«Пари НН» подписал уругвайца Боселли. Это 16-й трансфер клуба за это окно – больше всех в РПЛ

Теги премьер-лига Россия трансферы Пари НН Хуан Мануэль Боселли Футбол

«Пари НН» объявил о переходе уругвайского форварда Хуана Боселли.

Контракт с 23-летним футболистом рассчитан на три года.

Боселли – воспитанник клуба «Дефенсор Спортинг». В составе молодежной сборной Уругвая стал в 2019 году бронзовым призером чемпионата Южной Америки среди молодежных команд.

На клубном уровне играл за «Пераладу», «Америка Минейро», «Атлетико Паранаэнсе»,«Кадис Б», «Тонделу» и «Жил Висенте».

Стоит отметить, что для «Пари НН» переход Боселли стал 16-м в это трансферное окно. Ни один другой клуб Мир РПЛ не совершил больше трансферов.

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13 комментариев

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E.V.P.
Насмотрелись на Ноттингем Форрест и Монцу
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Константиньо
Пари НоттиНгем
+22
0
+22
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Никита Самарин
Российский Ноттингем Форрест 😏
+8
0
+8
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Ilya_Panchenko
Ответ pav11k
Я 14 насчитал: Кухарчук, Зе Турбо, Карапузов, Эссьен, Трошечкин, Шнапцев, Толстопятов, Живоглядов, Тихий, Стаматов, Кукушкин, Ботнарь, Кутателадзе и Боселли. Кого забыл? Но не стоит забывать, что есть и, возможно, будут ушедшие. Тем не менее, все равно многих подписали. Надеюсь, оправдают свои ожидания, чем некоторые уже заняты
Михайлов из Зенита
+3
0
+3
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Егозово
Просто выиграли пари
0
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pav11k
Я 14 насчитал: Кухарчук, Зе Турбо, Карапузов, Эссьен, Трошечкин, Шнапцев, Толстопятов, Живоглядов, Тихий, Стаматов, Кукушкин, Ботнарь, Кутателадзе и Боселли. Кого забыл?

Но не стоит забывать, что есть и, возможно, будут ушедшие. Тем не менее, все равно многих подписали. Надеюсь, оправдают свои ожидания, чем некоторые уже заняты
0
0
0
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Константин Эсперов
Правильно делают , нужно укрепляться под стыки .
+1
-1
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Rudenzik
Болельщики ЦСКА смотрят с завистью
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Мукунку хороший
.. большинству фиолетово до «звездных» закупок НН))
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Юра Ковтун
Ответ pav11k
Я 14 насчитал: Кухарчук, Зе Турбо, Карапузов, Эссьен, Трошечкин, Шнапцев, Толстопятов, Живоглядов, Тихий, Стаматов, Кукушкин, Ботнарь, Кутателадзе и Боселли. Кого забыл? Но не стоит забывать, что есть и, возможно, будут ушедшие. Тем не менее, все равно многих подписали. Надеюсь, оправдают свои ожидания, чем некоторые уже заняты
Мухин, Эдедем.
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pav11k
Ответ Юра Ковтун
Мухин, Эдедем.
Эдедем Эссьен, его я написал. А что за Мухин?
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Юра Ковтун
Ответ pav11k
Эдедем Эссьен, его я написал. А что за Мухин?
Молодой из Строгино.
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