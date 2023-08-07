Вингер «Реала» Винисиус приобрел драгоценный кулон в виде цифры «7». На обратной стороне – силуэты празднующего гол Роналду

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Винисиус Жуниор приобрел кулон, напоминающий о Криштиану Роналду.

На обратной стороне ювелирного изделия в виде цифры «7» изображены силуэты Криштиану Роналду, празднующего гол.

«Новый кулон для Винисиуса в честь легенды – Криштиану», – написал ювелир Лео Кусро, опубликовавший свою работу в инстаграме.

Изображения: instagram.com/leokhusro

Кусро – американский ювелир из Хьюстона. Он известен тем, что создает драгоценности для знаменитых спортсменов, в частности, он работает с игроками НФЛ и НБА. Также в его инстаграме есть фото с Каримом Бензема, Эдером Милитао, Рафиньей, Альфонсо Дэвисом.

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15 комментариев

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какой же Винисиус красивый всё-таки
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Причем тут тэг Барсы?
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Ответ Тимур Амонов
Причем тут тэг Барсы?
Просто, украшение красивое, вот решили и барселонцам показать, пусть тоже любуются. А не кликбейт, ты не подумай
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+6
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Ответ Тимур Амонов
Причем тут тэг Барсы?
так не только Барселона
Бавария, Бундеслига, например, да и много других
НБА, НФЛ, Рафинья, Эдер Милитао, Альфонсо Дэвис
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Цыганщина дешёвая 🙂 хоть и не дешёвая.
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Безвкусица как по мне
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Хочет наверное подарить Мбаппе когда придется отдавать номер
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Ответ Геннадий Чеботарев
в этом и есть весь его интеллект.
Ты об интеллекте судишь по побрякушкам?
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Ответ Нефанатик
Хочет наверное подарить Мбаппе когда придется отдавать номер
у него мозгов нет понять,что когда придет килиан перец его продаст.
+1
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Подарок любимой ?
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Такой только реперам носить.
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Аппетитная черника
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Разбег на рубль ✅
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Ответ mqh9pzrxgf
Ты об интеллекте судишь по побрякушкам?
а это и есть проявление интелекта. у него он нулевой.
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