Ловчев о жесте Соболева в адрес Роши: «Он артист и должен вести себя достойно. Если бы так поступил Киркоров на концерте? Яшин или Стрельцов такое позволяли? Никогда!»

Евгений Ловчев высказался о поведении Александра Соболева.

21 мая форвард «Спартака» после единоборства с защитником ЦСКА Виллианом Рошей показал сопернику непристойный жест и получил красную карточку. Он был дисквалифицирован на 4 матча (1 – условно).

– Александр Соболев после перехода в «Спартак» по-особенному настраивается на «Зенит» и ЦСКА. Сине-бело-голубых он огорчил уже четыре раза. Но вместе с тем эмоции иногда захлестывают. В Северной столице в конце прошлого года форвард принял участие в массовой драке, а в последнем главном дерби страны был удален за неприличный жест в адрес Роши. Следует ли ему быть поспокойнее в воскресенье?

– Особый настрой на петербуржцев присутствует у всех. Александру же, как и многим футболистам, стоит понять одно: он артист, выходящий на сцену перед зрителями, и вести себя необходимо достойно. А если бы аналогичным образом поступил Филипп Киркоров во время своего концерта?

Мы можем себе представить, чтобы Лев Яшин, Эдуард Стрельцов, Галимзян Хусаинов или Анзор Кавазашвили себе такое позволяли? Никогда в жизни! Потому что они играли для болельщиков, хотели понравиться им. А разве может людям понравиться такое? – сказал Ловчев.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?