Ловчев о жесте Соболева в адрес Роши: «Он артист и должен вести себя достойно. Если бы так поступил Киркоров на концерте? Яшин или Стрельцов такое позволяли? Никогда!»

Теги Спартак премьер-лига Россия Лев Яшин Евгений Ловчев Анзор Кавазашвили Эдуард Стрельцов Галимзян Хусаинов Александр Соболев Виллиан да Силва Роша Филипп Киркоров Футбол

Евгений Ловчев высказался о поведении Александра Соболева.

21 мая форвард «Спартака» после единоборства с защитником ЦСКА Виллианом Рошей показал сопернику непристойный жест и получил красную карточку.  Он был дисквалифицирован на 4 матча (1 – условно). 

– Александр Соболев после перехода в «Спартак» по-особенному настраивается на «Зенит» и ЦСКА. Сине-бело-голубых он огорчил уже четыре раза. Но вместе с тем эмоции иногда захлестывают. В Северной столице в конце прошлого года форвард принял участие в массовой драке, а в последнем главном дерби страны был удален за неприличный жест в адрес Роши. Следует ли ему быть поспокойнее в воскресенье?

– Особый настрой на петербуржцев присутствует у всех. Александру же, как и многим футболистам, стоит понять одно: он артист, выходящий на сцену перед зрителями, и вести себя необходимо достойно. А если бы аналогичным образом поступил Филипп Киркоров во время своего концерта?

Мы можем себе представить, чтобы Лев Яшин, Эдуард Стрельцов, Галимзян Хусаинов или Анзор Кавазашвили себе такое позволяли? Никогда в жизни! Потому что они играли для болельщиков, хотели понравиться им. А разве может людям понравиться такое? – сказал Ловчев.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

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35 комментариев

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Toha1090
Киркоров просто пример достоинства)
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Красная стрела
Киркоров себя достойно ведет?😂😂😂😂шутка дня
+14
-2
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Антон Фалафель
Для Ловчего Киркороф эталон. Этим всё сказано.
+8
-1
+7
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Ковид 07.10.52
А в 66-м в полуфинале наш игрок дал пендаля и оставил команду в меньшинстве...у них такого не было...все было...люди не меняются...
+3
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Olga.t
Ответ Сергей48
Хорошо клоуном не назвал?) Артист!))
Ну вообще-то клоун это артист, у него амплуа клоуна.
А Соболев спортсмен, футболист и сравнение его с Киркоровым на мой взгляд обидное.
Филя вообще много чего неприличного позволяет себе, явно не эталон достойного поведения.
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Тарас Озбилиз
Ответ Егор Крид58
Стрельцов который сидел
и киркоров, который....
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charly_54
Ловчев совсем плохой стал
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Андрей Александров
А Стрельцов, в отличие от Соболева, вообще сидел за изнасилование..
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Гарт Сноу
В Стрельцове я вот вообще не уверен… тот ещё кадр был. А Киркоров вообще такие номера откалывает, что Соболев нервно курит в сторонке..
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юра георгиевский
Киркоров, что угодно может на сцене показать. Зачем его вообще упоминать ..... ?!
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savik-A.M.
это тот Киркоров в пример , который облажил журналистку в розовой кофточке , или какой то другой ?
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Архитектор Мендисабаль
Боевой дельфин разве артист? Он служащий.
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Mikko
Ответ savik-A.M.
это тот Киркоров в пример , который облажил журналистку в розовой кофточке , или какой то другой ?
О Бедросе говорит наверное, папаше Филипки.
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old_gringo
расскажите ему кто-нибудь о Майкле Джексоне
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Геннадий Киселев
Да уже быльём всё поросло, а Серафимыч никак не угомонится. Или только веки ему подняли? Через три месяца.
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sled
Любимец Газпром-медиа Шаман туда микрофон засовывает, например
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Доктор Верховцев
Соболев хотел стать как Стрельцов и изнасиловать Рошу, но судья вовремя вмешался.
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MustOilHelsinki
Киркоров как раз может такое выдать))) Пример просто шикарный...
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Денис Погодин
Профессионалы так не делают. Не надо поддаваться на провокации. Сане надо о команде.
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Назар Игорь
Упоминать Соболева рядом с киркоровым это оскорбление для Соболева ( при всëм негативном отношении к нему).
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Ничего Смешного
Киркоров может только на 3 буквы послать и женщин бить. Сейчас у Фили крыша так нормально протекла, я не удивлюсь, если он голый на сцену выйдет.
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Алексей Михайлов
Ответ Денис Болохонов
Соболь ты не обсуждай других и не сравнивай,за собой следи,задача твоя это Играть с Пользой и без Понтов(ж.к.карточек)
Это Ловчев
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Денис Болохонов
Ответ Алексей Михайлов
Это Ловчев
понял)
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Мыкола
Вот это он оскорбил сравнением с румыном
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Андрей Александров
Ловчев точно о том Киркорове говорит, как о примере для подражания, который прямо на сцене бил женщин рукой по лицу, в том числе и журналисток?)))
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