Евгений Ловчев: «Зенит» не выглядит фаворитом – не хватает агрессии, выдумки. У «Спартака» мощнейшая группа атаки»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Евгений Ловчев Футбол

Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча «Спартак» – «Зенит».

«Перед такими матчами всегда говорят, что итог непредсказуем, поскольку  команды плюс-минус равные. 

Я бы иначе посмотрел сегодня. «Зенит» не выглядит фаворитом – у «Спартака» мощнейшая группа атаки, где у Абаскаля есть конкуренция, есть те, кем можно усилить.

Проблемой является то, как команда обороняется, и это может очень сильно ударить по команде. В конце концов, если команда взяла за правило пропускать по 2-3 мяча, то почему в игре с таким соперником, как «Зенит», все должно быть иначе?

Слабость «Зенита» – очень сильно сказавшийся уход Малкома. Не хватает агрессии, выдумки, голов, в конце концов. Этот трансфер сильно ослабил команду. 

Вопрос, как проявят себя лидеры? Уверен, что будет раскрепощен Промес, жду гола. Но вопрос, что будет в атаке «Зенита» – матч ключевой с точки зрения вывески, значимости. 

Получается, что ситуация перед очным матчем достаточно странная. «Спартак» летом укрепился, а «Зенит» ослаблен уходом Малкома. Это видно по старту сезона. «Зенит» с большим трудом вырывает свои голы», – написал экс-игрок «Спартака» в телеграм-канале.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

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21 комментарий

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Гамарджоба Генацвале
Ответ justburn
Это да, один Промес чего стоит. "... на руках, на ножах... "
После окончания карьеры будет вести шоу "На ножах" на канале пятница.
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alexsem69
Пусть сегодня победит сильнейший!!!
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Константин Эсперов
Ловчев и Орлов как два сцепившихся мастера бесконтактного боя .
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Александр Жердин
Ловчев забывает ещё и про уход Кузяева. Это именно тот человек, кто как говорят "таскал рояль", чтобы Малком на нём играл.Так что будет сложно, но верю в победу Зенита.
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Остап Бендер Сгибальщик
нато челендж устроить у офф спонсора здешнего.пуская бабки реальные ставят а не звиздоболят))
пример:Ловчев ставит косарь на спартак,а другой кто-то на Зенит косарь!
вот это было бы шоу!
дарю идею
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GiovanniX
Пока Спартак и Зенит будут выяснять, кто из них лучше, Краснодар и Урал будут бороться за чемпионство
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Монморенси
🤡
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NIK7478
Я бы не сказал, что у Зенита атака слабее! А насчет обороны (вместе с вратарской позицией!) - все всё знают. Вот и прикидывайте шансы.)
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Exciter
2-2
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munhin
Ответ justburn
Это да, один Промес чего стоит. "... на руках, на ножах... "
на дорожках ))
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Antonio Gaudi
Ответ Александр Жердин
Ловчев забывает ещё и про уход Кузяева. Это именно тот человек, кто как говорят "таскал рояль", чтобы Малком на нём играл.Так что будет сложно, но верю в победу Зенита.
Малком вообще не чурался черновой работы, отрабатывал в обороне наряду с остальными. Вот про кого, а про него точно нельзя сказать, что он играл на чистых мячах, а кто-то за него рояль таскал.
Это больше про Халка или про Дзюбу с Азмуном, вот они были любителями не возвращаться назад после потерь.
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