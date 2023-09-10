«Пари НН» подписал уругвайца Боселли. Это 16-й трансфер клуба за это окно – больше всех в РПЛ

«Пари НН» объявил о переходе уругвайского форварда Хуана Боселли.

Контракт с 23-летним футболистом рассчитан на три года.

Боселли – воспитанник клуба «Дефенсор Спортинг». В составе молодежной сборной Уругвая стал в 2019 году бронзовым призером чемпионата Южной Америки среди молодежных команд.

На клубном уровне играл за «Пераладу», «Америка Минейро», «Атлетико Паранаэнсе»,«Кадис Б», «Тонделу» и «Жил Висенте».

Стоит отметить, что для « » переход Боселли стал 16-м в это трансферное окно. Ни один другой клуб Мир не совершил больше трансферов.

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