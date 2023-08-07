Вингер «Реала» Винисиус приобрел драгоценный кулон в виде цифры «7». На обратной стороне – силуэты празднующего гол Роналду

Винисиус Жуниор приобрел кулон, напоминающий о Криштиану Роналду.

На обратной стороне ювелирного изделия в виде цифры «7» изображены силуэты , празднующего гол.

«Новый кулон для в честь легенды – Криштиану», – написал ювелир Лео Кусро, опубликовавший свою работу в инстаграме.

Изображения: instagram.com/leokhusro

Кусро – американский ювелир из Хьюстона. Он известен тем, что создает драгоценности для знаменитых спортсменов, в частности, он работает с игроками НФЛ и НБА. Также в его инстаграме есть фото с Каримом Бензема, Эдером Милитао, Рафиньей, Альфонсо Дэвисом.

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