча в квалификации, но идет в группе лидеров. У Армении четыре матча, у Турции пять. Хорватская сборная умеет играть по счету и есть шансы, что соперник постарается сыграть на ноль, так как уже есть гостевая победа над Турцией и еще один удачный гостевой матч с конкурентом станет прекрасным подспорьем в борьбе за выход на Евро-2024. У Армении есть проблемы по игре в обороне и сборная пытается их компенсировать активной игрой в атаке. Баланс мячей 8:6. Высока вероятность, что армянская сборная забьет дома. Пока от атаки Армении пострадали все команды в квалификации. Для ставки на игру можно выбрать гол Армении с коэффициентом 1,92 по линии букмекерской конторы BetBoom.

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