Вингер «Реала» Винисиус приобрел драгоценный кулон в виде цифры «7». На обратной стороне – силуэты празднующего гол Роналду
Винисиус Жуниор приобрел кулон, напоминающий о Криштиану Роналду.
На обратной стороне ювелирного изделия в виде цифры «7» изображены силуэты Криштиану Роналду, празднующего гол.
«Новый кулон для Винисиуса в честь легенды – Криштиану», – написал ювелир Лео Кусро, опубликовавший свою работу в инстаграме.
Изображения: instagram.com/leokhusro
Кусро – американский ювелир из Хьюстона. Он известен тем, что создает драгоценности для знаменитых спортсменов, в частности, он работает с игроками НФЛ и НБА. Также в его инстаграме есть фото с Каримом Бензема, Эдером Милитао, Рафиньей, Альфонсо Дэвисом.
«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER
Бавария, Бундеслига, например, да и много других
НБА, НФЛ, Рафинья, Эдер Милитао, Альфонсо Дэвис