Евгений Ловчев: «Зенит» не выглядит фаворитом – не хватает агрессии, выдумки. У «Спартака» мощнейшая группа атаки»
Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча «Спартак» – «Зенит».
«Перед такими матчами всегда говорят, что итог непредсказуем, поскольку команды плюс-минус равные.
Я бы иначе посмотрел сегодня. «Зенит» не выглядит фаворитом – у «Спартака» мощнейшая группа атаки, где у Абаскаля есть конкуренция, есть те, кем можно усилить.
Проблемой является то, как команда обороняется, и это может очень сильно ударить по команде. В конце концов, если команда взяла за правило пропускать по 2-3 мяча, то почему в игре с таким соперником, как «Зенит», все должно быть иначе?
Слабость «Зенита» – очень сильно сказавшийся уход Малкома. Не хватает агрессии, выдумки, голов, в конце концов. Этот трансфер сильно ослабил команду.
Вопрос, как проявят себя лидеры? Уверен, что будет раскрепощен Промес, жду гола. Но вопрос, что будет в атаке «Зенита» – матч ключевой с точки зрения вывески, значимости.
Получается, что ситуация перед очным матчем достаточно странная. «Спартак» летом укрепился, а «Зенит» ослаблен уходом Малкома. Это видно по старту сезона. «Зенит» с большим трудом вырывает свои голы», – написал экс-игрок «Спартака» в телеграм-канале.
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
пример:Ловчев ставит косарь на спартак,а другой кто-то на Зенит косарь!
вот это было бы шоу!
дарю идею
Это больше про Халка или про Дзюбу с Азмуном, вот они были любителями не возвращаться назад после потерь.